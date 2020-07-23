Захарова: Россия предпринимает конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на азербайджано-армянской границе

Политика 23 июля 2020 19:14 (UTC+04:00)
Захарова: Россия предпринимает конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на азербайджано-армянской границе

БАКУ/Trend/ - Россия предпринимает конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Случаи нарушения режима прекращения огня пошли на спад, но напряженность сохраняется. С тем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, мы предпринимаем конкретные шаги в рамках Минской группы ОБСЕ в качестве одного из ее сопредседателей, а также и самостоятельно действуем. На прошлой неделе ситуация в зоне конфликта рассматривалась на заседании Минской группы, затем на постоянном совете ОБСЕ в присутствии всех участников организации. Сопредседатели Минской группы поддерживают постоянные контакты со сторонами», - сказала она.

Как отметила Захарова, планируются консультации с секретариатом ООН.

«Сделан ряд заявлений с призывами к сторонам проявлять максимальную сдержанность, строго придерживаться режима прекращения огня, в том числе по линии администрации президента и министерства иностранных дел России. Состоялись экстренные телефонные контакты главы МИД России Сергея Лаврова с армянским и азербайджанским коллегами. На этой неделе он обсуждал ситуацию с послами Азербайджана и Армении в Москве. Осуществляются взаимодействия по линии военных ведомств. Ереван и Баку выступают с различными инициативами, направленными на закрепление перемирия и активизацию переговорного процесса. Обсуждаем их со сторонами. Рассчитываем, что после того как снимут ограничения на международные поездки, появится возможность предметно проработать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием конфликта», - отметила она.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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