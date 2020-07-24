Хикмет Бабаоглу: Армения - террористическое государство, ее внешняя политика основана на терроризме, вандализме и фашизме

БАКУ /Trend/ - Армяне, совершив провокации против азербайджанцев, которые в настоящее время мирно протестуют в разных странах, вновь продемонстрировали свою террористическую суть. Это наглядный показатель того, что Армения является террористическим государством и армянская внешняя политика основана на терроризме, вандализме и фашизме.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, требование азербайджанцев об освобождении их земель от армянской оккупации является признанным на международном уровне правом.

"Организация этого в рамках мирного протеста и соблюдение правопорядка является показателем уважения и соблюдения законов стран, в которых они живут. Это форма массового протеста, основанная исключительно на праве и свободе выражения мнений. А нападение армян на азербайджанцев во время таких мирных и законных акций является настоящим насилием, вандализмом и варварством. Однако, захватническая Армения, которая получила заслуженный ответ со стороны азербайджанской армии во время ее провокации на государственной границе, должна получить аналогичный ответ и со стороны международных организаций и правовых систем стран, где были совершены акты вандализма. В противном случае очевидно, что могут повториться такие события, как убийство более 70 человек в разных странах, совершение более 235 терактов в 22 странах, убийство 24 турецких дипломатов в 1970-1980-х годах, организация покушений на азербайджанских общественных и политических деятелей в 20-30-х годах прошлого века со стороны "АСАЛА", "Дашнакцутюн" и других армянских террористических организаций.

На прошлой неделе радикальные армянские совершили провокации и насильственные действия в отношении дипломатических миссий Азербайджана во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, США, Нидерландах и Бельгии, а также в отношении мирных азербайджанцев, проживающим за рубежом и протестующим против армянских военных провокаций. Этот вандализм армян должен быть немедленно прекращен.

Нельзя забывать, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, принимающая страна несет ответственность за обеспечение защиты дипломатических представительств от любого вмешательства или причинения ущерба, а также за предотвращение любых посягательств на дипломата, его личность, свободу и честь. В то же время, защита прав и свобод и безопасность людей, живущих и работающих в разных странах, входит в обязательство этих стран в соответствии с международным правом и местным законодательством. Поэтому, независимо от того, в какой стране мира они живут, мирные акции азербайджанцев по прекращению армянской оккупации, как и требует международное право, должны быть поддержаны и их безопасность должна быть обеспечена", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)