Международное сообщество должно остановить новую волну армянского террора - политолог

БАКУ /Trend/ - Применение физической силы армянами в отношении многочисленных участников мирных акций нарушает их право на свободу собраний и выражения мнений.

Об этом в пятницу сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, мало того, что Армения продолжает держать под оккупацией исторические земли Азербайджана, совершила военную провокацию в направлении Товузского района Азербайджана начиная с 12 июля, так еще в течение последней недели армянские радикальные силы совершают акты агрессии провокационного характера в отношении дипломатических представительств Азербайджана во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, США, Нидерландах, Бельгии и против азербайджанцев, живущих в зарубежных странах и организовавших там мирные акции протеста очередным провокациям Армении в Товузском направлении. Провокации, совершенные армянами у зданий азербайджанских дипломатических представительств, а также против мирных азербайджанских демонстрантов, содержат элементы вандализма и терроризма.

" За такие деяния предусмотрена уголовная ответственность. Мы становимся очевидцами применения армянами физического насилия против многочисленных протестующих, нанесения им телесных повреждений и нарушения их права на свободу собраний и выражения мнения. Фактически, пролистав историю мы поймем, что такого рода провокации армян, а также террористическая деятельность не являются чем-то новым. Только в 1970-1980 годах АСАЛА и другие армянские террористические организации убили более 70 человек, совершили более 235 террористических актов в 22 странах, убили 24 турецких дипломата", - добавила Шабнам Гасанова.

Политолог сказала, что после провозглашения независимости в 1991 году Армения возвела терроризм в ранг государственной политики и организовала многочисленные террористические акты в различных частях Азербайджана посредством спецслужб. По словам Гасановой, эти провокации и акты вандализма в отношении дипломатических представительств Азербайджана и мирных демонстрантов должны быть остановлены как можно скорее, такие случаи должны быть расследованы правоохранительными органами соответствующих стран и деяниям совершивших эти преступления должна быть дана правовая оценка.

"Однозначно следует знать, что согласно Венской Конвенции о Дипломатических связях 1961 года принимающая страна несет ответственность за обеспечение охраны дипломатических представительств от любого вмешательства или причинения ущерба, а также за предотвращение любых посягательств на дипломата, его личность, свободу и честь

Невозможно понять молчание международных структур, международных правозащитных организаций, которые занимают бескомпромиссную позицию в отношении таких актов вандализма, нарушения прав и свобод человека. Это вновь наглядно доказывает, что в этих странах руководствуются принципом двойных стандартов, царит селективный подход", - добавила Шабнам Гасанова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)