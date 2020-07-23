Халаф Халафов: Полиция США будет детально расследовать акт вандализма против азербайджанцев (версия 2)

(Первая версия в 13:31)

БАКУ /Trend/ - Полиция США детально будет расследовать акт вандализма против азербайджанцев.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал замминистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщает в четверг Trend.

Халафов отметил, что армяне совершили акты вандализма в отношении мирных акций, проводимых в зарубежных странах. После того, как армянский режим потерпел поражение на поле боя, стали совершаться зверства против азербайджанцев, которые проводили мирные акции в различных зарубежных странах.

По его словам, подобные события произошли в столицах ряда стран и больших городах.

«Их основная цель - отвлечь внимание от основного вопроса. Азербайджанцы за рубежом, проводя мирные акции, требуют прекращения армянской агрессии против Азербайджана», - подчеркнул замминистра.

Халафов добавил, что в связи с произошедшим событием поддерживается постоянная связь с дипломатическими представительствами этих стран в Азербайджане: «Они подробно проинформированы о случившемся. Полиция США детально и всесторонне расследует акт вандализма против азербайджанцев, совершенный в этой стране, предпринимая для этого необходимые меры. Об этом сказал и посол США в Азербайджане».

Отметим, что 21 июля на митинге в Лос-Анджелесе в отношении наших граждан был совершено насилие со стороны армянских радикальных экстремистов, которые активизировались в США и других странах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)