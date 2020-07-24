Владимир Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ, в частности, обстановку на границе Азербайджана и Армении. О состоявшемся оперативном совещании сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик", - уточнил он.
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