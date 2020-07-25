При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 3)

Первая версия была опубликована 23-го июля в 13:03

БАКУ /Trend/ - 23 июля при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства открыл совещание вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

-Сегодня мы обсудим проблемы в водном хозяйстве, поговорим о предстоящей работе. Водные проекты занимают особое место среди инфраструктурных проектов. Мы последовательно реализуем все инфраструктурные проекты в стране. В результате осуществления этих проектов наша страна стремительно развивается. Если бы мы не реализовали эти проекты, то сегодня устойчивое развитие нашей страны было бы невозможным. Естественно, необходимо было определить приоритеты среди инфраструктурных проектов, и, принимая в 2004 году первую Государственную программу социально-экономического развития регионов, мы очень четко обозначили эти приоритеты.

В то время у нас были достаточно серьезные проблемы, связанные с инфраструктурой. В стране была нехватка энергии. Мы столкнулись с большими проблемами, связанными с производством электроэнергии, зависели от импорта. Конечно, необходимо было, в первую очередь, нормализовать ситуацию именно в этой сфере, потому что иначе ни о каком развитии не могло бы быть и речи. Средства, вложенные в последние годы в энергетический сектор, проведенная в этой области модернизация позволили нам не только обеспечивать себя на протяжении уже многих лет электроэнергией, но и создать благодаря дополнительным генерационным мощностям экспортные возможности. География этого экспорта уже расширяется. Естественно, в эту сферу необходимо было вложить крупные инвестиции, и они были вложены. Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций.

В последнее время в этой области проделана еще более масштабная работа, решены вопросы восстановления потерянных мощностей. На действующих станциях было восстановлено примерно более 800 мегаватт потерянных мощностей, и этот процесс продолжается. То есть, модернизуется все энергетическое хозяйство.

Конечно, в то время уровень газификации в нашей стране был очень низким. В результате проделанной работы сегодня газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Могу сказать, что это один из самых высоких показателей в мире. Но если учесть, что наша промышленность, население растут, увеличивается потребность в природном газе, а наши электростанции функционируют только на чистых энергетических ресурсах – природном газе и воде, то, конечно, мы и дальше будем уделять внимание этой отрасли как приоритетной.

В значительной степени модернизировалась транспортная инфраструктура. Думаю, было бы неуместно перечислять все транспортные проекты, так как общественности неоднократно предоставлялась информация об этом. Достаточно просто сказать, что в отчете Давосского всемирного экономического форума работе, проделанной в этой области, дается очень высокая оценка. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 11-е, а по эффективности железных дорог – 12-е место в мире. По качеству автомобильных дорог Азербайджан находится на 27-м месте. В целом, по состоянию инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мировом масштабе.

Естественно, в число этих инфраструктурных проектов входят и проекты питьевой воды и мелиорации. В последние годы в этой области также проделана большая работа. Эта отрасль не осталась без внимания. Просто хочу довести до внимания общественности несколько цифр. В 2004 году, когда была принята первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, обеспечение питьевой водой в Азербайджане находилось на уровне 40 процентов. Сегодня эта цифра достигла 70 процентов. В Баку только 29 процентов жителей постоянно получали питьевую воду. Сегодня данный показатель достиг примерно 82 процентов. А в регионах сфера охвата населения питьевой водой составляла всего 9 процентов. Сегодня эта цифра равна 63 процентам. Это действительно историческое достижение. Мы сделали это, в первую очередь, для здоровья людей, развития экономики, сельского хозяйства. Но вместе с тем, эти цифры свидетельствуют о том, что нам не удалось полностью добиться желаемого. Поэтому отныне проекты питьевой воды и мелиорации будут находиться в нашей повестке дня как важнейшие вопросы. Основная цель сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы ошибки, допущенные в этой области, имеющиеся недостатки в предстоящие годы были устранены, чтобы был разработан и представлен единый механизм управления, с тем чтобы мы последовательно выполняли краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы действий. В результате этого обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов.

Считаю, что заслуживает одобрения и проделанная работа, связанная с оросительной водой. Если бы мы не проделали эту работу, то сегодня наше положение могло быть очень тяжелым. Несколько проектов служат как проекты и питьевой, и оросительной воды. Гигантские водные проекты, реализованные в Азербайджане в последние годы, полностью изменили ситуацию в лучшую сторону. В их числе хочу особо отметить водопровод Огуз-Габала-Баку. Этот водопровод имеет огромное значение. В первую очередь, в город Баку доставляются большие объемы чистой питьевой воды. Если учесть, что значительная часть наших водных ресурсов формируется в зарубежных странах, то водопровод Огуз-Габала-Баку является крупным проектом, построенным исключительно на местном источнике. Реализация данного проекта началась, можно сказать, после получения нами первых нефтяных доходов. В то время я говорил, что нам необходимо превратить черное золото в человеческий капитал, и водопровод Огуз-Габала-Баку является наглядным доказательством этого, потому что нефтяные доходы стали поступать в нашу страну после 2006 года. В то время был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда наши доходы, конечно, находились на очень низком уровне. Однако мы направили их в первую очередь на решение проблем вынужденных переселенцев и вопросов, связанных с водой.

Специалистам хорошо известно, что если бы сегодня не было водопровода Огуз-Габала-Баку, то проблемы с водой в городе Баку могли обостриться.

Это не единственный проект. Считаю, что строительство водохранилища Тахтакерпю является историческим проектом, так как объем данного хранилища достаточно большой – 270 миллионов кубометров. Одновременно от водохранилища Тахтакерпю до Джейранбатанского водохранилища проложен новый бетонный канал. Особое значение водохранилища Тахтакерпю в том, что там собираются воды реки Самур, которые очищаются естественным путем, и, таким образом, из нового резервуара вода поступает в хранилище Джейранбатан. Раньше вода из реки Самур попадала в Джейранбатан прямо по каналу. Если бы не было этого большого водного бассейна, то сегодня мы не смогли бы обеспечить Баку питьевой водой. Это однозначно. Поэтому для реализации данного проекта и вообще справедливого распределения вод реки Самур проделана огромная работа. В то же время это значительно расширило площадь орошаемых посевных земель в Шабранском, Сиязаньском, Хызинском районах, вода подается на неорошаемые земли площадью почти 30 тысяч гектаров, и сейчас на этих землях идут широкомасштабные сельскохозяйственные работы.

Еще один крупный проект - реконструкция Джейранбатанского водохранилища и строительство современных очистных установок. В то время, когда проект завершился, эта очистная установка считалась крупнейшей в мире. С того времени, возможно, где-то и построена еще более крупная установка. Но речь не об этом, главное, что в город Баку уже можно было подавать качественную воду.

Естественно, я должен отметить также значение водохранилища Шамкирчай. Сегодня Шамкирчайское водохранилище играет особую роль в сборе и распределении наших водных ресурсов. Объем этого водохранилища составляет 165 миллионов кубометров, этими возможностями пользуются несколько районов западной зоны, посевные площади там расширяются. Таким образом, Тахтакерпю играет важную роль в обеспечении водой северной зоны, Баку, а Шамкирчай – западной.

Параллельно в последние годы были построены расположенное в южной зоне водохранилище Гейтепе и Товузчайское водохранилище. Объем крупных водохранилищ, созданных за последние 15 лет, составляет 470 миллионов кубометров. Специалисты хорошо знают, что это очень большая цифра.

Что касается проектов питьевой воды, то они имеют особое значение. По моей инициативе они последовательно реализуются. Сегодня в большинстве наших городов реализуются проекты питьевой воды и канализации. Лишь в нескольких городах эти работы пока не завершились, но работа идет. Мы должны проанализировать как положительный, так и отрицательный опыт в этой области, так как, по имеющимся у меня данным, в некоторых случаях источники воды были выбраны неправильно, природные изменения, климатические изменения, в том числе переживаемая в последние два года засуха и ее риски не рассчитаны. Поэтому в ряде мест, где проекты питьевой воды завершились, возникла нехватка воды. Так что этот вопрос должен быть серьезно изучен. Конечно, приведенные мною цифры говорят о том, что мы добились большого развития. Но еще многое предстоит сделать.

В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы. Больше пишут фермеры, предприниматели, ежедневно поступают письма более чем из 10 районов. Эти письма рассматриваются в Администрации Президента и Кабинете Министров. Данные сигналы находятся под контролем, и вопросы решаются в оперативном порядке. Однако мы должны решить их в комплексе, чтобы в дальнейшем быть готовыми к неприглядной картине и трудностям, вызванным естественными проблемами.

Поэтому отмеченные мною вопросы однозначно свидетельствуют о том, что проблемы питьевой воды и мелиорации не только находятся в центре внимания, для их решения проделана огромная работа. Однако случившаяся в прошлом году засуха показала, что мы не готовы к такой кризисной ситуации. Соответствующим структурам не удалось правильно определить, что необходимо предпринять в кризисной ситуации. Поэтому в прошлом году мы потеряли время. Если бы в прошлом году соответствующие структуры активно работали, не сваливали вину друг на друга и приняли неотложные меры, то сегодня мы не столкнулись бы с этими проблемами, которые негативно сказываются как на здоровье людей, так и на развитии сельского хозяйства. Потому что вода – это жизнь. Здоровье людей, в первую очередь, зависит от чистой питьевой воды.

В то же время водные ресурсы оказывают огромное влияние на экологический баланс, развитие сельского хозяйства. Мы должны развивать сельское хозяйство интенсивным путем, а для этого у нас должно быть достаточно источников воды, и это есть. Просто если бы не было таких чудовищных потерь, то мы могли бы полностью обеспечивать себя водными ресурсами. В настоящее время этот вопрос изучается, в ряде случаев потери составляют 40 процентов, достигают 50 процентов, это невыносимо. Мы теряем воду. Таким образом, она не доходит до посевных площадей, домов, напротив, наносит ущерб землям. Наиболее трудоемкими отраслями у нас сегодня являются зерноводство и хлопководство. Хлопководство вообще не может развиваться без воды. В этой отрасли работают примерно 200-300 тысяч человек, которые обеспечивают свой семейный бюджет. В зерноводческих хозяйствах, где имеются современные технологии, в том числе современные оросительные системы, мы получаем с каждого гектара примерно 70-80 центнеров пшеницы. Это на уровне развитых стран. То есть, это – самый высокий уровень в мире, выше не бывает. Можем ли мы добиться этого, если не будет воды?

