МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с провокациями армян за рубежом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с провокациями армян в зарубежных странах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в заявлении отмечается, что в течение последней недели в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, а также против мирных демонстрантов в ходе акций, проводимых в зарубежных странах членами азербайджанских общин в связи с военной провокацией, начатой вооруженными силами Армении 12 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, совершаются крайне агрессивные провокационные действия со стороны армянских радикальных сил.

"Армянские провокации, совершенные перед зданиями дипломатических представительств Азербайджана во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, США, Нидерландах, Бельгии, а также против азербайджанских демонстрантов, которые мирно выражали свои взгляды в этих странах, наряду с содержанием элементов вандализма и террора, преследующие цели преднамеренного причинения ущерба членам азербайджанских общин, дипломатам и их имуществу, характеризуются как деяния, включающие в себя состав преступления.

Этот вандализм радикальных армянских сил не является чем-то новым ни для Азербайджана, ни для других стран, которые столкнулись с армянским терроризмом. Так, в 1970-1980 годах АСАЛА и другие армянские террористические организации убили более 70 человек и совершили более 235 терактов в 22 странах, в ходе которых было убито 24 турецких дипломата. После провозглашения независимости в 1991 году, для реализации своих территориальных претензий к Азербайджану, Армения сделала терроризм своей государственной политикой, и в процессе оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана в различных местах страны применяла террористические методы.

Мы решительно осуждаем основанные на ненависти преступные действия армянских радикальных элементов в отношении азербайджанских дипломатов, а также членов азербайджанских общин в этих странах, и ожидаем ответственного подхода к своим обязанностям от структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах.

Напомним, что согласно Венской Конвенции о Дипломатических связях1961 года принимающая страна несет ответственность за обеспечение охраны дипломатических представительств от любого вмешательства или причинения ущерба, а также за предотвращение любых посягательств на дипломата, его личность, свободу и честь.

Обращаясь к дружественным странам азербайджанская сторона призывает усилить охрану дипломатических представительств Азербайджана, уделить большее внимание укреплению неприкосновенности и безопасности дипломатов, а также безопасности наших соотечественников.

Азербайджанская сторона требует расследования правоохранительными органами соответствующих стран актов вандализма, совершенных радикальными армянскими силами, и дачи должной правовой оценки их преступным деяниям.

Процесс расследований и получения информации о результатах будет контролироваться через наши соответствующие дипломатические представительства. Общественность будет регулярно информироваться о ходе и результатах расследований.

Азербайджанское государство всегда находится рядом с нашими соотечественниками. Наши дипломатические представительства проинструктированы касательно оказания всей надлежащей помощи нашим соотечественникам, в том числе оказания правовой помощи при необходимости", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)