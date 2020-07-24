Международное сообщество должно остановить новую волну армянского террора - политолог

Политика 24 июля 2020 16:23 (UTC+04:00)
Международное сообщество должно остановить новую волну армянского террора - политолог

БАКУ /Trend/ - Применение физической силы армянами в отношении многочисленных участников мирных акций нарушает их право на свободу собраний и выражения мнений.

Об этом в пятницу сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, мало того, что Армения продолжает держать под оккупацией исторические земли Азербайджана, совершила военную провокацию в направлении Товузского района Азербайджана начиная с 12 июля, так еще в течение последней недели армянские радикальные силы совершают акты агрессии провокационного характера в отношении дипломатических представительств Азербайджана во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, США, Нидерландах, Бельгии и против азербайджанцев, живущих в зарубежных странах и организовавших там мирные акции протеста очередным провокациям Армении в Товузском направлении. Провокации, совершенные армянами у зданий азербайджанских дипломатических представительств, а также против мирных азербайджанских демонстрантов, содержат элементы вандализма и терроризма.

" За такие деяния предусмотрена уголовная ответственность. Мы становимся очевидцами применения армянами физического насилия против многочисленных протестующих, нанесения им телесных повреждений и нарушения их права на свободу собраний и выражения мнения. Фактически, пролистав историю мы поймем, что такого рода провокации армян, а также террористическая деятельность не являются чем-то новым. Только в 1970-1980 годах АСАЛА и другие армянские террористические организации убили более 70 человек, совершили более 235 террористических актов в 22 странах, убили 24 турецких дипломата", - добавила Шабнам Гасанова.

Политолог сказала, что после провозглашения независимости в 1991 году Армения возвела терроризм в ранг государственной политики и организовала многочисленные террористические акты в различных частях Азербайджана посредством спецслужб. По словам Гасановой, эти провокации и акты вандализма в отношении дипломатических представительств Азербайджана и мирных демонстрантов должны быть остановлены как можно скорее, такие случаи должны быть расследованы правоохранительными органами соответствующих стран и деяниям совершивших эти преступления должна быть дана правовая оценка.

"Однозначно следует знать, что согласно Венской Конвенции о Дипломатических связях 1961 года принимающая страна несет ответственность за обеспечение охраны дипломатических представительств от любого вмешательства или причинения ущерба, а также за предотвращение любых посягательств на дипломата, его личность, свободу и честь