Путем применения сейчас современных технологий в зерноводстве мы можем выращивать на имеющихся посевных площадях, возможно, на несколько меньших посевных площадях больше урожая и меньше зависеть от импорта. Вода – это и жизнь, и развитие, и безопасность. Поэтому к этим вопросам нельзя подходить равнодушно. Должен откровенно сказать, что эта работа пущена на произвол судьбы, никто не занимался данным вопросом. Каждая из соответствующих структур занималась своим делом, координация не проводилась. Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета. В ряде случаев предложенные ими проекты вообще не заслуживали внимания. Просто я видел, что цель здесь заключается в получении и использовании государственных средств. Но разве после этого кто-то поинтересовался эффективностью данных проектов? Кто-то проанализировал это? Нет. Поэтому некоторые проекты, в которые вложены крупные инвестиции, фактически оказались неэффективными. Как может быть, чтобы источник воды был проанализирован неправильно? Выделяются крупные средства, прокладываются трубопроводы, граждане радуются этому. А впоследствии приводят тысячу причин, мол, случилось так и эдак, воды не хватило, необходимо искать новый источник, вновь выделите средства, будем искать новый источник. Этому надо положить конец. Поэтому я буду в организованном порядке регулировать все эти дела. Соответствующим структурам даны указания. Необходим механизм строгого контроля, в первую очередь контроля за расходами. А то из Азерсу, Акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" приходят заявки, мол, мне нужно столько-то денег, чтобы я сделал это. Но в дальнейшем выясняется, что технико-экономического обоснования этого нет. Откуда взяты эти цифры? Из воздуха.

Не было строгого контроля за инвестиционной программой, что заказывалось, то и предоставлялось. Но как потом расходовались средства? Этому надо положить конец. Поэтому на сегодняшнем совещании я во вступительном слове говорю, какая работа проделана. Но в результате проведения этой работы можно было бы получить больше эффекта. К сожалению, это не так. В дальнейшем эти работы должны проводиться только в координации. Мне сейчас сообщают, что у нас никогда не составлялся водный баланс. Как такое возможно? Составляется наш энергетический баланс. Благодаря этому мы знаем, что необходимо сделать в течение года. Какой структуре и сколько топлива нужно. Разве о составлении водного баланса должен говорить Президент?! Это должны делать соответствующие структуры. Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены. В последний раз были оценены в советское время, после этого не оценивались. В настоящее время идет процесс бурения артезианских скважин. Но надо посмотреть, где и как они должны быть пробурены. Какое влияние это окажет на подземные водные источники? Необходимо выбрать правильные места. Потому что я говорю, что основную цель здесь эти структуры видят в том, что дайте деньги, и мы пробурим артезианскую скважину, давай деньги - проложим воду, давай деньги – сделаем то-то и то-то. Ну хорошо, мы выделяем их, а что потом? Зачастую оказывается неэффективно. Контроль за расходами находится на очень низком уровне.

Как я уже сказал, сегодня я получаю ежедневно более 10 писем. Я дал поручения Администрации Президента, Кабинету Министров. Они рассматривают и оперативно решают. Но ведь это, можно сказать, не является их основной работой. Это должны делать соответствующие структуры. Почему эти письма пишут мне? Потому что когда пишут в соответствующие структуры, те не придают значения, отмахиваются. Сколько таких фактов. Сколько мы должны терпеть это?

Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах. Руководитель комиссии – заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев. В составе комиссии работают министры, руководители соответствующих структур. Если бы все соответствующие структуры правильно выстроили свою работу, то необходимости в этой комиссии не было. Как может быть, что комиссия, работающая три месяца, добилась более значимого, более существенного результата с точки зрения анализа и предложений, чем работа, проделанная за последние 20 лет? Значит, это возможно. Просто никому не было до этого дела, сваливали друг на друга. И что получаем – засуху. Эта проблема существует два года, может быть и в следующем году. Изменение климата – это вопрос, который обсуждает весь мир. По некоторым подсчетам, если не будут приняты оперативные меры, то в 2030 году в нашей стране ускорится процесс опустынивания. Вы что хотите, чтобы Азербайджан превратился в пустыню? Поэтому такому отношению должен быть положен конец. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны.

А сейчас Шахин Мустафаев выступит с сообщением о проделанной работе и выскажет предложения.

Выступая на совещании, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев сказал:

-Благодарю, господин Президент.

Уважаемый господин Президент, как было доложено на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии текущего года и предстоящим задачам, нехватка водных ресурсов, изменение климата, повышение средней температуры, значительное сокращение наземных водных ресурсов, поступающих в основном из соседних стран, уровня водности рек и осадков, а с другой стороны, увеличение потребности в воде в результате развития экономики страны, в том числе сельского хозяйства, расширения посевных площадей, сетей по снабжению оросительной и питьевой водой, обусловили нехватку воды в стране в последние годы. Как Вы особо подчеркнули на совещании, все это в конечном итоге превратило вопрос водной безопасности в одну из самых актуальных тем. С этой точки зрения, особенно в текущем году, в сфере водных ресурсов страны сложилась напряженная ситуация. В настоящее время в основных водохранилищах имеется всего 11,1 млрд кубометров воды против их общей вместимости в 20,5 млрд кубометров, что значительно ниже, чем в предыдущие годы, причем 8,6 из них – это мертвый объем. Для сравнения отмечу, что объем воды в основных водохранилищах в 2019 году составлял 12,9 млрд, в 2018 году - 14,1 млрд, в 2017 году - 14,2 млрд, а в 2016 году - 16,5 млрд кубометров. В то же время в стратегически важном Мингячевирском водохранилище имеется 8,8 млрд кубометров воды при вместимости 15,7 млрд кубометров, при этом 7 млрд кубометров из них – мертвый объем. Объем воды в этом водохранилище в 2019 году составлял 9,7 млрд, в 2018 году – 10,9 млрд, в 2017 году – 11,6 млрд, а в 2016 году – 13,6 млрд кубометров. Несмотря на проведение под Вашим руководством в предыдущие годы широкомасштабных работ, принятие мер предосторожности, реализацию, к примеру, проектов водохранилищ Тахтакерпю, Шамкирчай, Товузчай, Гейтепе, Гейдар Алиев (Вайхыр) в Нахчыване, водопровода Огуз-Габала-Баку и пр., в настоящее время наблюдается острая нехватка воды.

Уважаемый господин Президент, с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов, совершенствования управления водным хозяйством и координирования деятельности в этой сфере Вашим соответствующим Распоряжением была создана комиссия. Ей было поручено принять меры по решению таких проблем, как слабость межотраслевой координации в управлении водными ресурсами, высокие потери при водопользовании, неэкономное использование воды и отсутствие ее оптимального распределения, низкий уровень использования современных водосберегающих технологий в орошении, неконтролируемое подключение, слабость системы учета и контроля. Учитывая возникшую ситуацию в водохранилищах на территории страны, начало оросительного сезона, комиссия интенсивно организовала деятельность с целью принятия оперативных мер, была обеспечена координация всех соответствующих структур. За минувший период были проведены обсуждения в различных форматах, осмотры объектов критического значения, состоялись три заседания комиссии в полном составе в формате онлайн-совещания, при необходимости был привлечен ряд других государственных структур, не представленных в комиссии, и организовано принятие неотложных мер.

Хотел бы особо подчеркнуть следующие меры с точки зрения важности: Создана оперативная информационная система по водным ресурсам, проанализирована информация, полученная от соответствующих структур, обеспечен ежедневный контроль выполнения поручений, связанных с эффективным использованием воды. Механизм оперативной информации в настоящее время интегрируется в информационную систему "Электронное водное хозяйство". Утвержден режим водопользования по Мингячевирскому и Джейранбатанскому водохранилищам для орошения, снабжения питьевой водой и энергетических целей, даже принято решение о применении обновляющегося раз в десять дней рабочего режима водопользования в Мингячевирском водохранилище.

На основе принципа справедливого, оптимального и пропорционального распределения ограниченных водных ресурсов был разработан график орошения более 580 тыс. посевных площадей. Графики орошения применяются после подписания всеми заинтересованными сторонами и опубликования на официальном сайте. Благодаря разработанному программному обеспечению графики использования воды, интегрированные в информационную систему "Электронное сельское хозяйство" в качестве модуля воды, позволяют на следующем этапе оптимально планировать посевные площади и субсидирование. Так, составленные графики позволяют до начала оросительного периода сформировать заказ воды, требуемой для орошения сельскохозяйственных растений, таким образом, выстроить более совершенное обеспечение орошения в соответствии с политикой посевов, а с другой стороны, учитывая ограниченные водные ресурсы и потребность в воде видов посевов, оптимально спланировать посевные площади.

С целью оперативного решения проблем, связанных с орошением, была скоординирована совместная деятельность с привлечением в государственные центры аграрного развития Министерства сельского хозяйства по 60 районам представителей Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство". Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов были подготовлены проектные предложения по использованию грунтовых вод на территории Бакинского метрополитена для орошения озеленительных полос. Проведенные анализы показали, что расход воды в 127 кубометров в час (2500-3000 в сутки) пригоден для орошения, и использование этой воды уже начато.

Одним из важных направлений является усиление защиты гидротехнических сооружений и усовершенствование механизмов контроля за деятельностью песчано-гравийных карьеров для предотвращения их возможного негативного воздействия на эти сооружения, и в этом направлении ведется соответствующая работа.

Уважаемый господин Президент, совершенствование работы по учету и контроля в сфере водного хозяйства стоит перед нами как важная задача, требующая безотлагательного решения. Необходимо принять неотложные меры для проведения учета и точного оценивания по всем этапам - от забора воды из источника до доставки ее до конечного потребителя. С этой целью наряду с принятием оперативных мер впервые был составлен баланс водного хозяйства по стране. Для формирования баланса водного хозяйства была создана электронная информационная система водного хозяйства по электронизации информации субъектов водного хозяйства и получения отчетов. На первом этапе водный баланс был включен в систему как отдельный модуль. На втором этапе будет обеспечена интеграция информационных систем соответствующих государственных структур, а на третьем этапе - передача в режиме реального времени данных измерительных приборов и другого оборудования, связанных с объемом воды, входящей, выходящей из водных объектов, и имеющейся в объектах, а также получение периодических отчетов. Одновременно осуществляется установка современных измерительных приборов на основных водных объектах и объектах водного хозяйства. До настоящего времени водные ресурсы объектов особой важности использовались без современных измерительных приборов или вообще без проведения измерений. В настоящее время идет интенсивная работа над установкой Государственным агентством водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям 12, Министерством экологии и природных ресурсов 25 современных измерительных приборов в приоритетных пунктах и приведением их в ближайшие дни в состояние полной функциональности. Современные измерительные приборы, установленные на Мингячевирском водохранилище и выходах, уже полностью приведены в рабочее состояние.

