Генерал-полковник Магеррам Алиев: Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху (версия 3 )

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:05)

БАКУ /Trend/ - Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху.

Об этом в интервью Trend сказал, в частности, в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"Прежде всего, выражаю соболезнования семьям наших солдат и офицеров, которые пожертвовали своими жизнями, защищая территориальную целостность нашей страны, и желаю им терпения. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Своим героизмом и мужеством они еще раз доказали, что азербайджанская армия полна решимости и способна в любое время должным образом ответить на любые провокации", - сказал Алиев.

Отвечая на вопрос относительно интересов Армении, стоящих за военной провокацией, совершенной подразделениями вооруженных сил этой страны, и продолжающейся несколько дней с 12 июля в направлении Товузского района, когда азербайджанская армия дала ВС Армении достойный отпор, в результате которого они были вынуждены отступить, Магеррам Алиев отметил, что мы и ранее были свидетелями провокационных действий армянских оккупантов в различных направлениях фронта на линии соприкосновения, и видели, как сокрушительно и достойно реагировали наши вооруженные силы на их действия, отражая атаки противной стороны.

"Однако я хотел бы обратить внимание еще на один фактор: в этот раз за попытками армянских оккупантов и их лидеров в направлении Товузского района стояло намерение поставить под удар энергетические проекты, в которых представлены Азербайджан и Турция, а также Грузия. Как известно такие крупные международные проекты мирового масштаба как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс проходят именно в направлении Товузского района, и совершив провокацию в данном направлении, оккупанты возомнили, что наряду с престижем нашей армии, также нанесут ущерб энергетической политике страны, но как стало очевидно, они в корне ошибались. Им противостояли сильная, мощная, победоносная армия Азербайджана и единство сплоченного вокруг своей армии народа — фактор непоколебимой солидарности.

ВС Армении не просто отступали, но были вынуждены бежать, оставляя свои позиции, бросая вооружение. Сегодня под контролем азербайджанской армии господствующие стратегические высоты Товузского района, откуда просматриваются все действия армянских оккупантов.

Еще одной целью армянской стороны было отвлечь внимание от политического и экономического кризиса в их стране. Дипломатический успех Азербайджана ускорил политическое фиаско страны-оккупанта. Поэтому, прибегнув к провокации в Товузе, она попыталась развеять внутреннее недовольство, а также отвлечь внимание международного сообщества от карабахской проблемы. В результате проблема Карабаха сильнее проявилась в глазах мирового сообщества, а Армения оказалась зажатой в тисках двойного поражения. Сегодня международное политическое сообщество продолжает поддерживать справедливую позицию Азербайджана, и это следует рассматривать как военный и политический крах Армении.

Комментируя факт отлучения Армении от всех региональных проектов, помощник Президента Азербайджана охарактеризовал это как результат порочной, вероломной и агрессивной политики как нынешнего, так и прежнего руководства этой страны.

"Нынешняя власть, которая обрекла армянский народ на голод и бедность, не знает, что ей теперь делать, у нее не осталось никакого выхода. Как я уже говорил, хоть это и является одной из причин Товузской провокации, однако грязный план противника не сработал.

С другой стороны мы знаем, что Армения, потерявшая доверие зарубежных стран, всегда становилась жертвой своих собственных ошибок. Даже живущие в других странах армяне, впоследствии раскрывали свою сущность, совершая предательство и измену. Тут уместно вспомнить злодеяния незаконных армянских вооруженных групп и организаций в Турции, Франции, Грузии, Азербайджане и других странах.

Фактор агрессии и ультрашовинизма заложен в характере армян, и разумеется, знающий, понимающий и сознающий этот характер, никогда не станет им доверять. Это неоспоримый факт, ставший аксиомой нашего времени. Какая нормальная страна, государство может реализовывать какой-либо совместный проект или сотрудничать с Арменией, зная все это? Разумеется, никакая. По этой причине армянское государство, его руководство должно отказаться от вероломной, агрессивной политики, отбросить свои неосуществимые претензии, чтобы преодолеть эту тяжелую, безысходную ситуацию, в которой оно оказалось", - сказал Магеррам Алиев.

Помощник Президента Азербайджана также высказал мнение относительно мощной международной поддержки, оказанной Азербайджану в ходе последних событий. Он в частности отметил, что голос справедливости Азербайджана услышан и поддержан крупными международными организациями, отдельными влиятельными политическими и государственными деятелями.

"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что в основе этого стоит неустанная деятельность и сильная воля Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Недаром глава государства всегда затрагивает этот вопрос в ходе всех своих встреч, заявляя, что наш народ, наше государство никогда не смирятся с тем, что Армения оккупировала наши земли. Президент Азербайджана подчеркивал и подчеркивает, что если противная сторона не положит конец этому, Азербайджан в силах обеспечить свою территориальную целостность, освободить оккупированные земли, защитить, сохранить неприкосновенность государственных границ, в полном соответствии предписаний норм международного права. Для Армении должно стать незабываемым уроком то, как армия Азербайджана продемонстрировала свою мощь, дала жесткий отпор оккупанту, одержав победу в апрельских сражениях 2016 года и в ходе Гюннутской операции в мае 2018 года. Вот и в этот раз наша армия жестко пресекла армянскую провокацию в направлении Товуза, дав понять, что в результате соответствующих оперативных мер нанесет Армении сокрушительные удары", - подчеркнул Магеррам Алиев.

По его мнению, однозначная поддержка Азербайджану связана с ведущей ролью страны как в регионе, так и в мире. Помощник Президента Азербайджана отметил, что страна играет ключевую роль и выступает с позиции инициатора по многим вопросам международной повестки.

