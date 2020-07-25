Вице-президент ПА ОБСЕ направил письма главам делегаций 5 стран в ПА ОБСЕ об армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ и вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев направил главам делегаций США, Бельгии, Великобритании, Франции и Швеции в ПА ОБСЕ письма о провокациях, совершенных с 12 июля Арменией в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе, и фактах нападения и насилия армянских националистов на мирные акции, организованных в пяти вышеназванных странах представителями азербайджанской диаспоры против агрессии Армении, а также фотографии, отражающие факты этого насилия, сообщает в субботу Trend.