Господин Президент, позвольте доложить, что уже три дня посредством современных измерительных приборов мы взяли под контроль как выходы из нашего основного водохранилища, так и объем воды в нем.

Уважаемый господин Президент, как Вы подчеркнули на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии текущего года и предстоящим задачам, отсутствие единой системы управления и контроля, эффективной координации в сфере водного хозяйства привело к неэффективному использованию водных ресурсов. Проведенные мониторинги, наряду с использованием воды и водного хозяйства без точного учета и оптимального распределения, выявили случаи массовых неконтролируемых подключений. Целесообразно также разработать Национальную стратегию, включающую меры, которые необходимо принять для повышения эффективности использования водных ресурсов, обеспечения устойчивого водоснабжения в соответствии с растущими потребностями населения и экономики, усовершенствования управления водным хозяйством.

Согласно впервые составленному в республике балансу водных ресурсов, водные ресурсы страны в текущем году прогнозируются на 2,8 млрд кубометров меньше по сравнению с прошлым годом – в объеме 34,1 млрд кубометров. В том числе остаток в водохранилищах на начало года составил 10,6 млрд кубометров. Ожидается, что формирующиеся в течение года запасы воды по стране составят 23,5 млрд кубометров. Согласно прогнозу, 70 процентов наземных водных ресурсов, сформированных по стране в текущем году, составят поступления из соседних стран, около половины из них приходятся на реку Кура. Учитывая вышеотмеченное, в целях укрепления сотрудничества между странами в области охраны и устойчивого использования водных ресурсов бассейна реки Куры был подготовлен соответствующий проект соглашения, который представлен по касательству.

Господин Президент, помимо вышеотмеченного, важным направлением, требующим решения, является сокращение потерь при водопользовании. Устранение неконтролируемых подключений к оросительным сетям и сетям снабжения питьевой водой, завершение процесса оснащения счетчиками в сфере снабжения питьевой водой представляют особое значение с точки зрения снижения потерь.

Одной из основных причин потерь в области орошения является то, что большинство оросительных каналов имеет земляное русло. С целью снижения потерь и эффективного использования водных ресурсов разрабатываются предложения по приоритетным проектам капитального ремонта и реконструкции оросительных каналов. Кроме того, подготавливаются предложения по приоритетным проектам, связанным с планируемыми к созданию водоемами для увеличения водных ресурсов в стране и сбора для этого в соответствии с рельефом вод горных рек, а также выявлению новых источников для снабжения питьевой водой.

Одним из приоритетных вопросов является эффективное использование водных ресурсов в энергетическом секторе. Как известно, оросительный период в основном охватывает пять месяцев: май-сентябрь. Следует изучить возможности модернизации систем охлаждения тепловых электростанций с целью увеличения водных ресурсов в водохранилищах особого значения в неоросительные периоды, в том числе в зимние месяцы, обеспечения экономного водопользования для охлаждения на этих станциях, более оптимального регулирования электроэнергетической частоты по стране.

Кроме того, считаем необходимым реализовать следующие меры:

Подготовка предложений по обеспечению водоснабжения населенных пунктов, которые расположены в Кура-Аразской низменности и потребность в питьевой воде которых удовлетворяется из реки Кура, за счет альтернативных источников;

Изучение возможностей использования грунтовых вод, очищенных сточных вод и вод Каспийского моря;

Разработка и утверждение правил заказа, проектирования, бурения и эксплуатации субартезианских и артезианских скважин;

Поощрение применения производителями сельскохозяйственной продукции современных технологий в орошении;

Разработка нового механизма, связанного с льготным использованием оросительной воды.

Господин Президент, мы выполним все поставленные Вами перед нами задачи, связанные с обеспечением рационального использования водных ресурсов, включая поручения, которые Вы дадите нам на сегодняшнем совещании.

Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас слово предоставляется министру сельского хозяйства Инаму Керимову.

Выступивший на совещании министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал:

-Уважаемый господин Президент, одной из самых крупных сфер, на которые повлияли засуха и нехватка воды, является сельское хозяйство. Около 80 процентов потребления воды по стране приходится на долю именно сельского хозяйства.

Засушливая погода, наблюдаемая с начала текущего года, сокращение количества осадков создали проблемы в выращивании зерна, которое составляет основную часть посевного баланса. Несмотря на то, что дождливая погода в марте-апреле частично спасла ситуацию, в ряде районах, в частности, низменных районах участки зерна на площади 100 гектаров понесли урон. Несмотря на то, что в других районах, не столкнувшихся с оросительной проблемой, урожайность по сравнению с предыдущим годом была на значительно высоком уровне, из-за участков, подвергшихся засухи, в этом году общие показатели по выращиванию зерна, в целом, на 5,5 процента меньше по сравнению с минувшим годом.

Президент Ильхам Алиев: Сколько сегодня?

Инам Керимов: Господин Президент, в этом году скошено 90 процентов, убрано 1 млн 800 тыс. тонн пшеницы и ожидается производство порядка 1 млн 900 тыс. тонн пшеницы.

Президент Ильхам Алиев: Какова урожайность?

Инам Керимов: На сегодняшний день урожайность с убранных участков фактически составила 31,3 центнера.

Президент Ильхам Алиев: В прошлом году тоже было примерно 32 центнера?

Инам Керимов: Да, 32, 31,7 центнера.

Президент Ильхам Алиев: Снизилась, но это не такой критический упадок. Если бы водоснабжение было хорошим, можно было добиться большей урожайности.

Инам Керимов: Господин Президент, отмечу такой момент, что здесь взяты фактически убранные участки, то есть, на каких участках урожай не собран в эту статистику не включены.

Засуха и нехватка воды оказывают свое влияние и на выращивание хлопка. В текущем году на более 100 тыс. гектарах осуществлен посев хлопка. На хлопковом участке площадью 7 тыс. гектаров первое орошение вегетационного периода еще не завершилось. Кроме того, на сегодняшний день на участке площадью 49 тыс. гектаров осуществлено орошение второго вегетационного периода, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 тыс. гектаров меньше.

Наиболее критической фазой в орошении хлопка является второе вегетационного орошение. На сегодняшнюю дату прошлогоднего периода мы осуществили второе орошение на площади на 23 тыс. гектаров меньше. Если второе орошение вегетационного периода хлопка не будет осуществлено вовремя, мы можем столкнуться со снижением урожайности на 25-40 проц. В настоящее время основные проблемы по орошению хлопка наблюдаются в Саатлинском, Сабирабадском, Билясуварском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах.

Кроме того, на площади 50 тыс. гектаров по 35 районам предусмотрен повторный посев кукурузы. По сегодняшний день на участке площадью 36 тыс. гектаров осуществлен посев. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с оросительной проблемой.

Из-за нехватки воды и засухи также произошли вынужденные сокращения и в выращивании некоторых растений, имеющих большую потребность в воде. Так, если было предусмотрено посадить сахарную свеклу на площади 7500 гектаров, посев фактически был осуществлен на площади 4800 гектаров. Вопреки прогнозам осуществить посев риса на 4000 гектарах, удалось посадить только на 3000 гектарах.

Существующая ситуация создает риски и для фруктовых садов. Если учесть, что фруктовые сады в основном состоят из многолетних деревьев, негативное влияние нехватки воды может больше всего проявиться в этой области. Возникшая ситуация оказывает негативное воздействие на кормовые растения, а также источники природного корма. Если орошение не будет достаточным, то урожайность по кормовым растениям может значительно снизиться. Кроме того, из-за сокращения осадков на пастбищах наблюдается слабое развитие травяного покроя. А это может создать препятствия для развитии животноводства.

В настоящее время в аграрном секторе самый интенсивный период хозяйственной деятельности. В последующие месяцы также ожидается продолжение трудностей в связи с водоснабжением. Так, до конца июля объем воды, подаваемой в водные каналы, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сократится до 30 процентов, а в августе – до 40-50 проц. Речь идет о каналах Верхний Ширван и Верхний Карабах.

Нехватка воды, в том числе, избыточная потеря воды приводит к засолению почвы, в то же время эрозии и опустыниванию. Перечисленные проблемы приводят к ухудшению показателей плодородности почвы и, в итоге, к снижению урожайности.

В настоящее время нехватка воды является одной из самых актуальных проблем, беспокоящих фермеров. В первой половине года в связи с этим в министерство поступило более 2500 обращений. Обращения в основном были связаны с трудностями, возникающими в орошении, проблемами во время эксплуатации и бурения субартезианских скважин, неисправностью ирригационных систем, нарушением графиков орошения. Для решения этих проблем в результате скоординированной работы комиссии, созданной по Вашему Распоряжению, предпринимаются соответствующие меры, координируется деятельность структур. Для справедливого распределения водных ресурсов составлено и размещено на сайте министерства более 580 тыс. графиков орошения по 53 районам. На местах осуществляются просветительские работы и контроль за соблюдением графиков. Поступившие обращения анализируются и направляются для изучения в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство". Наибольшее число обращений наблюдается по Геранбойскому, Сабирабадскому, Уджарскому, Имишлинскому, Кюрдамирскому, Хачмазскому, Агджабединскому, Бейляганскому, Билясуварскому и Сальянскому районам. Кроме того, в соответствующую комиссию ежедневно поступают оперативные сообщения в связи с обращениями фермеров, а на местах ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" осуществляет совместную деятельность с местными органами исполнительной власти с целью устранения проблем.

Главная цель предпринимаемых мер заключается в обеспечении эффективности на всех этапах цепочки стоимости, то есть, накопления воды в водоемах, перенесения по каналам и раздачи на посевные участки. Кроме того, подготавливаются предложения по формированию механизма субсидий, отражающих в себе электронизации водного баланса, формирование точной учетной системы, интеграцию сведений по орошению в электронную сельскохозяйственную систему, эффективное и экономное использование воды и др.

