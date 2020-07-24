Владимир Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительной для РФ ситуацию, которая сложилась на границе Армении и Азербайджана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Для нас это очень чувствительно - ситуация на армяно-азербайджанской границе", - сказал он в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на совещании "обсуждались отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик".
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Соглашение ОПЕК+ позволяет регулировать ежедневное производство нефти в течение двух лет - Минэнерго Азербайджана
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов
Группа общественно-политических, научных и культурных деятелей Азербайджана обратилась к гендиректору российского "Первого канала"
Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с лидером Партии Демократического просвещения Азербайджана
Факт эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на оккупированных Арменией территориях должен находиться в центре внимания мировой общественности
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям
Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев
Желающим получить образование по I группе специальностей возможность от UNEC: в новом кампусе образование бакалавра по 9 новым специальностям
Хикмет Гаджиев: Армения пытается создать угрозу для стратегических энергетических проектов Азербайджана (ВИДЕО)
В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет вебинар на тему «Онлайн-обучение и оценка знаний: проблемы и возможности»
Хикмет Бабаоглу: Армения - террористическое государство, ее внешняя политика основана на терроризме, вандализме и фашизме