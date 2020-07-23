Халаф Халафов: Полиция США будет детально расследовать акт вандализма против азербайджанцев
БАКУ /Trend/ - Полиция США детально будет расследовать акт вандализма против азербайджанцев.
Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал замминистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщает в четверг Trend.
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