Внедрение инноваций на всех этапах оросительной цепочки для повышения эффективности орошения в контексте ограниченных водных ресурсов, в том числе, на фазе прямого орошения уже стало необходимостью. В прямом орошении, являющемся последним этапом оросительной цепочки, фермеры проявляют большой интерес к пивотной системе, системе капельного орошения, дождевой и тамбурной системам орошения. Государство поощряет установление современных оросительных систем. Так, оросительные системы включены в список оборудований, субсидируемых государством. За последние два года по линии министерства на установление оросительных систем на участке площадью 9,3 тыс. гектаров была выделена субсидия в размере 28,8 млн манатов. В течение двух лет предоставленными льготами было поощрено дополнительное инвестирование в экономику в размере 54 млн манатов.

Уважаемый господин Президент, в настоящее время активный период орошения весенних посевов. Министерство, а также осуществляющие скоординированную деятельность соответствующие комиссии вместе с другими структурами будут предпринимать меры для сведения к минимуму негативного воздействия нехватки воды на посевные участки. Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: В вашем докладе четко отражено, какой большой ущерб наносит дефицит воды нашей экономике, развитию сельского хозяйства, доходам фермеров. Сейчас мы реализуем масштабные программы для стимулирования фермеров, предпринимателей - субсидии, льготные кредиты, обеспечение техникой, удобрениями, топливом. Все это государство взяло на себя для того, чтобы фермеры жили лучше. Мы освободили их от всех налогов, за исключением земельного. Однако посмотрите, какой большой ущерб нанесла нам только нехватка воды. В зерноводстве производительность должна была быть выше, в хлопководстве тоже.

В этом году мы впервые использовали опыт пересадки. Первой предоставленной мне информацией было то, что мы посадим кукурузу на 100 тыс. гектаров. Затем из-за нехватки воды мы сократили ее посадку до 50 тыс. гектаров. Но мы не смогли посадить даже на 50 тыс. гектаров. Например, если мы сможем посадить ее на 100 тысячах гектаров, это принесет нам большую пользу, расширится наша кормовая база и уменьшится зависимость от импорта, валюта не уйдет за границу. Поэтому все эти вопросы должны быть очень серьезно проанализированы и анализируются. В то же время задачи, которые должны быть поставлены, и принимаемая программа должны быть всесторонними. Мы должны сделать в этом году все, что возможно. Основную работу, конечно, мы должны выполнить в целях подготовки к посевному сезону следующего года.

По поводу адресованных мне писем. Я отправляю эти письма в отдел Администрации Президента и Кабинет Министров. Зейнал Нагдалиев, проинформируйте, как рассматриваются поднятые в письмах вопросы, какие принимаются меры по их решению и примерно какой процент этих вопросов уже решен? Какие шаги после этого будут предприняты?

Помощник Президента Зейнал Нагдалиев: Благодарю, господин Президент. Позвольте доложить, что только начиная со 2 июля Вами было направлено нам для рассмотрения 100 обращений. 10 из рассмотренных обращений полностью нашли решения и доведены до Вашего высокого внимания. В настоящее время решены на местах около 12-15 обращений, и мы готовимся в связи с этим к докладу. Это обращения, связанные с нехваткой воды, речь идет об этом. В то же время на основании Вашего поручения ведется работа по решению 10 обращений, связанных с дефицитом воды, с использованием дополнительных потенциальных возможностей. Ваше поручение было доведено до соответствующих структур, и сейчас эти возможности изучаются. В целом, основным вопросом нехватки воды на местах было действительно отсутствие воды. В некоторых случаях нарушалась системность водоснабжения и ее доставки фермерам. В соответствии с Вашим поручением после вмешательства в дело совместно с Кабинетом Министров была обеспечена регулируемая очередность. Канавы были очищены, устранены другие технические недостатки. Господин Президент, в настоящее время в этом направлении принимаются все меры.

Президент Ильхам Алиев: К каждому письму следует подходить очень внимательно, и вопросы, которые можно решить непосредственно в короткие сроки, должны решаться немедленно. В письмах поднимают такие вопросы, которые требуют более широкомасштабной работы. Конечно, мы должны их учитывать. Министерству экономики уже поручено в рамках возможностей нашей инвестиционной программы рассмотреть также выделение дополнительных средств на эти цели, чтобы мы не ждали следующего года и сделали в этом году все, что возможно. Министерство финансов и Министерство экономики должны совместно работать для поисков дополнительных средств.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, пожалуйста, доложите в связи с ситуацией.

Министр Кямаледдин Гейдаров: Большое спасибо, уважаемый господин Президент. Согласно Вашему поручению о проекте оценки водных ресурсов Азербайджанской Республики, в 2014 году был заключен контракт с голландской компанией Deltares и начат процесс создания водного баланса нашей страны и анализа, как подземных запасов, так и поверхностных рек, озер. К сожалению, после 2014 года реализация этого проекта была приостановлена из-за определенной финансовой нехватки.

Довожу до Вашего высокого внимания, что за этот период был подготовлен и направлен в соответствующие органы анализ всех подземных, поверхностных вод и озер Баку и Абшеронского полуострова. Однако полный анализ других наших рек, озер требует дополнительных средств и может быть завершен в короткие сроки. Реализация данного проекта с 2017 года приостановлена.

Уважаемый господин Президент, чтобы не занимать много Вашего времени, одним предложением отмечу, что часть писем, которые мы направили в соответствующие структуры, как о состоянии гидротехнических сооружений, так и озер и водохранилищ, была решена. "Азерэнержи" полностью завершил работы по защите бетонной части озера Мингячевир от водно-почвенного выщелачивания.

Все проектные работы канала Юхары Гарабах подготовлены и представлены. Однако, уважаемый господин Президент, это, как Вы отметили, следует обеспечить основательным образом. Если мы хотим выполнить работу для полного контроля и эффективного использования, справедливого распределения как оросительной , так и питьевой воды, у нас есть несколько предложений. Позвольте озвучить пару из них.

Применение современных измерительных средств для усовершенствования учета воды. Как сказал заместитель премьер-министра, мы начали этот процесс и, наверное, закончим в короткое время. Оказание государственной поддержки производителям для применения на посевных участках современных водосберегающих технологий. Подготовка и реализация мероприятий по очистке, повторному использованию коллекторно-дренажных сточных вод. Строительство небольших водохранилищ для сбора селевых вод в горных реках, где позволяет рельеф, и резервуаров для сбора дождевой воды.

Уважаемый господин Президент, во время обсуждения с Вами Вы поручили мне выбрать соответствующие места для аккумуляции воды в горных реках, кроме периода орошения, и провести там аккумуляцию воды в зимний период, то есть, когда нет полива. Мы с Институтом геологии Национальной Академии наук Азербайджана провели в некоторых местах исследования в этом направлении.

Для его реализации нам нужны зарубежные специалисты, и, наверное, мы пригласим их после пандемии. Потому что, естественно, вода Куры не увеличивается, а уменьшается. И наши основные водные ресурсы обеспечиваются Мингячевирским, Варваринским, Шамкирчайским и другими водохранилищами. Поэтому нам необходимо очистить реки Варвара, Турьянчай и Аличай, чтобы увеличить в будущем полезную емкость существующих водохранилищ.

Еще, уважаемый господин Президент, должен сообщить, что в целях оценки технической безопасности гидроузлов государственного значения Шамкир, Еникенд, Мингячевир, Варвара и Джейранбатан необходимо выделить средства на реализацию контракта, заключенного с японской компанией Kahisha в 2017 году.

Президент Ильхам Алиев: Тогда почему это соглашение не реализовано? Оно было заключено в 2017 году, прошло три года, почему оно не было реализовано?

Кямаледдин Гейдаров: Значит, средств в размере 9 миллионов долларов не хватило. И поэтому реализация этого проекта была приостановлена.

Президент Ильхам Алиев: Тогда этот вопрос должен был давно найти свое решение. Если контракт подписан. Пожалуйста, министр финансов, разъясни.

Министр финансов Самир Шарифов: Уважаемый господин Президент. Хотел бы доложить по вопросу, что в связи с выделением этих средств было специальное постановление Кабинета Министров. Согласно этому постановлению, часть этих средств, в размере 2 миллионов долларов, должна была быть решена Министерством по чрезвычайным ситуациям. А остальная часть - Акционерным обществом "Азерэнержи". Однако по неизвестным причинам эти вопросы не были решены. Обе структуры имели средства, и в связи с техническим исследованием, проведенным компанией Deltares в 2014 году, откровенно говоря, не могу найти здесь каких-либо оснований, почему этих средств не было. Но если Вы позволите, мы можем предоставить по этому поводу соответствующую справку.

Президент Ильхам Алиев: Вы изучите вопрос. Потому что, как я понимаю, эти средства были, но Министерство по чрезвычайным ситуациям и "Азерэнержи" не воспользовались ими. Так ли это?

Самир Шарифов: Да. Тогда эти средства требовали из государственного бюджета. Господин Президент, но обе структуры знают, что это не предусматривалось в бюджете. В связи с этим планировалось предоставить его часть в "Азерэнержи", а 2 миллиона были выделены Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Президент Ильхам Алиев: Это небольшие средства. С этим сейчас нельзя запаздывать. Прошло сколько лет, если бы это было сделано в свое время, и эта оценка была бы проведена, и все ремонтно-восстановительные работы были бы выполнены.

Кямаледдин Гейдаров: Уважаемый господин Президент, как сказал Самир муаллим, 2 миллиона были выделены с нашей стороны, и если помню, 3 миллиона – со стороны "Азерэнержи", остальную часть должен был обеспечить бюджет. Позже проект был приостановлен из-за нехватки средств.

Президент Ильхам Алиев: Вы должны были поднять вопрос. Средства не были предоставлены, и вы не подняли вопрос. Я слышу об этом сегодня. Сейчас поручаю премьер-министру в ближайшее время решить эту проблему и выделить средства из инвестиционной программы этого года для скорейшего решения данного вопроса. Вы также свяжитесь со своими партнерами, их нужно пригласить сейчас, чтобы они пришли и провели это оценивание. Потому что вы знаете, если эта бюрократия будет так продолжаться, это не приведет ни к каким результатам. Поскольку контракт был подписан, средства не были выделены. Почему не выделены? Кто-то или не захотел, или же захотел, но кто-то не дал, или же потом сократили. Нужно положить конец таким вещам.

