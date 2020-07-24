В Стокгольме состоялась пресс-конференция в связи с армянскими провокациями

БАКУ /Trend/ - Координационный совет азербайджанцев Швеции организовал в Стокгольме пресс-конференцию, посвященную последним военным провокациям, совершенным Арменией против Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, выступив не мероприятии координатор Совета Ирада Алиева-Содерберг проинформировала присутствующих о провокациях, совершенных вооруженными силами Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Она отметила, что азербайджанцы Швеции решительно осуждают эти провокации. Далее было отмечено, что Армения оккупировала исторические земли Азербайджана - Нагорный Карабах и прилегающие семь районов, игнорируя четыре резолюции Совбеза ООН, которые требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. Затем координатор зачитала заявление Совета, в котором наши соотечественники требуют от мирового сообщества предпринять решительные шаги для освобождения от армянской оккупации азербайджанских земель и восстановления территориальной целостности Азербайджана, возвращения в свои дома изгнанных оттуда азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев.

Далее в осуждающими заявлениями выступили представители различных диаспорских организаций. Эти заявления, а также подробная информация о трагедии в Ходжалы, заявления международных организаций касательно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта были направлены в парламент, министерство иностранных дел Швеции, всем политическим партиям страны, международным организациям, медиа-структурам, в том числе таким влиятельным газетам, как Aftonbladet, Exspressen, Dagens Nyheter и телеканалу SVT.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)