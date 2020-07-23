Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, группа миротворцев азербайджанской армии в ротационном порядке отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Присутствие миротворческой миссии азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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