А теперь, министр экологии и природных ресурсов, докладывайте.

Министр Мухтар Бабаев: Уважаемый господин Президент, как Вы знаете, в результате воздействия климатических изменений наши водные ресурсы за последние десятилетия сократились примерно на 15 процентов. Международные климатические модели показывают, что к 2050 году наши водные ресурсы могут сократиться еще на 15 процентов. Если в прошлом засуха продолжалась 2-3 года, то за последние 8 лет наблюдается устойчивая засуха. Проведенные исследования показывают, что в странах мира, в том числе в нашей стране, происходит неравномерное распределение осадков по времени и пространству. В результате климатических изменений температура воздуха в нашей стране повышается, вследствие чего в горных районах страны отмечается уменьшение количества морозных и снежных дней. Потепление климата также способствует снижению снежных ресурсов и ледников в стране, которыми питаются горные реки. Снижение осадков охватывает все регионы страны, за исключением прикаспийских районов. Растет количество аномальных явлений и повторяемость паводковых процессов. Уровень водности в реках Кура и Ганыг по сравнению с нормой снизился в 2019 году на 29,2 процента, а за последние шесть месяцев - на 45,8 процента. Осадки по сравнению с нормой в 2019 году были на 17 процентов, а в 2020 году - на 25 процентов ниже. На территориях, где формируются наши основные горные реки, за последние 10 лет количество осадков уменьшилось в среднем в 8,7 раза. Исходя из инертности климата, в следующем десятилетии можно ожидать снижение по сравнению с климатической нормой еще на 8 процентов. Каждый год гидрометеорологическая служба регулярно готовит и представляет соответствующим органам прогнозы уровня водности в реках. Эти прогнозы проводятся также на основании работы по замерам снега в горах. У меня все, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Теперь слово предоставляется заведующему отделом государственного контроля Администрации Президента Керему Гасанову. Он подготовил для меня обширную справку. Проведена очень большая аналитическая работа. Я направил эту аналитическую работу, эту справку в комиссию, и она ее рассматривает. Вы сейчас предоставьте краткую информацию о проделанной работе, и как вы оцениваете текущую ситуацию?

Керем Гасанов: Спасибо, уважаемый господин Президент. По Вашему поручению в эти дни мы провели мониторинг обеспечения населения питьевой водой, качества воды и ситуации в этой области, а также системы орошения в сельском хозяйстве. Также было проведено исследование существующих водных ресурсов страны, состояния их использования, подготовленная справка была представлена Вашему вниманию.

С Вашего разрешения, в связи с нынешней ситуацией хотел бы сказать, что Вы абсолютно правы, ресурсы нашей страны по источникам воды оцениваются примерно в 35,6 млрд кубометров. В последний раз наши ресурсы поверхностных вод по стране оценивались в 1970 году, а наши ресурсы подземных вод - в 1980-х годах. В настоящее время мы получаем информацию о системе водоснабжения из этих оценок. Несмотря на то, что прошло около 40-50 лет, наши водные ресурсы не переоценивались. Чуть ранее министр по чрезвычайным ситуациям сказал об этом. В то же время в течение года из 35,6 млрд кубометров водных ресурсов для питьевой воды в среднем забирается примерно 653 млн кубометров. Ранее это составляло 1,8 процента наших водных ресурсов. В настоящее время сокращение водных ресурсов на 15 процентов повлияло на эти цифры. Соотношение питьевой воды к существующим водным ресурсам составляет 2,2 процента. Однако, несмотря на это, эти цифры незначительно влияют на сокращение водоснабжения.

Господин Президент, хотел бы обратить внимание на такую цифру, что из 653 млн кубических метров воды, забираемой системой, в среднем около 57 млн кубических метров, то есть 9 процентов, расходуется на технологические процессы системы, а 286 млн кубических метров воды списывается на другие траты. Только около 283 млн кубических метров воды, что означает 45 процентов воды, поступающей в сеть, и 50 процентов забираемой воды было доставлено потребителям. Вы очень справедливо отметили, что вода теряется, и это составляет около 50 процентов водоснабжения потребителей. То есть вода, поставляемая потребителям, меньше потерянной воды. Да, такие цифры есть. В то же время Вы очень правильно отметили, что в некоторых местах существуют устаревшие вопросы, связанные с текущей ситуацией в наших водохранилищах, то есть со сроком эксплуатации гидротехнических сооружений и оборудования. Поэтому для устранения этих источников опасности было дано очень верное поручение о проведении соответствующей работы по обновлению гидротехнических сооружений.

Другой же вопрос, как Вы очень верно отметили, связан с тем, что социально-экономическая эффективность инвестиций, вложенных в воду, рассчитывается неправильно. То есть, и по численности населения, и в системе снабжения, то есть с точки зрения окупаемости инвестиций, их экономическая эффективность рассчитывается вовсе не правильно, а ее социальная эффективность не учитывается. Так, мы рассмотрели эти вопросы на некоторых территориях, например, в Хачмазском районе. До решения вопроса водоснабжения в Хачмазском районе был обнаружен один источник воды. Позже на этот источник также повлияла засуха, и он высох. В результате сегодня 2 тыс. частных домов, примерно 10- тысячное население недовольно водоснабжением. Мы довели это до Вашего высокого внимания, и Вы дали указания. Мы немедленно откомандировали наших сотрудников в Хачмазский район и совместно с сотрудниками отдела Зейнала Нагдалиева занимались там этими вопросами.

В то же время в связи с жалобами хочу сказать, что были жалобы на водоснабжение из 12 районов. Это были в основном равнинные районы - Сабирабадский, Саатлинский, Кюрдамирский, Уджарский, Имишлинский, Билясуварский. На основании Вашего поручения вопросам их водоснабжения было уделено серьезное внимание, и вопросы были изучены.

Что касается системы орошения, хотел бы сказать, что в среднем по стране ежегодное водоснабжение составляет от 6,3 млрд до 6,7 млрд кубометров. В 2017–2019 годах в среднем по стране, в реальности, в течение года должно быть 3,2 раза полива. Эти сведения принадлежат Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство". На самом деле, в фактической ситуации цифры немного отличаются. Министр сельского хозяйства также указал на этот вопрос. То есть, в 50 процентах 671 тыс. 264 гектаров сельскохозяйственных земель в 28 районах орошение было ниже среднего предела. Например, наиболее критическая ситуация с орошением была в Гобустанском районе – в 1,2 раза, в Агсу - в 1,4 раза, в Шамахе - в 1,6 раза и в Физулинском районе -1,8 раза. А это один из факторов, который очень серьезно влияет на развитие сельского хозяйства, особенно аграрного сектора. Таким образом, по Вашему поручению мы обращаем внимание на эти вопросы как в ирригационной системе сельского хозяйства, так и в системе питьевого водоснабжения населения, и по Вашему поручению взяли под контроль и рассматриваем их. Но хотел бы особо подчеркнуть санитарные вопросы. Господин Президент, довожу до Вашего высокого внимания, что было бы лучше, если бы соответствующие структуры уделяли внимание качеству воды, эпидемиологической ситуации. У меня все. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, что это показывает? Это показывает, что многие годы за этой сферой не было государственного контроля, в том числе со стороны Администрации Президента. После того, как я дал указание отделу государственного контроля, они начали работать, подготовили расширенную справку. Керем Гасанов сейчас не рассказал обо всех вопросах, потому что нет возможности по времени. Однако в этой справке все показано. Была сформирована комиссия, начала работать, три месяца проводился анализ, можно сказать, были выявлены все недостатки. Хорошо, никто не видел этих недостатков? Почему соответствующие структуры не занимались этим вопросом? Считали, там проложил трубу, здесь забетонировал канал. И на этом работа заканчивается? На этом работа не заканчивается. Надо так построить работу, чтобы были довольны фермеры, граждане. Может быть нехватка воды, есть естественные причины. Понятно, что в прошлом году, в этом году была невиданная в истории засуха. Однако если работа была бы построена правильно, вовремя выявлены эти вопросы мы, конечно, вышли бы из этого положения с меньшими потерями. Поэтому после сегодняшнего совещания, конечно, будет подготовлен широкий план мероприятий. Прозвучавшие сегодня предложения, и в то же время, предложения в результате анализов, проведенных соответствующими структурами, предложения с мест обязательно должны быть учтены. Ведь принимая первую Государственную программу по социально-экономическому развитию регионов, и последующие программы мы включили в них многочисленные вопросы на основе информации с мест. Что беспокоит людей? В каком районе какие проблемы? Мы составили эти программы на основе этих заявлений и предложений. Это должно быть в таком же порядке и в этот раз. Потому что в этой программе должны быть отражены все существующие проблемы.

Что касается баланса водного хозяйства, хорошо, что этот вопрос был решен за короткий срок. Естественно, что после этого водный баланс должен подготавливаться регулярно. Это будет главной "дорожной картой" для нас. Без составления водного баланса мы не сможем планировать свою работу.

На наших основных водных объектах должны быть установлены современные измерительные приборы, на нескольких объектах они уже установлены. Однако это должно было быть сделано давно. Как может быть, что на наших главных водохранилищах нет измерительных приборов. Сколько поступило воды, сколько ушло, смотрят по старинке, смотрят на уровень, на линии там, и делают выводы. Поэтому сейчас я хотел бы спросить у Шахина Мустафаева, на каких объектах это установлено, и когда этот вопрос будет полностью решен?

Шахин Мустафаев: Господин Президент, Министерством по чрезвычайным ситуациям приобретены 12 единиц современных измерительных приборов, 4 из них уже установлены. Мы, в первую очередь, посоветовались, посмотрели, где наша основная вода. Выбрали Мингячевирское водохранилище для обеспечения контроля за этим. В Мингячевирском водохранилище есть три выхода - Верхне-Карабахский и Верхне-Ширванский каналы, и в месте стока в Варваринское водохранилище, ведущее на Мингячевирскую ГЭС.

