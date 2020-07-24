Госкомитет Азербайджана обратился к живущим за рубежом азербайджанцам

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана выступил с заявлением.

Как сообщает в пятницу Trend в заявлении сказано, что азербайджанцы, живущие в различны странах мира, начали организованные акции протеста против оккупационной политики Армении, армянских провокаций в направлении Товуза на армяно-азербайджанской границе:

"Отрадно, что наши соотечественники, демонстрируя крепкое единство, требуют от мировых государств и международных организаций освобождения азербайджанских земель от оккупации, призывают положить конец агрессивной политике Армении".

Организация массовых, цивилизованных, разрешенных акций наших соотечественников на международной арене после того, как азербайджанская армия достойно ответила на военные провокации Армении, вызвала серьезную обеспокоенность армян как на фронте, так и в мире. Благодаря единству наших соотечественников миру открывается тот факт, что Армения долгие годы обманывает мировые государства, на основе реальных фактов оглашаются истинные реалии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что наши соотечественники обратились с десятками обращений к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к официальным кругам ведущих стран мира с призывом прекратить политику агрессии и провокации Армении, в целом азербайджанцы из 25 стран выступили с 84 заявлениями.

"Именно в результате активности наших соотечественников были опубликованы 94 статьи и новости на 18 языках в 24 странах, а в социальных сетях распространены десятки тысяч публикаций, отражающих истину. В целом в 26 странах с участием более чем 20 000 соотечественников было проведено 58 акций.

Взбешённые звучащими в странах мира лозунгами "Карабах - это Азербайджан!", "Карабах - наш, будет нашим!", "Конец оккупационной политике Армении" и разоблачением своей лжи, армяне пытаются реализовывать свои коварные намерения и на международной арене", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что армяне организуют несанкционированные акции перед дипломатическими представительствами Азербайджана в разных странах, устраивают провокации на митингах, организованных азербайджанцами.

"К сожалению, порой армянское варварство приводит к тому, что наши соотечественники получают повреждения, портится их личное имущество, причиняется материальный ущерб дипломатическим представительствам, чему сегодня дается адекватный ответ.

Сообщаем, что согласно поручениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева регулярно поддерживается связь с нашими соотечественниками, в рамках законодательств стран проживания и международного права предпринимаются все возможные шаги для восстановления их нарушенных прав, а также ликвидации причиненного им материального и другого ущерба.

Призываем наших соотечественников быть бдительными, и заявляем, что готовы оказать им всяческую поддержку в их правом деле.

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана выражает глубочайшую благодарность живущим за рубежом соотечественникам за организованность в деле разоблачения армянской лжи, доведения до мирового сообщества, международной общественности правды об оккупационной политике и провокациях Армении.

Живущие за рубежом азербайджанцы в рамках законов стран, где они живут, намерены продолжать санкционированные акции для освобождения азербайджанских земель от оккупации, чтобы положить конец армянским провокациям, обратиться с целью получения разрешений на проведение акций еще в 14 странах мира.

В то же время наши соотечественники должны продолжать борьбу в правовой сфере, число заявлений и обращений, адресованных международным организациям, должно расти. Мы должны сказать свое слово в мировых СМИ, осветить провокации, совершенные Арменией на азербайджанских землях, факты оккупации полной и достоверной информацией.

Мы возвышаем голос правды устами азербайджанцев всего мира, считаем целесообразным перенос армянских провокационных действий, зверств в правовую плоскость стран, где они живут, и призываем соотечественников не поддаваться армянским провокациям", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)