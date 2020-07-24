Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев (версия 2)

(Первая версия в 12:30)

БАКУ /Trend/ - Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев.

Информацию об этом распространила 23 июля полиция Лос-Анджелеса, отметив, что во время событий, произошедших два дня назад перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, именно армяне напали на азербайджанцев, нанеся им телесные повреждения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Отметим, что после произошедшего армянские дашнаки и вся армянская пресса, представив себя в качестве "жертвы" на всех платформах социальных сетей и медиа, заявили, что азербайджанцы совершили агрессию против них, тем самым пытаясь скрыть свои преступления.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе с первого дня настаивало на официальном заявлении по событиям, с тем чтобы было открыто объявлено - кто подвергся нападению.

Благодаря усилиям Генконсульства было официально подтверждено, что эти события спровоцировали именно армянские дашнаки.