Невозможно понять молчание международных структур, международных правозащитных организаций, которые занимают бескомпромиссную позицию в отношении таких актов вандализма, нарушения прав и свобод человека. Это вновь наглядно доказывает, что в этих странах руководствуются принципом двойных стандартов, царит селективный подход", - добавила Шабнам Гасанова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям (версия 2)
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям (версия 2)
Факт эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на оккупированных Арменией территориях должен находиться в центре внимания мировой общественности
Факт эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на оккупированных Арменией территориях должен находиться в центре внимания мировой общественности
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям
Loading Bars
Лента новостей
Международное сообщество должно остановить новую волну армянского террора - политолог Политика 16:23
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов Экономика 16:20
Международный аэропорт Ташкента объявляет тендер на закупку нитроцеллюлозной краски Тендеры 16:16
В период глобальной пандемии Франция сократила импорт одежды из Турции Бизнес 16:15
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 16:14
Минобороны Грузии обновляет авиапарк ВВС Грузия 16:12
В Грузии за незаконное предпринимательство задержали граждан Ирана Грузия 16:10
С начала года увеличились деловые поездки из Турции в Казахстан Бизнес 16:08
Группа общественно-политических, научных и культурных деятелей Азербайджана обратилась к гендиректору российского "Первого канала" Политика 16:05
Совокупные активы банков Азербайджана превысили 30 млрд манатов Финансы 16:05
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку штепсельных розеток Тендеры 16:05
ИМЭМО РАН: Основным источником доходов бюджета Туркменистана остается экспорт газа Энергетика 15:57
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) Культура 15:53
Глобальная пандемия не отразилась на экспорте цемента из Турции в Италию Бизнес 15:51
В январе-июне сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Анталья Транспорт 15:50
За первые шесть месяцев Грузия сократила импорт электротоваров из Турции Бизнес 15:49
Сокращается трудовая миграция из Турции в Россию Бизнес 15:45
За шесть месяцев 2020 года из Германии через порты Турции перевезено свыше 1 млн тонн грузов Турция 15:43
Депутат Кёнуль Нуруллаева: Активизация армянских радикалов чревата опасными прецедентами Политика 15:43
Иран продолжает снижать импорт ковров из Турции Бизнес 15:42
В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены 930 человек Общество 15:32
Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с лидером Партии Демократического просвещения Азербайджана Политика 15:17
В период глобальной пандемии Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 15:09
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за первое полугодие 2020 года Финансы 15:07
В Азербайджане была аннулирована инвалидность, незаконно назначенная 2600 лицам Общество 15:06
Проводятся работы по устранению нехватки воды - Шахин Мустафаев Экономика 15:00
Факт эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на оккупированных Арменией территориях должен находиться в центре внимания мировой общественности Экономика 14:55
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Хатай Транспорт 14:37
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям Нагорно-карабахский конфликт 14:37
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Бизнес 14:25
В этом году в Азербайджане будут пробурены 443 артезианские скважины Экономика 14:25
Вскоре клиенты Yelo Bank получат множество новых возможностей - СЕО Финансы 14:18
В период пандемии Азербайджан продолжает экспортировать высокие технологии ИКТ 14:17
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за январь - июнь 2020 года Финансы 14:15
Названы члены ПНФА, попытавшиеся совершить провокацию в ходе акции в поддержку армии в Баку (ВИДЕО) Политика 14:14
Сократились грузоперевозки в Эстонию из Азербайджана Транспорт 14:13
Турция сократила экспорт авиатоплива в Азербайджан Энергетика 14:13
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан до 1 сентября Транспорт 14:12
Ирак увеличил импорт стали из Турции Бизнес 14:03
В Азербайджане созданы три новые бизнес-ассоциации Экономика 14:03
Первый экологически чистый бетон ECOPact был представлен на мировом рынке Экономика 14:03
Завтра в Баку до 35 градусов тепла Общество 13:52
Несанкционированная акция армян перед посольством Азербайджана в Бельгии потерпела фиаско (ФОТО) Политика 13:51
В Стокгольме состоялась пресс-конференция в связи с армянскими провокациями Политика 13:48
Азербайджанские туроператоры получили возможность продавать авиабилеты на рейсы в Стамбул Общество 13:43
Выросло производство иранской нефтехимической компании "Парс" Энергетика 13:43
В Азербайджане почти треть госслужащих — женщины Общество 13:42
Армяне в США обещают 500 долларов тому, кто укажет адреса азербайджанцев Нагорно-карабахский конфликт 13:39
Элин Сулейманов провел видеовстречу с членами азербайджанской общины в США (ФОТО) Политика 13:26
Крупнейшие торговые сети Малайзии готовы заняться продвижением узбекской продукции Узбекистан 13:10
Прием в группы дошкольной подготовки в Азербайджане планируется провести в августе Общество 13:07
Express Bank увеличил чистую прибыль Финансы 13:00
Фильм о девушке из азербайджанского села Хыналыг признан лучшим в России (ФОТО) Культура 12:52
Айя-София официально стала функционировать как мечеть Турция 12:52
Финляндия закупит у Израиля симуляторы боевых действий для подготовки пехоты Европа 12:43
ЕС поставит в Туркменистан тесты для COVID-19 Туркменистан 12:41
Агентству аграрного кредитования и развития Азербайджана выделено 20 млн манатов - Распоряжение Политика 12:34
Центральный банк Узбекистана скорректировал прогноз на 2020 год Кыргызстан 12:32
Узбекистан и ВБ прорабатывают новые проекты на 1,5 млрд долларов Узбекистан 12:30
Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев Политика 12:30
Грузоперевозки в направлении Азербайджан-Латвия увеличились Транспорт 12:27
Интерес итальянских компаний к Грузии существенно растет Бизнес 12:27
Специалисты прогнозируют рост ВВП Китая лишь на 2,2% в 2020 году США 12:27
Грузоперевозки по маршруту Азербайджан-Беларусь увеличились Транспорт 12:25
Азербайджан значительно сократил экспорт во Францию Бизнес 12:25
В Гардабанском районе из-за вспышки COVID-19 закрыто одно село Грузия 12:22
Азербайджанский Express Bank сократил активы Финансы 12:21
ASALA в первую очередь несет опасность для запада – правительство Турции Турция 12:19
Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в РФ сократился до минимума с 23 апреля Россия 12:11
Доля Германии в общем импорте Азербайджана увеличилась Транспорт 12:08
На центральном мосту Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!» Нагорно-карабахский конфликт 12:06
Туркменистан закупит более тысячи новых российских вагонов Транспорт 11:57
Еврокомиссия требует от США немедленно отменить пошлины на экспорт из ЕС Европа 11:56
Туркменистан и Великобритания могут расширить сотрудничество в экологической сфере Туркменистан 11:53
Туркменский поставщик овощей расширяет ассортимент продукции Бизнес 11:51
Желающим получить образование по I группе специальностей возможность от UNEC: в новом кампусе образование бакалавра по 9 новым специальностям Общество 11:46
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 11:23
МИД Украины заявил об удачной расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing Политика 11:12
Хикмет Гаджиев: Армения пытается создать угрозу для стратегических энергетических проектов Азербайджана (ВИДЕО) Политика 11:11
В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет вебинар на тему «Онлайн-обучение и оценка знаний: проблемы и возможности» Общество 11:07
Сократились грузоперевозки Азербайджанскими железными дорогами в Литву Транспорт 11:05
Минобразования Азербайджана прокомментировал изменения в экзаменах по приему на работу учителей Общество 11:01
Хикмет Бабаоглу: Армения - террористическое государство, ее внешняя политика основана на терроризме, вандализме и фашизме Политика 10:53
Проведено онлайн заседание ЗАО “AzerGold” по итогам полугодовой деятельности (ФОТО) Общество 10:40
SOFAZ реализовал более 4 млрд долларов посредством аукционов Финансы 10:36
Moody's повысило рейтинг Tesla США 10:36
Как проходит лечение пациентов с COVID-19 в Азербайджане Общество 10:24
ВС Армении 45 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:16
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:14
Евро по отношению к азербайджанскому манату вырос Финансы 10:14
Омбудсмен направила в международные организации заявление в связи с провокациями, совершенными армянами против азербайджанцев в зарубежных странах Политика 10:10
Facebook увеличила до $650 млн сумму сделки для урегулирования иска по биометрии в США США 10:08
БТА: В выходные дни автобусы регулярных и экспресс-линий работать не будут Общество 10:06
Оглашены результаты выпускных экзаменов, проведенных в Азербайджане 2-3 июля Общество 10:05
Посол США: Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты Политика 10:03
МИД Азербайджана: Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне Нагорно-карабахский конфликт 10:01
Посол США вызван в МИД Азербайджана Политика 09:58
В Азербайджане более 13 тыс учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:54
В Бельгии задержаны 17 армян, напавших на азербайджанцев (ФОТО) Политика 09:45
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) Политика 09:23
Все новости