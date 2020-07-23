На вершине горы Агрыдаг установлен плакат с лозунгом "Карабах — это Азербайджан!"

БАКУ /Trend/ - Активисты Кружка Турция-Азербайджан (TÜRKAZDER) на вершине горы Агрыдаг высотой 5 137 метров подняли плакаты с надписями "StopArmenianAgression" и "Karabakh is Azerbaijan", проведя акцию поддержки Азербайджану, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Этим шагом активисты TÜRKAZDER поддержали кампанию, проводимую во всех сетях социальных медиа волонтерами азербайджанской диаспоры под хештегами #KarabakhisAzerbaijan, #Karabakh, #StopArmenianAgression, на канале YouTube под хештегом "KarabakhisAzerbaijan", демонстрируя солидарность с азербайджанской молодежью.

В ходе акции на Агрыдаге активисты кружка выразили протест против военных провокаций Армении и оккупации исконн азербайджанских земель. Требуя от Армении освобождения оккупированных азербайджанских территорий, они подняли плакат "Карабах - это Азербайджан!" на вершину Агрыдага, на который претендуют армяне, еще раз заявив из Турции всему миру, что Карабах - исконно азербайджанская земля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)