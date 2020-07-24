В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО)

Политика 24 июля 2020 09:23 (UTC+04:00)
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках исполнения распоряжения Президента Азербайджана о мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела ВС Армения Товузского района Азербайджана соответствующими министерствами создана рабочая группа.

Как сообщает в четверг Trend, эксперты и специалисты, за короткие сроки побывав в шести селах Товузского района, пострадавших в результате провокации - Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Вахидли, Юхары Ойсузлу и Ашагы Ойсузлу, осмотрели и провели оценику 61 дома.

Рабочая группа 21 июля побывала в вышеуказанных населенных пунктах Товузского района и осмотрела частные дома, социальные объекты. Член группы Эльчин Гасанов отметил, что для ознакомления с ситуацией на месте изучается состояние понесших ущерб мирных жителей, их имущества, государственных объектов, эксперты проводят соответствующие работы по обследованию и экспертизе. В короткий срок будет обеспечена оценка нанесенного ущерба.

На основании данных оценки, которые будут подготовлены и предоставлены экспертами, правительство подготовит План действий по устранению ущерба, нанесенного гражданским лицам, населенным пунктам, государственному и муниципальному имуществу, хозяйствам, инфраструктуре.

Предложения о полном восстановлении объектов, поврежденных в результате военного нападения, и скорейшем проведении ремонтно-строительных работ, будут представлены Президенту Азербайджана.

Член рабочей группы Мубариз Мамедов отметил, что работы по расследованию на местах в связи с устранением последствий уже завершены.

"Ведутся работы по оценке ущерба. Процесс находится под личным контролем главы государства. Для ликвидации ущерба, нанесенного гражданскому населению и государственному имуществу, мобилизованы все возможности", - сказали Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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