Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев.

Информацию об этом распространила 23 июля полиция Лос-Анджелеса, отметив, что во время событий, произошедших два дня назад перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, именно армяне напали на азербайджанцев, нанеся им телесные повреждения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Отметим, что после произошедшего армянские дашнаки и вся армянская пресса, представив себя в качестве "жертвы" на всех платформах социальных сетей и медиа, заявили, что азербайджанцы совершили агрессию против них, тем самым пытаясь скрыть свои преступления.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе с первого дня настаивало на официальном заявлении по событиям, с тем чтобы было открыто объявлено - кто подвергся нападению.

Благодаря усилиям Генконсульства было официально подтверждено, что эти события спровоцировали именно армянские дашнаки.

Кроме того, полиция заявила, что против армянских преступников, совершивших эти зверства, будет возбуждено уголовное дело не только по статье за нанесение телесных повреждений, но и по более строгой статье - за преступления на почве национальной ненависти.

Напомним, что сразу после произошедшего, генеральный консул Азербайджана связался с начальником управления полиции Лос-Анджелеса Мишелем Муром, предоставил ему последнюю информацию в связи с серьезностью ситуации, выразив серьезное недовольство тем, что полиция не смогла предотвратить насилие армян.

Было отмечено, что полиция Лос-Анджелеса была заранее проинформирована об ответной демонстрации азербайджанской общины, и дала полную гарантию Генконсульству относительно безопасности демонстрантов. Однако, в день демонстрации, происшествие произошло из-за того, что полиция Лос-Анджелеса не приняла надлежащих мер.

Мур принес неоднократные извинения генконсулу за произошедшее, сказав, что инцидент будет серьезно расследован, в связи с чем создана специальная следственная группа. Группа уже начала расследование.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подняло вопрос об этом акте насилия армянских преступников перед мэрией Лос-Анджелеса и другими руководящими лицами, потребовав незамедлительного установления личности преступников и привлечения их к ответственности.

(Текст: Кямаля Сеидова.)