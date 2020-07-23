Президент Ильхам Алиев: Обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов

БАКУ/Trend/ - Обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«В последние годы в этой области также проделана большая работа. Эта отрасль не осталась без внимания. Просто хочу довести до внимания общественности несколько цифр. В 2004 году, когда была принята первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, обеспечение питьевой водой в Азербайджане находилось на уровне 40 процентов. Сегодня эта цифра достигла 70 процентов. В Баку только 29 процентов жителей постоянно получали питьевую воду. Сегодня данный показатель достиг примерно 82 процентов. А в регионах сфера охвата населения питьевой водой составляла всего 9 процентов. Сегодня эта цифра равна 63 процентам. Это действительно историческое достижение. Мы сделали это, в первую очередь, для здоровья людей, развития экономики, сельского хозяйства. Но вместе с тем, эти цифры свидетельствуют о том, что нам не удалось полностью добиться желаемого. Поэтому отныне проекты питьевой воды и мелиорации будут находиться в нашей повестке дня как важнейшие вопросы. Основная цель сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы ошибки, допущенные в этой области, имеющиеся недостатки в предстоящие годы были устранены, чтобы был разработан и представлен единый механизм управления, с тем чтобы мы последовательно выполняли краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы действий. В результате этого обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов», - сказал он.

Как отметил глава государства, заслуживает одобрения и проделанная работа, связанная с оросительной водой.

«Если бы мы не проделали эту работу, то сегодня наше положение могло быть очень тяжелым. Несколько проектов служат как проекты и питьевой, и оросительной воды. Гигантские водные проекты, реализованные в Азербайджане в последние годы, полностью изменили ситуацию в лучшую сторону. В их числе хочу особо отметить водопровод Огуз-Габала-Баку. Этот водопровод имеет огромное значение. В первую очередь, в город Баку доставляются большие объемы чистой питьевой воды. Если учесть, что значительная часть наших водных ресурсов формируется в зарубежных странах, то водопровод Огуз-Габала-Баку является крупным проектом, построенным исключительно на местном источнике. Реализация данного проекта началась, можно сказать, после получения нами первых нефтяных доходов. В то время я говорил, что нам необходимо превратить черное золото в человеческий капитал, и водопровод Огуз-Габала-Баку является наглядным доказательством этого, потому что нефтяные доходы стали поступать в нашу страну после 2006 года. В то время был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда наши доходы, конечно, находились на очень низком уровне. Однако мы направили их в первую очередь на решение проблем вынужденных переселенцев и вопросов, связанных с водой»,- отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что специалистам хорошо известно, что если бы сегодня не было водопровода Огуз-Габала-Баку, то проблемы с водой в городе Баку могли обостриться.

«Это не единственный проект. Считаю, что строительство водохранилища Тахтакерпю является историческим проектом, так как объем данного хранилища достаточно большой – 270 миллионов кубометров. Одновременно от водохранилища Тахтакерпю до Джейранбатанского водохранилища проложен новый бетонный канал. Особое значение водохранилища Тахтакерпю в том, что там собираются воды реки Самур, которые очищаются естественным путем, и, таким образом, из нового резервуара вода поступает в хранилище Джейранбатан. Раньше вода из реки Самур попадала в Джейранбатан прямо по каналу. Если бы не было этого большого водного бассейна, то сегодня мы не смогли бы обеспечить Баку питьевой водой. Это однозначно. Поэтому для реализации данного проекта и вообще справедливого распределения вод реки Самур проделана огромная работа. В то же время это значительно расширило площадь орошаемых посевных земель в Шабранском, Сиязаньском, Хызинском районах, вода подается на неорошаемые земли площадью почти 30 тысяч гектаров, и сейчас на этих землях идут широкомасштабные сельскохозяйственные работы», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, еще один крупный проект - реконструкция Джейранбатанского водохранилища и строительство современных очистных установок.

«В то время, когда проект завершился, эта очистная установка считалась крупнейшей в мире. С того времени, возможно, где-то и построена еще более крупная установка. Но речь не об этом, главное, что в город Баку уже можно было подавать качественную воду. Естественно, я должен отметить также значение водохранилища Шамкирчай. Сегодня Шамкирчайское водохранилище играет особую роль в сборе и распределении наших водных ресурсов. Объем этого водохранилища составляет 165 миллионов кубометров, этими возможностями пользуются несколько районов западной зоны, посевные площади там расширяются. Таким образом, Тахтакерпю играет важную роль в обеспечении водой северной зоны, Баку, а Шамкирчай – западной», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что параллельно в последние годы были построены расположенное в южной зоне водохранилище Гейтепе и Товузчайское водохранилище.

«Объем крупных водохранилищ, созданных за последние 15 лет, составляет 470 миллионов кубометров. Специалисты хорошо знают, что это очень большая цифра. Что касается проектов питьевой воды, то они имеют особое значение. По моей инициативе они последовательно реализуются. Сегодня в большинстве наших городов реализуются проекты питьевой воды и канализации. Лишь в нескольких городах эти работы пока не завершились, но работа идет. Мы должны проанализировать как положительный, так и отрицательный опыт в этой области, так как, по имеющимся у меня данным, в некоторых случаях источники воды были выбраны неправильно, природные изменения, климатические изменения, в том числе переживаемая в последние два года засуха и ее риски не рассчитаны. Поэтому в ряде мест, где проекты питьевой воды завершились, возникла нехватка воды. Так что этот вопрос должен быть серьезно изучен. Конечно, приведенные мною цифры говорят о том, что мы добились большого развития. Но еще многое предстоит сделать», - отметил Президент Ильхам Алиев.