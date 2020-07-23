Состоялась церемония увольнения в запас азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Во исполнение распоряжения Президента Азербайджана «O призыве с 1 по 30 июля 2020 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы» в соответствии с приказом министра обороны состоялась церемония увольнения в запас матросов, завершивших службу в Военно-морских силах страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В ходе мероприятия военнослужащим, отличившимся и добившимся успехов в период прохождения военной службы, были вручены награды.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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