Омбудсмен направила в международные организации заявление в связи с провокациями, совершенными армянами против азербайджанцев в зарубежных странах

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление в связи с нападениями со стороны армянских провокаторов на участников мирных азербайджанских акций, проживающих в зарубежных странах.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится:

"В последние дни азербайджанцы, проживающие за границей, использовав свое право на свободу собраний, организовали мирные митинги в различных странах в знак протеста против провокаций вооруженных сил Армении в направлении Товузского района государственной границы с Азербайджаном, в частности, нацеленных на мирное население.

Небольшое число азербайджанцев, живущих в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, которые собрались с целью проведения мирный акции, подверглись нападению армян во много раз превышающих их в количестве. Наши соотечественники, пострадавшие в результате насилия, были госпитализированы, а их права были грубо нарушены.

Этот инцидент, в ходе которого небольшое количество азербайджанцев подверглись физическому насилию со стороны сотен армян, произошел перед Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Лос-Анджелесе.

Наряду с этим, аналогичные инциденты также произошли в бельгийской столице Брюсселе, где наши соотечественники тоже получили серьезные ранения.

Во время агрессивных нападений армян звучали оскорбления в отношении Азербайджана как страны и азербайджанцев как народа, озвучивались призывы, направленные на разжигание межнациональной ненависти. Эти события еще раз доказывают, что в корне постоянных нарушений прав человека всегда стоит захватническая политика Армении.

В соответствии с международными правовыми актами о правах человека, каждый имеет право на свободу собраний и свободу выражения мнения. Эти права и свободы являются основой демократии. Согласно международным соглашениям, государства обязаны обеспечивать эти права и защищать мирных демонстрантов.

Мы выражаем нашу обеспокоенность по поводу провокационных нападений армян на мирных азербайджанских демонстрантов в США и Бельгии, а также во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Нидерландах и Австралии на прошлой неделе.

Я призываю всех своих коллег, национальные институты по правам человека и международные организации, специализирующиеся в области прав человека, осудить нападения армян на мирных демонстрантов, предотвратить провокации, способствующие разжиганию ненависти на национальной почве, принять строгие меры к тому, чтобы это не повторилось, а самое главное - привлечь виновных к ответственности".