Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, группа миротворцев азербайджанской армии в ротационном порядке отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Присутствие миротворческой миссии азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

(Текст: Кямаля Сеидова.)