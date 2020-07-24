Посол США: Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты

(Первая версия в 10: 03)

БАКУ /Trend/ - Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты.

Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал на встрече в МИД Азербайджана с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Литценбергер сказал, что проинформирован об этих вопросах, и сожалеет о случившемся.

Говоря о провокации в Лос-Анджелесе, посол подчеркнул, что есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты, и оправдать нападение армян на азербайджанцев, собравшихся для проведения мирной акции, количество которых было гораздо меньше, чем армян, оправдать невозможно.

Литценбергер отметил, что в его стране поддерживается право на свободу слова, однако акция, проведенная армянами в Лос-Анджелесе, была националистической.

Посол подчеркнул, что это неприемлемо, и не должно происходить на территории США.