Граждане пишут Президенту: Мы всегда верим в Вас и поддерживаем Вашу политику

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева поступают многочисленные благодарственные письма от наших граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько из этих писем.

Эльмеддин Мамедли из Ярдымлинского района пишет: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, выражаю Вам благодарность за материальную и моральную поддержку нашего народа, Родины и молодежи в нынешней сложной ситуации в мире, в котором мы живем. Мы, молодежь всеми силами рядом с нашим государством и армией. Мы с нетерпением ждем Вашего приказа. Иншаллах, победа будет за нами! Мы любим Азербайджан, поддерживаем наше государство, мы солдаты нашей Родины. Мы победим, правда на нашей стороне. Вместе мы достойно ответим врагу. Кровь наших шехидов не останется неотомщенной. Весь мир знает силу нашей армии. Наш долг защищать Родину, бороться за нашу государственность».

Асад Ахмедов из Сабунчинского района города Баку: «Уважаемый господин Президент, наш народ опирается на Вас, все мы рядом с Вами. Уверены, что благодаря Вам мы освободим и Карабах. Да поможет Аллах Вам в Ваших делах, хранит Вас ради этого народа. Вы уже вписали свое имя в историю благодаря проводимой работе. Храбрый сын народа, наши молитвы с Вами. Успешно продолжая путь, начатый великим лидером Гейдаром Алиевым, Вы популяризировали Азербайджан в мире, сделали нашу страну развитой. Благодаря Вам наш трехцветный флаг будет развеваться в Карабахе, эти регионы также будут развиваться, станут известны в мире как часть Азербайджана. Да поможет Всевышний Вам в достижении этой Победы, в завершении начатой работы. Да защитит Вас Аллах, господин Президент!».

Джейран Пиралиева, Зенфира Пиралиева и Вейдаддин Пиралиев из города Хырдалан Абшеронского района пишут: «Уважаемый господин Президент, за время Вашего руководства Азербайджаном наша страна добилась прогресса во всех областях и сегодня уверенно движется вперед. Тот факт, что древний Азербайджан, прошедший большой исторический и культурный путь развития на протяжении веков, завоевал доверие на международной арене, добился высокого авторитета среди великих держав считаются логическим результатом Вашего гениального мышления и большого труда. Как граждане, мы очень рады и гордимся мерами, проводимыми Вами для предотвращения распространения в нашей стране вируса COVID-19, охватившего весь мир. В частности, заслуживает одобрения материальная и социальная помощь, оказанная гражданам в течение периода карантина, ускоренный ввод в эксплуатацию завода по производству масок, больниц модульного типа, незамедлительная закупка и установка новых лабораторий в нашей стране. Мы, во главе с Вами, выражаем благодарность всем, кто принимает активное участие в борьбе с этим вирусом в нашей стране, в частности, медицинским работникам. В эти дни члены нашей семьи прошли лечение в Республиканской клинической больнице имени М.А.Миргасымова и вернулись домой в хорошем настроении. В больнице нам была оказана медицинская помощь на высоком уровне. Такое развитие нашей медицины вызвало у нас гордость. В заключение с гордостью хотим отметить, что под Вашим руководством Азербайджан добьется больших успехов, достигнет высоких результатов в сфере медицины. Желаем Вам успехов и здоровья в работе, осуществляемой во имя развития нашей страны».

В письме жительницы села Болади Лянкяранского района Эльнары Мириевой говорится: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, мы были очень обеспокоены нарушением 12 июля армянскими вооруженными силами режима прекращения огня на государственной границе Азербайджана, в то же время у нас вызвало гордость подавление этой провокации нашей сильной и мужественной армией, героическими сынами врага ответным огнем. Мы, студенты, всегда верим в Вас, доверяем Вам и поддерживаем Вашу политику. У нас сильная, непоколебимая, мощная и смелая армия, которая всегда может защитить территориальную целостность нашей страны. А Вы –опора народа, надежный гарант его счастливого будущего. Да хранит Вас Аллах, господин Президент!».

Парвиз Гулиев из города Агджабеди: «Уважаемый господин Президент, азербайджанский народ всегда был свидетелем армянских провокаций. Коварный враг продолжает свои провокации и сегодня. Противник, раздавленный точными выстрелами нашей армии, не только понес большие потери, но и потерял важные объекты, технику и, как всегда, начал просить помощи у других государств, структур. Это сила азербайджанской армии. Именно народ, убежденный в силе этой армии, доверяет Вам и Вашей политике. Доверяющий Вам народ, молодежь, стекались на площади, выразили свое доверие как государству, так и поддержку армии. Иншаллах, благодаря Вам и нашей армии мы скоро водрузим наш флаг в Карабахе».

