Посол США вызван в МИД Азербайджана (версия 4)

(Первая версия в 09:58)

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер вызван в МИД Азербайджана, где он встретился с замминистра иностранных дел Халафом Халафовым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

На встрече Халафов проинформировал противоположную сторону о военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе.

Замминистра подчеркнул, что для сокрытия оккупационной политики милитаристской армянской власти после того, как азербайджанская армия пресекла провокацию, совершенную армянами на границе, в городах различных стран мира, в основном, в тех, где проживает много армян, они стали прибегать к провокациям и нападениям на дипломатические представительства Азербайджана и на наших соотечественников.

Халафов отметил, что несколько таких провокаций были осуществлены в США. 21 июля на ворота посольства Азербайджана в Вашингтоне неизвестные лица прикрепили баннер с надписью антиазербайджанского содержания, что было распространено в армянских медиа и средствах печати.

Замминистра подчеркнул, что еще одна провокация и нападение армян произошло в Лос-Анджелесе, где армянские радикальные группы, окружив здание генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, в агрессивной форме провели акцию протеста, сопровождаемую провокационными лозунгами против Азербайджана, в ходе которой армянские демонстранты напали на членов азербайджанской общины, проводивших мирную акцию перед Генконсульством и которых было гораздо меньше их числом, в результате чего семеро азербайджанцев, включая одну женщину, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Халафов отметил, разочаровывает то, что полиция США не смогла пресечь массовое нападение агрессивных армянских радикалов на представителей азербайджанской общины, собравшихся для проведения мирной акции перед генеральным консульством Азербайджана в США.

Замминистра добавил, что нападение армянских экстремистских групп на мирных азербайджанцев и нанесение им телесных повреждений в силу национальной принадлежности на глазах полиции подрывает авторитет США.

Халафов подчеркнул, что азербайджанская сторона выражает решительный протест и осуждает тех, кто не выполнил свои законные обязанности, а также требует от правительства США привлечения к ответственности армянских радикалов, совершивших эти преступления, и призывает дать правовую оценку этим провокационным действиям.

Замминистра отметил важность расследования событий, сопровождавшихся с нарушением неприкосновенности и безопасности работы посольства и генконсульства, и дачи правовой оценки действиям лиц, совершивших провокацию.

Литценбергер сказал, что проинформирован об этих вопросах, и сожалеет о случившемся.

Говоря о провокации в Лос-Анджелесе, посол подчеркнул, что есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты, и оправдать нападение армян на азербайджанцев, собравшихся для проведения мирной акции, количество которых было гораздо меньше, чем армян, оправдать невозможно.

Литценбергер отметил, что в его стране поддерживается право на свободу слова, однако акция, проведенная армянами в Лос-Анджелесе, была националистической.

Посол подчеркнул, что это неприемлемо, и не должно происходить на территории США.

Посол отметил, что руководство местных правоохранительных органов Лос-Анджелеса приносит извинения за армянскую провокацию в Лос-Анджелесе, а также за то, что не смогло ее пресечь. В данной связи будет проведено расследование и приняты соответствующие меры.

В заключение Эрл Литценбергер подчеркнул, что поднимет перед официальным Вашингтоном вопросы, озвученные на этой встрече, в том числе, вопрос о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дипломатических представительств Азербайджана в США.

(Текст: Кямаля Сеидова.)