"Однако, я также хотел бы разъяснить этот вопрос с военно-политической точки зрения. При внимательном рассмотрении видно, что вооруженные силы Азербайджана, оснащенные совершенной военной техникой, обладающие профессиональным, хорошо обученным личным составом и обладающий самыми современными военно-промышленными возможностями, занимают самые высокие позиции в международных армейских рейтингах. Поэтому следует учесть, что за столом переговоров с Азербайджаном непременно учитывается его военная сила, фактор военной мощи.

Однако, очевидно, что заходя в тупик, руководство Армении обязательно прибегает к провокационным действиям. Агрессоры отлично знают, какой сокрушительный удар ожидает их от азербайджанской армии, и поэтому уповают на поддержку международного сообщества, однако сегодня, в частности во время провокационных действий в Товузе, они начинают сознавать, что вновь ошиблись, так как поддержка не пришла. Даже военно-политический альянс ОДКБ, членом которого является Армения, поддержки ней не оказал. Также, вопреки требованиям армян, не состоялось внеочередное заседание организации. Потому что представленные там страны ставя Азербайджан и Армению на чашу весов, видят какая из этих стран обладает весом, а какая пустышка. Азербайджан поддерживает со всеми странами тесные контакты, проводит успешную политику в духе дружбы и сотрудничества, а Армения, будучи марионеткой, продолжает оставаться вассалом, и эти реалии докажет плачевная ситуация, в которую вскоре попадет эта страна. Поэтому, надеются выйти сухими из воды за счет дешевых, безуспешных заявлений", - отметил Магеррам Алиев.

Затронул фактор Турции на фоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Помощник Президента Азербайджана сказал, что единство Турции и Азербайджана запечатлено золотыми буквами в славной летописи двух стран. Генерал-полковник добавил, что после провокации Армении на границе в направлении Товуза глава братской страны Реджеп Тайип Эрдоган, а также министр обороны выступили с жесткими и содержательными заявлениями.

"Они посоветовали Армении образумиться. Это также является доказательством того, что и Азербайджан, и Турция являются региональными силовыми центрами. Обе страны сотрудничают по разным направлением, в частности в военно-политической сфере и области оборонной промышленности. Азербайджан рядом с Турцией, так же как Турция рядом с Азербайджаном. Хочу напомнить, что в ходе официального визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан состоялись очень важные дискуссии с Президентом Ильхамом Алиевым, были подписаны документы, которые еще более укрепят отношения между нашими странами. Каждый из совместных глобальных проектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией, обладает большой значимостью как в регионе, так и в мире. В качестве этой значимости можно привести реалии военно-стратегического сотрудничества. Ни для кого не секрет, что между нашими странами сформирована совместная база военной стратегии и в разное время реализовывались проекты военного характера. В том числе, между двумя странами в сфере оборонной промышленности на самом высоком уровне налажено сотрудничество. Исходя из другой реальности, мы приходим к выводу, что, в целом, развитие обеих стран в различных областях, укрепление их географической позиции, в то же время военное сотрудничество между двумя братскими государствами имеет важное значение с точки зрения обеспечения региональной безопасности, поскольку Азербайджан и Турция являются союзниками во всех сферах. Поэтому, любая угроза территориальной целостности Азербайджана оценивается как порочная политика в отношении Турции. Полагаю, что более жесткие и близкие к военной риторике последние заявления братского турецкого государства исходят из указанных факторов. Разумеется, Азербайджанское государство испытывает гордость за такие шаги наших братьев.

Хотел бы отметить также, что историческое высказывание Президента Ильхама Алиева "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак", а также аргументированные ответы Николу Пашиняну по другому поводу, которые сокрушили армянского премьера в полном смысле этого слова, самым наглядным образом продемонстрировали превосходство Азербайджана не только с военной, но и дипломатической точки зрения. В этом контексте Верховный Главнокомандующий уверенно заявляет, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ. Именно фактор этой уверенности дает основание сказать, что азербайджанское государство исключительно полагается на свою военную мощь, свой военный потенциал. То есть говоря об этом не стоит забывать тот факт, что вооруженные силы Азербайджана - самая сильная армия на всем Южном Кавказе", - подчеркнул Магеррам Алиев.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что поддержка армии азербайджанским народом, который продемонстрировал национальную солидарность, как только начались события, имеют крайне важное значение. Он отметил, что наш народ выступил с единой позиции.

"В том числе, азербайджанская молодежь, наполняясь духом военного патриотизма, выступила с желанием добровольно вступить в ряды армии. Это крайне радостное событие, и, разумеется, мы очень рады и испытываем бесконечное чувство гордости в связи с этим. Тысячи граждан обратились в местные управления и отделы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. Это показывает, что ни внутренние, ни внешние недруги не в силах и не смогут сокрушить такую безмерную любовь к Родине, дух патриотизма. Азербайджанский народ однозначно сплотился вокруг Верховного Главнокомандующего. Эта реальность ведет нас к новым триумфам, к новым победам.

Но что мы наблюдаем с армянской стороны? Военно-политические круги этой страны попытались скрыть число солдат и офицеров, убитых во время совершенной ими же провокации, и справедливо столкнулись с протестом народа. Люди требуют от властей того, чтобы их дети не превращались в жертв политики оккупации. Это еще одно доказательство, в котором заключается основа их проигрыша. То есть Армении должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху. Азербайджанский народ и государство, армия Азербайджана способны это совершить", - подытожил Магеррам Алиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)