Президент Ильхам Алиев: Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены

БАКУ/Trend/ - Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

Как отметил глава государства, путем применения сейчас современных технологий в зерноводстве мы можем выращивать на имеющихся посевных площадях, возможно, на несколько меньших посевных площадях больше урожая и меньше зависеть от импорта.

«Вода – это и жизнь, и развитие, и безопасность. Поэтому к этим вопросам нельзя подходить равнодушно. Должен откровенно сказать, что эта работа пущена на произвол судьбы, никто не занимался данным вопросом. Каждая из соответствующих структур занималась своим делом, координация не проводилась. Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета. В ряде случаев предложенные ими проекты вообще не заслуживали внимания. Просто я видел, что цель здесь заключается в получении и использовании государственных средств. Но разве после этого кто-то поинтересовался эффективностью данных проектов? Кто-то проанализировал это? Нет. Поэтому некоторые проекты, в которые вложены крупные инвестиции, фактически оказались неэффективными. Как может быть, чтобы источник воды был проанализирован неправильно? Выделяются крупные средства, прокладываются трубопроводы, граждане радуются этому. А впоследствии приводят тысячу причин, мол, случилось так и эдак, воды не хватило, необходимо искать новый источник, вновь выделите средства, будем искать новый источник. Этому надо положить конец. Поэтому я буду в организованном порядке регулировать все эти дела. Соответствующим структурам даны указания. Необходим механизм строгого контроля, в первую очередь контроля за расходами. А то из Азерсу, Акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» приходят заявки, мол, мне нужно столько-то денег, чтобы я сделал это. Но в дальнейшем выясняется, что технико-экономического обоснования этого нет. Откуда взяты эти цифры? Из воздуха», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев отметил, что не было строгого контроля за инвестиционной программой, что заказывалось, то и предоставлялось.

«Но как потом расходовались средства? Этому надо положить конец. Поэтому на сегодняшнем совещании я во вступительном слове говорю, какая работа проделана. Но в результате проведения этой работы можно было бы получить больше эффекта. К сожалению, это не так. В дальнейшем эти работы должны проводиться только в координации. Мне сейчас сообщают, что у нас никогда не составлялся водный баланс. Как такое возможно? Составляется наш энергетический баланс. Благодаря этому мы знаем, что необходимо сделать в течение года. Какой структуре и сколько топлива нужно. Разве о составлении водного баланса должен говорить Президент?! Это должны делать соответствующие структуры. Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены. В последний раз были оценены в советское время, после этого не оценивались. В настоящее время идет процесс бурения артезианских скважин. Но надо посмотреть, где и как они должны быть пробурены. Какое влияние это окажет на подземные водные источники? Необходимо выбрать правильные места. Потому что я говорю, что основную цель здесь эти структуры видят в том, что дайте деньги, и мы пробурим артезианскую скважину, давай деньги - проложим воду, давай деньги – сделаем то-то и то-то. Ну хорошо, мы выделяем их, а что потом? Зачастую оказывается неэффективно. Контроль за расходами находится на очень низком уровне»,- сказал глава государства.