Президент Ильхам Алиев выразил признательность Председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Политика 24 июля 2020 18:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил признательность Председателю Президиума Боснии и Герцеговины

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Шефику Джаферовичу благодарственное письмо.

"Уважаемый господин Председатель,

Прежде всего передаю Вам искренние приветствия.

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам признательность за соболезнования в связи с гибелью военнослужащих нашей армии и гражданского лица в результате внезапного и вероломного нападения Армении и за объективную позицию Вашей страны в связи с последними событиями.

Как известно, 12 июля текущего года вооруженные силы Армении, используя артиллерийские установки, грубо нарушили режим прекращения огня в направлении Товузского района государственной границы Азербайджана и Армении, прибегли к военной провокации. Хотя нападение было отражено в результате контратак и ответного огня, в последующие дни военно-политическое руководство Армении, не отказавшись от своей авантюристской и агрессорской политики, приказало бомбить военные и гражданские объекты, дома мирных жителей.

Как Вам известно, около 30 лет Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные земли. Последние события еще раз продемонстрировали, что руководство Армении – лицемерное, а страна является агрессором. Именно поэтому эта атака является продолжением захватнической политики Армении.

Тот факт, что во время этих событий наряду с военнослужащими, мишенью были избраны дети, женщины и старики, является наглядным примером того, что те, кто учинил Ходжалинский геноцид, все еще представлены в нынешнем руководстве Армении.

Благодаря военной мощи нашей страны, мужеству наших героических сынов коварная и грязная провокация Армении была пресечена и будет пресекаться и впредь.

Еще раз благодарю Вас за справедливую позицию Боснии и Герцеговины по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ нашей страны.

Мы в свою очередь разделяем горе народа Боснии, пережившего трагедию в Сребренице в 1995 году, с глубоким уважением чтим светлую память жертв резни.

Уверен, что совместными усилиями отношения дружбы и партнерства между нашими странами и впредь будут расширяться на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного процветания и мира", - говорится в письме главы государства.

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