Президент Ильхам Алиев: Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций

БАКУ/Trend/ - Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«В то время у нас были достаточно серьезные проблемы, связанные с инфраструктурой. В стране была нехватка энергии. Мы столкнулись с большими проблемами, связанными с производством электроэнергии, зависели от импорта. Конечно, необходимо было, в первую очередь, нормализовать ситуацию именно в этой сфере, потому что иначе ни о каком развитии не могло бы быть и речи. Средства, вложенные в последние годы в энергетический сектор, проведенная в этой области модернизация позволили нам не только обеспечивать себя на протяжении уже многих лет электроэнергией, но и создать благодаря дополнительным генерационным мощностям экспортные возможности. География этого экспорта уже расширяется. Естественно, в эту сферу необходимо было вложить крупные инвестиции, и они были вложены. Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций»,- сказал он.

Как отметил глава государства, в последнее время в этой области проделана еще более масштабная работа, решены вопросы восстановления потерянных мощностей.

«На действующих станциях было восстановлено примерно более 800 мегаватт потерянных мощностей, и этот процесс продолжается. То есть, модернизуется все энергетическое хозяйство. Конечно, в то время уровень газификации в нашей стране был очень низким. В результате проделанной работы сегодня газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Могу сказать, что это один из самых высоких показателей в мире. Но если учесть, что наша промышленность, население растут, увеличивается потребность в природном газе, а наши электростанции функционируют только на чистых энергетических ресурсах – природном газе и воде, то, конечно, мы и дальше будем уделять внимание этой отрасли как приоритетной»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в значительной степени модернизировалась транспортная инфраструктура.

«Думаю, было бы неуместно перечислять все транспортные проекты, так как общественности неоднократно предоставлялась информация об этом. Достаточно просто сказать, что в отчете Давосского всемирного экономического форума работе, проделанной в этой области, дается очень высокая оценка. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 11-е, а по эффективности железных дорог – 12-е место в мире. По качеству автомобильных дорог Азербайджан находится на 27-м месте. В целом, по состоянию инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мировом масштабе»,- добавил Президент Ильхам Алиев.