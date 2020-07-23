МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с провокациями армян за рубежом

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с провокациями армян в зарубежных странах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в заявлении отмечается, что в течение последней недели в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, а также против мирных демонстрантов в ходе акций, проводимых в зарубежных странах членами азербайджанских общин в связи с военной провокацией, начатой вооруженными силами Армении 12 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, наблюдаются крайне агрессивные провокационные действия со стороны армянских радикальных сил.