Мы, в первую очередь, установили приборы для измерения объема воды в этих трёх местах и в самом Мингячевире. Эти 4 прибора уже установлены. Министерством экологии и природных ресурсов также приобретены 25 приборов. Полагаю, что примерно в течение месяца будут установлены ещё 33 прибора. Комиссия рассмотрела, в каких местах в первую очередь должны быть установлены эти приборы. Несколько дней назад мы посоветовались с комиссией и пришли к соглашению, что эти приборы должны быть установлены на нескольких наиболее важных северных водохранилищах, трубопроводах и каналах. Полагаю, что всю необходимую работу в этой сфере мы завершим до конца этого года, а критические выполним в течение этого месяца.

Президент Ильхам Алиев: Министр по чрезвычайным ситуациям, есть что добавить?

Кямаледдин Гейдаров: Уважаемый господин Президент, на самом деле, у Министерства экологии природных ресурсов уже были водоизмерительные приборы. Однако они устарели морально и физически. После Вашего поручения идет процесс приобретения и установки новых приборов. Как сказал заместитель премьер-министра, за короткий срок вместе с Министерством экологии и природных ресурсов мы установим их в наиболее важных местах. До конца года этот процесс завершится и в местах второй и третьей важности.

Как было отмечено Вами, 40, а в некоторых местах 50 процентов наших водных потерь происходят в бетонных и земляных каналах. Мы провели переговоры с компаниями Германии. Не останавливая воду, новыми методами ее можно транспортировать не в бетонными каналами, а каналами, облицованными другими материалами, и свести потери воды к минимуму. Если позволите, мы поговорим об этом с соответствующими структурами, и представим результаты Кабинету Министров. Новые материалы и быстрее ложатся и дешевле обходятся, а также не требуют остановки воды на время установки. С Вашего позволения, мы начнем эту работу.

Президент Ильхам Алиев: Да, обязательно займитесь этим. Я один раз высказал мнение об этом. Сказал, что сейчас в мире развиваются технологии. И мы должны доставить в нашу страну самые передовые технологии. Мы всегда считали, что если земляной канал будет покрыт бетоном, то потери снизятся. Однако это требует как больших расходов, так и времени. Поэтому поскорее свяжитесь с упомянутой вами компанией, пригласите их. Пусть покажут нам и выполнят один пилотный проект. Пусть Министерство экономики вместе с соответствующими структурами решит вопросы, связанные со средствами, чтобы мы незамедлительно начали эту работу. 73 процента наших каналов земляные. Конечно, это главная причина потерь.

Необходимо реконструировать выходную часть Мингячевирского водохранилища в Верхне-Карабахский канал. В связи с этим вопросом решение принято или нет?

Шахин Мустафаев: Господин Президент, некоторые члены комиссии побывали там, посмотрели. На входной части Верхне-Карабахского канала есть двери. Они фактически не работают, и это может создать очень серьезную угрозу. Потому что эти двери охраняют вход в туннель Верхне-Карабахского канала, а также регулируют объем воды. Поэтому мы были там, положение очень плохое, тяжелое. Этот вопрос необходимо срочно рассмотреть. Министерство по чрезвычайным ситуациям уже заключило договор с японской компанией, проведено исследование, подготовлены проектно-сметные документы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось в комиссию, материалы уже направлены из комиссии в Министерство экономики. Министерство экономики в короткий срок рассмотрит проект и даст оценку. Полагаю, что возможно и необходимо завершение этого проекта за короткий срок.

Президент Ильхам Алиев: Каков примерно срок выполнения?

Шахин Мустафаев: Наверное, речь пойдет о месяцах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Тогда не тяните. Поскорее рассмотрите вопрос. Конечно, это должно найти отражение и в Распоряжении, которое будет подписано как итог этого совещания.

Шахин Мустафаев: Будет сделано.

Президент Ильхам Алиев: Здесь уже было сказано об электронной информационной системе водного хозяйства. Как мне известно, сейчас подготавливается положение. Ускорьте это, чтобы было побыстрее представлено, подписано. В интегрированном виде с электронной информационной системой сельского хозяйства это уже станет единой информационной системой. Так?

Шахин Мустафаев: Да, господин Президент. Электронная информационная система водного хозяйства будет интегрирована в информационные системы всех соответствующих государственных структур, в том числе в информационную систему сельского хозяйства.

Президент Ильхам Алиев: Нам также необходимо использовать возможности наших спутников. Мне известно, что к этой работе привлечен и "Азеркосмос". Непременно регулярно должны проводиться наблюдения, в то же время существующие проблемы должны выявляться уже посредством спутника. Эта работа также должна проводиться регулярно.

Есть большая потребность в орошении посевных площадей на основе современных технологий. Особенно если учесть, что сейчас мы должны экономить воду. Поэтому мы должны привлечь к этой работе иностранных специалистов. Пусть комиссия займется данным вопросом. В то же время мы должны стимулировать и предпринимателей. То есть, следует предпринять стимулирующие шаги для предпринимателей, чтобы активнее привлекать их к современным технологиям. Возможно, посредством льготных кредитов или привилегий, чтобы не только государство брало это на себя. Мы и без того решим необходимые инфраструктурные вопросы. Но пусть это создаст мотивацию и для самих предпринимателей чтобы они использовали современные технологии. Здесь, конечно, надо проводить просветительскую работу, презентации, чтобы предприниматели понимали: если они будут использовать данные технологии, то какие льготы предоставит государство, а значит насколько увеличится урожайность.

Считаю, что вопрос оценки подземных и наземных водных ресурсов решен. Недостающие средства в скором времени должны быть выделены. Кроме того, необходимо в обязательном порядке привлечь иностранных специалистов к инспектированию гидротехнических сооружений.

Начался процесс применения графиков для орошения посевных площадей. Считаю, что это должен быть всеобъемлющий процесс. Повсюду в стране следует применять графики, и должен быть строгий контроль. При решении данного вопроса, он, конечно, должен согласовываться с информационной системой "Электронное сельское хозяйство", к этому необходимо привлечь и фермеров, потому что распределение воды должно быть справедливым. Письма, поступающие с мест, показывают, что в определенных случаях принцип справедливости нарушается. У кто-то есть возможности, влияние, у кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды. Поэтому графики должны быть справедливыми, к этой работе следует привлечь широкую общественность. Конечно, необходим механизм контроля. Центральные и местные исполнительные органы должны вместе заниматься этой работой.

Как мне сообщили, во многих местах есть незаконные подключения к водным линиям, и никто за это не отвечает. Во-первых, такие подключения незаконны, этого нельзя допускать. Во-вторых, как мне сообщили, в некоторых хозяйствах используется излишнее количество воды, тогда как другим хозяйствам ее не хватает. Поэтому здесь тоже нужен действенный механизм контроля - как визуальный, так и электронный. В настоящее время существуют специальные устройства, которые, к примеру, сразу же сигнализируют, если давление в трубах упало. Поэтому здесь тоже должны применяться самые современные системы, чтобы электронизировать этот вопрос для его отражения в едином информационном портале, информационной системе. Тогда вы увидите: если на том или ином участке давление упало, значит есть незаконные подключения. Этого категорически нельзя допускать.

Все эти незаконные подключения в скором времени должны быть устранены. К этой работе необходимо подключить местные и центральные исполнительные органы, а если понадобится – правоохранительные органы, чтобы положить здесь конец хаосу. Самое ужасное, что никто за это не отвечает. Нет никакого механизма наказания против незаконных подключений, никакого механизма контроля, так как все структуры считают, что это не их дело. Значит, если бы не работала комиссия, если бы я ее не создал, не выявил это, то это так бы и продолжалось. Поэтому этот вопрос в скором времени обязательно должен быть решен.

В связи с потерями. Необходимо принять комплексные меры для резкого снижения потерь. Конечно, основной источник потерь – земляные каналы, но не только. Потери допускаются и на других стадиях. В некоторых случаях эти потери искусственно раздуваются. Бывает и так, что потерь нет, но объем воды списывается на потери. Как мне сообщили, и здесь достаточно широко распространены негативные явления. Поэтому, во-первых, мы должны сократить потери, потому что 40-50 процентов потерь – это невыносимый уровень. Еще раз хочу сказать: если потери будут устранены, то у нас достаточно водных источников и водных ресурсов.

Крупные средства вкладываются в проекты питьевой воды, мелиорации. Сегодня есть современные технологии. Кроме того, имеются новые технологии по продлению срока эксплуатации труб, их надо использовать. Однако эти потери словно кому-то выгодны, так как там, где есть потери, нет учета. На потери можно списать все, что угодно. Поэтому в отдельной программе должно быть специальное направление, необходимо составить график – какими темпами пойдет снижение потерь, в каком году до какого уровня упадет, а если не упадет, то руководители отвечающих за это структур должны быть наказаны. А то из года в год я слышу: потери, потери. Ну хорошо, есть потери, но есть и путь их предотвращения. Неужели за эти годы нельзя было найти этот путь?! Значит, кто-то заинтересован в этих потерях. Пусть каждый сделает вывод.

Прозвучали предложения о сборе вод горных рек. Поддерживаю это. Уже проведен широкий анализ ресурсов, имеющихся в наших горных реках. Поэтому обязательно должны быть рассмотрены вопросы строительства водоемов, небольших водохранилищ и подключения горных рек к нашим основным водным линиям. Считаю, что мы можем проделать эту работу в короткий срок. Опять же нужен действенный механизм контроля.

Еще один вопрос связан с оценкой водных ресурсов. При проведении этой оценки одновременно необходимо установить, насколько реальна вероятность увеличения наших водных ресурсов, возможно это или нет. Может быть, есть участки, о которых мы не знаем, где есть источники, просто не проводились работы, разведка. Сейчас мне сообщили, что оценка подземных и наземных водных источников проводилась в советское время. Посмотрите, сколько времени прошло. Плюс новые технологии. Может быть, где-то у нас есть крупные водные источники, просто мы не знаем об этом.

Строительство водопровода Огуз-Габала-Баку мы также осуществили на основе сведений, полученных в советское время. В то время возник этот вопрос, прозвучали предложения. Но поскольку тогда мы зависели от центральных общесоюзных фондов, средства в данную сферу не были выделены, поэтому проект не был реализован. Однако, хотя проекта и не было, но во всяком случае имелись все данные о том, что в этом регионе есть крупные и прекрасные источники чистой воды. Поэтому при проведении данной оценки обязательно следует проанализировать вероятность увеличения водных ресурсов.