Аббас Аббасов из села Эйюблу Товузского района: «Уважаемый господин Президент, развитие, благоустройство городов, сел нашей республики и в целом всей страны неслучайно. Этот рост является результатом Вашего неустанного труда, правильной политики. В то время, когда пандемия коронавируса охватила мир, асфальтирование внутренних дорог в селе Эйюблу вызвало радость всех жителей. Мы все знаем, что развитие начинается с дороги. В последние годы была проделана большая работа по ремонту дорог в Товузском районе. Теперь дороги нашего села радуют глаз, а также служат комфорту жителей. Господин Президент, от имени всех жителей нашего села, в том числе от имени представителей интеллигенции, выражаем Вам глубокую признательность, желаем успехов».

Эйюб Гейдаров из Ясамальского района города Баку: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву и благодаря Вам, сегодня роль Азербайджана в важных энергетических проектах мира решающая. Хотя Армения, которая не терпит признания международными политическими силами экономической и политической мощи Азербайджана, пыталась совершить провокацию на наших границах, она получила достойный ответ нашей славной армии. Я служил в Советской армии на Дальнем Востоке, в настоящее время офицер запаса. Хочу поделиться своими знаниями и опытом в организации военной тактики, безвозмездно служить нашей армии. Стать шехидом во имя Родины – это вершина для всех нас. Я готов по Вашему приказу отправиться в зону боевых действий – на линию фронта, чтобы подняться на вершину шехидства как Мубариз Ибрагимов и другие наши герои, завоевать любовь народа, отомстить за наших шехидов. Да защитит Аллах Вас и нашу армию! Победа с нами!».

Агалар Байрамов из села Рустов Губинского района: «Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством независимая Азербайджанская Республика достигла современного уровня развития и заняла достойное место в мировом сообществе. Проводимые в нашей стране работы по строительству и благоустройству ощущаются во всех областях. Проводимая Вами в последние годы политика в области кадровых реформ также воспринимается нашими гражданами с большой радостью. Тот факт, что управление находится в надежных руках, еще больше укрепляет доверие народа к государству и ускоряет развитие общества. Уважаемый господин Президент, проводимые за последние два года в Губе широкомасштабные работы по строительству, созиданию и благоустройству, оживление в социальной сфере связаны именно с Вашим именем. Превращение нашей сельской школы в полную среднюю школу, устранение ущерба, нанесенного селями поселковым мостам, вызвали огромную радость наших жителей. Мне 75 лет. Мое сердце радуется, когда я вижу развитие Губы, процветание нашего села. Господин Президент, говорю Вам «Большое спасибо!» за то, что вкладываете большой труд в эту работу!».

Хатам Алиев из Лерикского района пишет: «Уважаемый господин Президент, провокацией, совершенной на товузском участке азербайджано-армянской границы, враг не смог добиться никакой поставленной цели. Азербайджанская армия не только предотвратила атаку врага, но и нанесла сокрушительный удар по вооруженным силам противника. Неприкосновенность наших границ, защита гражданского населения были обеспечены. Эти моменты подарили нам чувство гордости. Армяне еще раз поняли, что каждая их провокация будет предотвращена. Потому что в Азербайджане есть единство между государством и народом, а также большая поддержка и любовь к Президенту. Господин Президент, мы гордимся Вами и нашей славной армией, верим в Вас и опираемся на Вас».

Лятиф Исмаилов, проживающий в Наримановском районе города Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, в нагорно-карабахском конфликте международные право и общественность всецело на стороне Азербайджана. Это является результатом большой работы, осуществляемой Вами долгие годы по доведению до всего мира правого голоса Азербайджана. Развитие Азербайджана, рост его авторитета день ото дня не могут не вызывать беспокойства у наших коварных соседей. Поэтому Армения использует не правовые пути, а провокацию. С момента обретения независимости наша страна является сторонником мирного решения конфликта, Вы занимаете решительную позицию в карабахском вопросе, которая выражает волю народа. Я – офицер запаса. Заявляя о преданности к военной присяге, я готов отправиться на поле боя и встать плечом к плечу с солдатами и офицерами на линии фронта».

Гейчек Гасымова из Агджабединского района пишет: «Господин Верховный главнокомандующий, мы от души поддерживаем Ваши победные призывы. политику, проводимую Вами по освобождению наших земель и заявляю, что готова сражаться на этом пути. Уверена, что Ваша целенаправленная политика поведет наш народ к успеху и победам».

Ариф Джамалов из Газахского района пишет: «Уважаемый господин Президент, я – гражданин Азербайджана. Коронавирус, охвативший весь мир, не обошел стороной и нашу страну. Именно в результате Вашей дальновидной политики, решительных шагов наша страна в борьбе с этим бедствием понесла малые потери по сравнению с другими странами. Господин Президент, как ветеран Карабахской войны, выражаю Вам признательность за работу, осуществляемую во имя развития страны, благосостояния нашего народа. В это непростое время желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в делах. Пособия, выплаченные налогоплательщикам в период особого карантинного режима еще раз показывают, что государство всегда находится рядом с гражданином».

