МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с провокациями армян за рубежом
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с провокациями армян в зарубежных странах.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в заявлении отмечается, что в течение последней недели в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, а также против мирных демонстрантов в ходе акций, проводимых в зарубежных странах членами азербайджанских общин в связи с военной провокацией, начатой вооруженными силами Армении 12 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, наблюдаются крайне агрессивные провокационные действия со стороны армянских радикальных сил.
Лента новостей
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО)
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан»
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения
Азербайджанское государство оплатит медицинскую и юридическую помощь нашим соотечественникам, пострадавшим в результате нападения армян в Лос-Анджелесе
EU4Energy помогает Грузии разработать план действий в чрезвычайных ситуациях для бесперебойных поставок газа