Уже было выдвинуто предложение о реконструкции земляных каналов. Необходимо составить краткосрочную и долгосрочную программу. Как я уже сказал, следует привлечь иностранных специалистов, новые технологии, реализовать пилотные проекты. Выберите несколько мест для реализации пилотных проектов, чтобы мы начали эту работу на нескольких каналах, а потом в течение нескольких месяцев, а может быть года, провели испытание. Если новые технологии будут эффективны, мы можем их использовать.

Среди представленных предложений на первоначальном этапе предусматривается реконструировать 22 канала. Основной вопрос в том, как будут реконструироваться эти каналы. Если мы добьёмся этого, то сможем полностью обеспечить водой посевные площади примерно в 300 тысяч гектаров.

На повестке дня также находится вопрос Мильско-Карабахского коллектора. Какая работа проделана в этом направлении и какие имеются предложения? Шахин Мустафаев, доложите.

Шахин Мустафаев: Господин Президент, как Вы отметили, есть предложение о реконструкции и капитальном ремонте 22 каналов. Вы уже сказали, что эти каналы будут обслуживать примерно 300 тысяч гектаров посевных площадей. В настоящее время на этих каналах потери воды составляют 30-40 процентов. Если мы отремонтируем эти каналы, то за счет предотвращенных потерь воды сможем лучше обеспечить орошение посевных площадей. В то же время можно будет расширить посевные площади. Что касается капитального ремонта коллектора, то это тоже важный проект. Мы и здесь видим серьезные проблемы. В первую очередь, ремонт данного коллектора был признан целесообразным. Мы рассмотрели это в комиссии. Взяв за основу предложение Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство", в первую очередь, мы вынесли на повестку дня вопрос капитального ремонта данного коллектора.

Господин Президент, подход был такой, что мы посчитали приоритетным ремонт, в первую очередь, магистральных каналов и отходящих от них водных каналов первой и второй категории. То есть, предусматривается по завершении одного блока в комплексе начать работы в другом блоке. Чтобы таким образом были одновременно отремонтированы в комплексе один блок магистрального трубопровода, отходящие от него каналы первой и второй категории и отходящие от них распределительные сети. То есть, чтобы мы не оставили работу половинчатой и завершили ее по блокам. Представленные предложения в основном связаны с водопроводами, питающимися из реки Араз, частично – из реки Кура и охватывающими равнинный регион. Предложение комиссии заключается в том, что в первую очередь необходимо подготовить технико-экономические обоснования, проектно-сметную документацию, после чего принять итоговое решение по приоритетам, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Президент Ильхам Алиев: Протяженность коллектора превышает 100 километров. Это очень крупный проект. Что может сообщить об этом председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство".

Ахмед Ахмедзаде сказал:

-Уважаемый господин Президент, в первую очередь, выражаю Вам глубокую признательность за проведение такого мероприятия, связанного с вопросами водного хозяйства, предотвращением потери воды в такой напряженной ситуации, возникшей на линии фронта, в то время, когда во всем мире бушует пандемия. Все сказанное здесь являются очень правильными, своевременно поднятыми вопросами. В связи с этими вопросами могу сказать, что в течение 17 лет Вы проделали в Азербайджане очень большую работу в этой сфере. Если сегодня не было бы водохранилищ Тахтакерпю и Шемкирчай, то в водоснабжении городов Баку и Сумгайыта, в вопросах орошения северной зоны возникли бы очень серьезные трудности. Сегодня в условиях засухи, действительно, могла бы возникнуть опасная ситуация в водоснабжении, вопросах обеспечения питьевой водой Баку. Однако в результате проделанной работы как в северной зоне, так и городах Баку и Сумгайыт никто не почувствовал этого. В настоящее время 70 проц. воды, подаваемой в Баку, идет с Джейранбатанского водохранилища. А это за счет воды, поступающей с водохранилища Тахтакерпю. Строительство Шемкирчайского водохранилища послужило решению на очень высоком уровне проблем западного региона. Пользу от этого ощущает и население этого региона.

Господин Президент, за последние 70 лет Мингячевирское водохранилище впоследствии засухи впервые опустилось до нынешнего уровня. Созданная Вами комиссия очень активно работает, делается много хорошего. В связи с исполнением этого Распоряжения мы как акционерное общество, составили и представили комиссии программу на 2020-2030 годы. В данной программе нашли свое отражение все поставленные Вами задачи, то есть, сокращение потери воды, использование водных ресурсов, внедрение современных технологий, проведение институциональных изменений для управления воды. Программа рассматривает в комиссии, наверное, в ближайшее время она будет Вам представлена. Предусмотрено начать строительство упомянутых 22 магистральных каналов, в то же время, Миль-Карабахского коллектора и нескольких водохранилищ, а главное подготовка и разработка в соответствии с современными технологиями проектно-сметной документации для реализации этих работ. Ныне есть современные технологии и эти работы, наверное, на стадии проектирования и исполнения будут проводиться в соответствии с этими технологиями.

Господин Президент, Миль-Муганьский коллектор является продолжением Главного Миль-Муганьского коллектора. Строительство коллектора спроектировано уже давно, за счет Исламского банка развития проведено технико-экономическое обоснование. В связи с нехваткой средств работа на некоторое время отложена. Однако строительство коллектора очень важно, потому что осуществляемые по Вашему поручению в этой зоне крупные работы по водному хозяйству, работа, проводимая в Шамкирской зоне, в Геранбойском, Самухском районах, в целом, сброс сточных вод требуют реконструкции этого коллектора. Это непростая работа, над ней необходимо эффективно проработать несколько лет.

В связи с нынешней засухой все наши возможности мы направили на обеспечение водой сельское хозяйства, и, в первую очередь, на решение вопросов питьевой воды. Наши предложения в осуществлении определенных посевов в северной зоне состоят в том, что вода в этой зоне связана с обеспечением питьевой водой Баку и Сумгайыта и направление воды в сферу сельского хозяйства может создать трудности в водоснабжении столицы. Вы знаете, ныне в большинстве наших селах прокладываются водные линии. Используются речные воды. Сооружены мобильные установки, нужно подавать воду в эти установки. То есть, мы используем и альтернативные источники, и воду коллекторов. Сегодня мы из коллекторов добавляем в Куру 48 кубометров воды в секунду. Это помогает нам орошать хлопковые участки. 70 процентов воды из общих возможностей мы берем в Карабахский канал. В Ширванский канал берем около 60 процентов воды. Посредством этих 60-70 процентов, увеличивая поочередность, совместно с Министерством сельского хозяйства, его управлениями на местах, исполнительными властями по графику заключены договора с около 580 тыс. фермерами. 580 тыс. фермеров знают откуда и как будет поступать водя для них. По системе Министерства сельского хозяйства каждый знает, когда будет обеспечен водой. В целом, за короткие сроки была обеспечена подготовка кадастра в области водного хозяйства. В кадастр включены названия 200 тыс. объектов мелиорации, сегодня их можно найти. То есть, работа, осуществляемая для проведения учета, решения поставленных Вами вопросов дадут свой эффект. Мы представили комиссии все необходимые материалы. Если Вы поручите, то с приглашением также зарубежных специалистов мы сможем осуществить эту работу на уровне Ваших требований.

Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Мы используем воду и в деятельности электростанций и, конечно, работа гидроэлектростанций, а также, теплоэлектростанций зависят от воды. Потому что без этих охладительных работ теплоэлектростанции не смогут работать. Как я сейчас отметил, за последнее время мы проделали большую работу в связи с реабилитацией, модернизацией электростанций, восстановили потерянные силы, где-то на уровне 800 мегаватт. Недавно состоялось открытие после реконструкции Мингячевирской теплоэлектростанции и станция генерирует 2400 мегаватт электроэнергии. Конечно же, в этой сфере следует экономно использовать воду с целью охлаждения. В то же время, снизился уровень Каспийского моря. Это, в первую очередь, оказывает весьма негативное влияние на деятельность Сумгайытской теплоэлектростанции, эта станция мощностью 525 мегаватт. Не исключено, что могут возникнуть проблемы в связи с охлаждением электростанций "Север-1" и "Север-2". Там тоже общая мощность генерации составляет 800 мегаватт. Сейчас пусть предоставит информацию председатель "Азерэнержи". Для охлаждения Сумгайытской электростанции строится эстакада. Как обстоят дела с этим строительством и когда оно завершится? В целом, какие превентивные меры предпринимаются в связи со снижением уровня Каспийского моря, чтобы мы смогли застраховать себя от этой ситуации.

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев сказал:

-Благодарю, уважаемый господин Президент.

Вы очень правильно отметили. В результате снижения за последний год уровня Каспия на 1,5 метра в береговой зоне именуемой "Ляпядёен" для системы охлаждения была выбрана территория для поставки и приема воды циркуляционными насосами. Это было неправильно. Поэтому мы доложили Вам ситуацию. По Вашему поручению был осуществлен весь план мероприятий и уже завершилось строительство морской эстакады длиной 750 метров. В конце этого месяца 6 очень мощных насосов будут доставлены в Баку. Как я Вам обещал, в конце октября, начале ноября мы добьемся решения проблемы с водой в Сумгайыте. А что касается электроэнергии, потерянной в результате снижения уровня моря, реальность последней недели заключается в том, если сегодня из-за жаркой погоды, как технический показатель, мы теряем 8 процентов установленной мощности, то еще 8 процентов теряем от снижения уровня воды. В настоящее время Сумгайытская электростанция работает мощностью 420-430 мегаватт. То есть, это действует на таком уровне. Это оказывает очень серьезное влияние и на себестоимость. Такая же проблема, можно сказать, наблюдается и в "Север-1", "Север-2". Мы используем только углубляющие илососные установки. Убытки там пока на уровне 8-10 процентов. Электростанция всего на 800 мегаватт – 400 "Север-1" и 400 "Север-2". Из-за устаревшего ротора "Север-1" мы теряем там 30 мегаватт, остается 370. Однако из-за воздействия воздуха и моря сегодня она работает мощностью 320 мегаватт. В результате снижения уровня воды мы на "Север-2" также теряем примерно 30 мегаватт. Сегодня эти станции полностью стабильно работают мощностью 670 мегаватт.

