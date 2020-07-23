Генерал-полковник Магеррам Алиев: Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения должна знать, что любая его провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху.

Об этом в интервью Trend сказал, в частности, в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"Прежде всего, выражаю соболезнования семьям наших солдат и офицеров, которые пожертвовали своими жизнями, защищая территориальную целостность нашей страны, и желаю им терпения. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Своим героизмом и мужеством они еще раз доказали, что азербайджанская армия полна решимости и способна в любое время должным образом ответить на любые провокации", - сказал Алиев.

Отвечая на вопрос относительно интересов Армении, стоящих за военной провокацией, совершенной подразделениями вооруженных сил этой страны и продолжающейся несколько дней начиная с 12 июля в направлении Товузского района, когда азербайджанская армия дала ВС Армении достойный отпор, в результате которого он был вынужден отступить, Магеррам Алиев отметил, что мы и ранее были свидетелями провокационных действий армянских оккупантов в различных направлениях фронта на линии соприкосновения, и видели, как сокрушительно и достойно реагировали наши вооруженные силы на их действия, подавляя огонь противной стороны.

"Однако я хотел бы обратить внимание еще на один фактор: в этот раз за попытками армянских оккупантов и их лидеров в направлении Товузского района стояло намерение поставить под удар по энергетическим проектам, в которых представлены Азербайджан и Турция, а также Грузия. Как известно такие крупные международные проекты мирового масштаба как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс проходят именно в направлении Товузского района, и совершив провокацию в данном направлении, оккупанты возомнили, что наряду с престижем нашей армии, также нанесут ущерб энергетической политике страны, но как стало очевидно, они в корне ошиблись. Им противостояли сильная, мощная, победоносная армия Азербайджана и единство сплоченного вокруг своей армии народа — фактор непоколебимой солидарности.

Противник не просто отступил, но был вынужден бежать, оставляя свои позиции, бросая вооружение. Сегодня господствующие стратегические высоты Товузского района находятся под контролем азербайджанской армии, откуда просматриваются все действия армянских оккупантов.

Еще одной целью армянской стороны было отвлечь внимание от политического и экономического кризиса в их стране. Дипломатический успех Азербайджана ускорил политическое фиаско страны-оккупанта. Поэтому, прибегнув к провокации в Товузе, она попыталась развеять внутреннее недовольство, а также отвлечь внимание международного сообщества от карабахской проблемы. В результате проблема Карабаха еще более проявилась в глазах мирового сообщества, а Армения оказалась сжата в тисках двойного поражения. То есть если сегодня международное политическое сообщество продолжает поддерживать справедливую позицию Азербайджана, это следует рассматривать как военный и политический крах Армении.

Комментируя факт отлучения Армении от всех региональных проектов, помощник Президента Азербайджана охарактеризовал это как результат порочной, вероломной и агрессивной политики как нынешнего, так и прежнего руководства этой страны.

"Нынешняя власть, которая обрекла армянский народ на голод и бедность, не знает, что ей теперь делать, у нее не осталось никакого выхода. Как я уже говорил, это является одной из причин Товузской провокации, однако грязный план противника не сработал.

С другой стороны мы знаем и то, что Армения, потерявшая доверие в глазах зарубежных стран, всегда становилась жертвой своих собственных ошибок. Даже живущие в других странах армяне, впоследствии раскрывали свои истинные лица, совершив предательство и измену. Тут уместно вспомнить злодеяния незаконных армянских вооруженных групп и организаций в Турции, Франции, Грузии, Азербайджане и других странах.

Фактор агрессии и ультрашовинизма заложен в характере армян, и разумеется, знающий, понимающий и сознающий этот характер, никогда не станет им доверять. Это неоспоримый факт, ставший аксиомой нашего времени. Какая нормальная страна, государство может реализовывать какой-либо совместный проект или сотрудничать с Арменией, зная все это? Разумеется, никакая. По этой причине армянское государство, его руководство должно отказаться от вероломной, агрессивной политики, отбросить свои неосуществимые претензии, чтобы преодолеть эту тяжелую, безысходную ситуацию, в которой оно оказалось", - сказал Магеррам Алиев.

Помощник Президента Азербайджана также высказал мнение относительно мощной международной поддержки, оказанной Азербайджану в ходе последних событий. Он в частности отметил, что голос справедливости Азербайджана услышан и поддержан крупными международными организациями, отдельными влиятельными политическими и государственными деятелями.

"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что в основе этого стоит неустанная деятельность и сильная воля Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Недаром глава государства всегда затрагивает этот вопрос в ходе всех своих встреч, заявляя, что наш народ, наше государство никогда не смирятся с тем, что Армения оккупировала наши земли. Президент Азербайджана подчеркивал и подчеркивает, что если противная сторона не положит конец этому, Азербайджан в силах обеспечить свою территориальную целостность, освободить оккупированные земли, защитить, сохранить неприкосновенность государственных границ, в полном соответствии предписаний норм международного права. Для Армении должно стать незабываемым уроком то, как армия Азербайджана продемонстрировала свою мощь, дала жесткий отпор оккупанту, одержав победу в апрельских сражениях 2016 года и в ходе Гюннутской операции в мае 2018 года. Вот и в этот раз наша армия жестко пресекла армянскую провокацию в направлении Товуза, дав понять, что в результате соответствующих оперативных мер нанесет Армении сокрушительные удары", - подчеркнул Магеррам Алиев.