Вюсал Балогланов из Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, как студент Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, выражаю Вам признательность за поддержку молодежи в связи с боями, проходившими на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Мы – молодежь всегда, тесно сплотившись вокруг вас, готовы защищать родные земли».

Анар Алышев из Ярдымлинского района пишет: «Уважаемый господин Президент, в результате проводимой Вами в стране дальновидной политике в Азербайджане сформированы сильное государство и мощная армия. Именно сегодня мы с нашей армией под Вашим руководством даем врагу достойный отпор. Мы – молодые члены партии «Ени Азербайджан» ждем Вашего приказа, чтобы сражаться за свободу наших земель. Мы – молодежь всегда будем рядом с нашим государством. Вместе мы сильнее!».

Турал Магеррамли из Самухского района пишет: «Уважаемый господин Президент, в нашей стране, воспитавшей Мубаризов, Фаридов, есть миллионы героев, поддерживающих Вас, которые ждут Вашего приказа. Мы погибнем за Родину, но вместо нас родятся миллионы героев. Господин Верховный главнокомандующий, рядовой Магеррамли Турал Эльшад оглу ждет Вашего приказа и верит в Вашу решимость».

Анар Ахмедов из Самухского района пишет: «Уважаемый господин Президент, наш народ является опорой армии, а армия – гарантом нашей независимости. Я горжусь, что у Азербайджана есть мощная армия. Господин Верховный главнокомандующий, наша доблестная армия еще раз показала врагу свою силу. Провокация врага была решительно пресечена нашей славной армией. Как сильные солдаты мощной армии, мы готовы сражаться и побеждать. Каждый из нас с нетерпением ждет наступления этого дня. Господин Верховный главнокомандующий, по Вашему боевому приказу мы готовы в короткий срок освободить наши земли от врага».

Самир Мурадов из Агджабединского района пишет: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, после событий, произошедших на линии фронта за последние несколько дней, после достойного отпора врага нашей армией существующее в Азербайджане единство между народом и властью нашло свое подтверждение. Наш народ всегда будет рядом с Вами. Как гражданин, а также как волонтер, активист партии «Ени Азербайджан», я обратился на Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу и прошел регистрацию для добровольного служения в армии. Я готов добровольно оказать всяческую поддержку Родине и армии. Защищать Родину является долгом каждого из нас. Все для Родины! Каждый из нас солдат Родины. Вместе мы сильнее».

Рена Абдуллаева из города Агджабеди пишет: «Уважаемый Президент, Верховный главнокомандующий, я горжусь Вашей политикой, дальновидностью и решимостью. На днях героическая азербайджанская армия, дав достойный отпор армянской провокации, нанесла сокрушительные удары по врагу. Наша доблестная армия как во время Апрельской победы, так и в ходе этой провокации дала достойный отпор врагу и отомстила за наших шехидов. Господин Президент, с гордостью можем сказать, что национальная государственность, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев, сегодня успешно продолжается Вами во всех сферах и это вызывает у нас большую радость и гордость. Еще раз выражаем Вам признательность».

Шахлар Асланов из села Биринджи Ашиглы Бейляганского района пишет: «Уважаемый господин Президент, на всех этапах нашей истории мы видим героизм наших отважных предков. Потому что защита земель, на которых мы живем, главное условие борьбы за Родину. Сегодня время требует от нас доказательств любви к Родине не на словах, а на деле. Господин Президент, Вы демонстрируете эту любовь в повседневной работе, труде, решительной деятельности. Как офицер запаса, я готов отправиться на фронт и отдать свой долг перед Родиной, а также выразить свою преданность к Вам и отомстить за шехидов. Мы постоянно рядом с Вами в этой борьбе!».

Расул Ибрагимов из Шамкирского района пишет: «Уважаемый господин Президент, сегодня чувства национального достоинства объединяют азербайджанцев всего мира. Все мы, сплотившись вокруг Ваших призывов и идей, идем к одной цели. Мне – 86 лет. Несмотря на престарелый возраст, хочу быть рядом с нашими героями, когда они наносят удары по врагу. Да ниспошлет Аллах Вам и нашим солдатам сил, нашей стране – мира и спокойствия, а Карабаху – свободы!».

Ягуб Гасанов из села Будуг Губинского района пишет: «Уважаемый господин Президент, наше село, расположенное на склоне горы Бабадаг, отделяет от Губы расстояние протяженностью 60 километров, 15 километров из которых являются горной местностью. Раньше дорога, идущая в районный центр, порой неделями оставалась закрытой. Недавно в село, где мы живем, была проложена дорога. Отныне жители нашего села с комфортом смогут ездить в районный центр, вовремя доставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки. Великий лидер Гейдар Алиев считал дорогу не только фактором культуры и экономики, но, в целом, источником жизни. Мы знаем, что прокладка этой дороги послужит развитию нашего села, улучшится экономическое положение жителей. Мы благодарны Вам, господин Президент!».