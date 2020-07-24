Посол США вызван в МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер вызван в МИД Азербайджана, где он встретился с замминистра иностранных дел Халафом Халафовым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

На встрече Халафов проинформировал противоположную сторону о военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе.

Замминистра подчеркнул, что для сокрытия оккупационной политики милитаристской армянской власти после того, как азербайджанская армия пресекла провокацию, совершенную армянами на границе, в городах различных стран мира, в основном, в тех, где проживает много армян, они стали прибегать к провокациям и нападениям на дипломатические представительства Азербайджана и на наших соотечественников.

Халафов отметил, что несколько таких провокаций были осуществлены в США. 21 июля на ворота посольства Азербайджана в Вашингтоне неизвестные лица прикрепили баннер с надписью антиазербайджанского содержания, что было распространено в армянских медиа и средствах печати.

Замминистра подчеркнул, что еще одна провокация и нападение армян произошло в Лос-Анджелесе, где армянские радикальные группы, окружив здание генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, в агрессивной форме провели акцию протеста, сопровождаемую провокационными лозунгами против Азербайджана, в ходе которой армянские демонстранты напали на членов азербайджанской общины, проводивших мирную акцию перед Генконсульством и которых было гораздо меньше их числом, в результате чего семеро азербайджанцев, включая одну женщину, получили телесные повреждения различной степени тяжести.