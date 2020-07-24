Состоялась видеоконференция, в которой приняли участие азербайджанские диаспорские организации в России

БАКУ /Trend/ - По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой состоялась видеоконференция, на которой приняли участие председатель Комитета Фуад Мурадов, диаспорские организации, действующие в России, активисты диаспоры, сотрудник диппредставительства в Москве.

Как сообщили в пятницу Trend в Комитете, в ходе видеоконференции состоялся широкий обмен мнениями относительно акций азербайджанцев со всего мира, призывающих освободить азербайджанские земли, положить конец армянским провокациям, и поддержки государству и армии Азербайджана, а также в связи с обращением в ООН, ОБСЕ и другие международные организации и к официальным кругам ведущих стран мира.

Были проанализированы события, происходящие в России в текущих условиях, зверства армян в отношении азербайджанцев, было изучено мнения членов диаспоры относительно этих событий и состоялось подробное обсуждение.

(Текст: Турал Гараджаев)