Президент Ильхам Алиев: Изменение сейчас уровня воды в Каспийском море связано с естественными причинами. Насколько я знаю, даже ученые до сих пор не могут определить, почему вода на некоторое время уходит, а потом ее уровень поднимается. Это носит периодический характер, поэтому мы должны быть готовы к любой ситуации. В последние годы уровень Каспийского моря с каждым годом снижается, поэтому принимаются все необходимые меры, в ближайшие месяцы будет сдана в эксплуатацию эстакада. Что касается "Шимал-1", "Шимал-2", то падение уровня воды пока особо не сказалось. Но если этот процесс продолжится в будущем, мы должны быть готовы к этому. В целом, при решении всех проблем водного хозяйства, конечно, энергетический сектор также должен быть активным, и должна быть полная координация. И на основе этого сезонного характера мы должны задействовать свои генерационные мощности. Сейчас у нас есть около 1000 мегаватт генерационных мощностей, превышающих спрос, поэтому мы можем либо отключить любую станцию, либо снизить коэффициент ее действия, чтобы эти проблемы могли быть решены в полном согласовании. О проектах питьевой воды проинформирует Горхмаз Гусейнов.

Председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов сказал:

-Уважаемый господин Президент, благодарю. Вы подробно рассказали и об успехах, и о недостатках, существующих сегодня в водном хозяйстве. С Вашего разрешения, в этой связи хочу коснуться нескольких вопросов. В последнее время из-за изменений климата в регионах, нескольких районах возникли перебои с водоснабжением. Это в основном произошло в связи с сокращением воды в источниках в Хызинском районе, Алтыагадже. Кроме того, из-за повышенной мутности в источнике в результате половодья в горных реках возникают перебои в подаче воды в город Загатала. Вы правильно отметили важность поиска альтернативных источников воды. В свое время при разработке этих проектов была произведена оценка запасов, но, возможно, такие изменения климатических условий не были учтены. Однако, заранее учтя эту динамику, мы подняли вопрос параметров качества и объемов воды по нескольким районам, и по Вашему Распоряжению эта работа была проделана в Лерикском, Гобустанском, Агстафинском, Гядабейском, Шамахинском и Товузском районах. Хотя эти проекты еще полностью не завершены в городах Шамаха и Товуз, после первого этапа проблемы с водоснабжением городов были относительно устранены. В других районах проблем с водоснабжением не возникало благодаря тем же альтернативным источникам.

Родник Учгун – древний водный источник города Хачмаз. Из-за большого объема воды в этом источнике мы подключили его к бакинской линии. В нынешней ситуации, когда произошли перебои с водоснабжением в двух кварталах, то есть уменьшился объем воды, мы подключили к этой линии город Хачмаз. Однако, господин Президент, не только в городе Хачмаз, но и во многих других городах – Шамахе, Гахе, Габале и других районах, где проектные работы проводились на средства международных финансовых структур, проекты разрабатывались на основе данных на 2009-2012 годы. При подготовке этих проектов была учтена существующая территория города. Но позже, - как Вы знаете, города на Абшеронском полуострове, в регионах нашей страны стремительно растут, - в результате этого роста только в Шамахе тысячу домов сегодня остались в стороне от проекта. То есть, во время реализации проекта этих домов не было. 1450 домов в Хачмазе, 682 дома в Гахе, 500 домов в Габале и т.д. Такие случаи есть во многих районах, и в этой связи мы готовим новые проекты, чтобы в дальнейшем в рамках инвестиционной программы проблемы этих сел были решены.

Президент Ильхам Алиев: Но ведь каждый раз, когда я бываю на открытии, вы сообщаете мне, что эти проекты разработаны с учетом роста населения до 2030 года. А теперь ты говоришь, что население увеличилось, там построено 1000 домов, поэтому воды не хватает. Как же могло быть, что вы запланировали до 2030 года, сейчас построено 600 домов и не хватает воды?

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, прошу прощения, отчет по воде подготовлен с учетом потребностей, роста населения до 2030 года. Но поскольку средства, выделяемые на инфраструктуру, предусмотрены для существующей территории, то необходимо вновь профинансировать, построить, особенно в районах, где финансирование было предоставлено международными финансовыми структурами. Потому что международные финансовые структуры не выделили дополнительных средств на эти проекты.

Президент Ильхам Алиев: Они не выделили, обратились бы к правительству, мы бы выделили средства из государственной инвестиционной программы. Они не выделили, а вы сидите: не выделили, а я сижу, ничего не делаю. Разве никто не знает, что строятся новые дома, население Азербайджана растет и будет расти? Каждый раз мне говорили, что все предусмотрено до 2030 года – и источник, и инфраструктура. А теперь говоришь, там построены 600 домов, здесь построены 1000 домов, поэтому не хватает воды.

Шахин Мустафаев, можешь дать справку по этому вопросу? Этот вопрос был изучен или нет?

Шахин Мустафаев: Господин Президент, мы еще не изучили это детально, но по Вашему поручению мы должны уже сейчас изучить по каждому району, особенно, по незавершенным районам, - по районам, которые Вы отметили в своем выступлении, чтобы, как Вы сказали, в течение 10, 15 лет было полностью обеспечено.

Президент Ильхам Алиев: Как незавершенные проекты, так и проекты, считающиеся завершенными. Теперь получается, что другие дома не были учтены. Либо источник воды был выбран неправильно, либо его нет, либо были построены новые дома. Конечно будут строиться новые дома. В каждом уголке Азербайджана строятся новые дома, это не означает, что их нужно оставить без воды. Значит надо было заранее учесть это. Поэтому вы проанализируйте эти вопросы. Также рассмотрите вопрос выделения дополнительных средств на проекты, финансируемые иностранными финансовыми структурами, пусть на местах проведут точные расчеты. Я также поручаю Администрации Президента, проанализируйте эти цифры: в каких городах, где завершены проекты питьевой воды, в какие дома не подается вода. Потому что когда я бываю на открытиях, мне докладывают: господин Президент, этот город на 100 процентов обеспечен водой, вода подается 24 часа бесперебойно. Мне предоставляют такую информацию. А сейчас оказывается, что в некоторых домах в городах, где я принимал участие в открытиях, нет воды. Так нельзя, это должно быть учтено. Мне сообщали, во время презентаций показывали, что учтен рост населения до 2030, даже до 2035 года. Оказывается, не учитывался. Это надо очень серьезно изучить, мне должна быть предоставлена информация из нескольких источников - как комиссией, так и местными исполнительными органами и "Азерсу".

Президент Ильхам Алиев: Горхмаз Гусейнов, продолжайте.

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, что касается Абшеронского полуострова, как было отмечено Вами, мы в 2011 году по Вашему особому поручению подготовили генеральный план с учётом развития и роста численности населения на полуострове. Согласно генеральному плану, выполнение работы началось с 2012 года. Я хочу назвать несколько цифр, в 2011 году на Абшеронский полуостров было подано 598 млн кубометров воды. А в 2019 году 526 млн, то есть, на 12 процентов меньше. Однако за то время число абонентов на полуострове увеличилось на 50 процентов, то есть, от 684 тыс. абонентов до 1 млн 17 тыс. абонентов.

Как видно, объем потерянной воды сократился на 20 процентов. Была создана новая инфраструктура, то есть, проложено свыше 2600 километров водных сетей. Это составило 34 процента работы, которая должна была быть выполнена по первому этапу общего генерального плана. Было выполнено всего 54 процента 252-километровой магистральной линии, построено 16 водохранилищ. Это составляло 33 процента от общего числа водохранилищ, которые предстояло построить.

Господин Президент, проведенные анализы показывали, что для предотвращения большой потери воды в городе важным условием является завершение этих инфраструктурных проектов. В частности, на территории Бинагадинского, Сабунчинского, Сураханского, Хазарского районов проведено очень большое расширение, проведены строительные работы, построено много частных домов. Рост населения, расширяющаяся территория и увеличение озеленения повысили потребность в воде. Однако я хочу ещё раз отметить, что объем воды, подаваемой на Абшеронский полуостров, может быть полностью достаточным для обеспечения водой города. По сравнению с прошлым годом в этом году мы принимаем и подаём в город на один кубометр/секунду, то есть примерно на 85 тыс. кубометров меньше воды. А это по известным причинам связано с трудностями сбалансирования водных ресурсов Тахтакерпю на озере Джейранбатан, а также в подаче воды в реке Кура. Однако если мы завершим инфраструктуру, то восстановим потерянные запасы воды и можем подавать ее населению. На очень больших территориях магистральные линии используются как сеть. Есть очень много незаконных соединений, особенно в дачных массивах. На магистральных линиях гражданами устанавливаются специальные насосные. Это не вопрос сегодняшнего или вчерашнего дня, а многолетняя проблема. Поэтому магистральные линии на самом деле предназначены для питания водохранилищ. А водохранилища предназначены для подачи воды в аварийной ситуации и часы пик. После завершения наших проектов по водохранилищам и магистральным линиям мы свели не отвечающие нормам этого строительства к 26 процентам, которые до проделанной работы составляли 56 процентов.

На самом деле за исключением летних месяцев в другие сезоны нет недостатка воды.

Это не закрытая система, сегодня из-за того, что все самовольные строения являются открытой системой, теряется герметичность системы и возникают утечки. В результате на этих территориях возникают трудности в подаче воды, а также мы бываем вынуждены перейти на почасовой режим подачи из-за падения давления на территориях, получающих воду постоянно. Господин Президент, поэтому пользуясь возможностью, хочу сказать, что было бы целесообразно, чтобы Вы дали специальные поручения для завершения этих проектов. Безусловно, в отмеченных Вами вопросах есть вина ОАО "Азерсу', и лично моя вина. Наверное, борьба с незаконным пользованием не проводится на должном уровне. Мы не смогли на должном уровне вести борьбу с незаконными подключениями, и поэтому необходимо принять меры по обновлению инфраструктуры.

Господин Президент, хотел бы сказать несколько слов о качестве воды. Я доложил Вам, Вы дали специальное поручение по строительству самой современной установки на Джейранбатане. Ведь в то время вода забиралась непосредственно из Джейранбатана из трёх точек и подавалась в город. Построив эту установку, мы на самом деле не увеличили объем воды, а довели качество воды, подаваемой в город, до самых высоких стандартов. Вода забиралась напрямую из этого озера и смешивалась со всей сетью. Поэтому можно сказать, что параметры качества всей нашей воды были низкими. Сегодня параметры качества всей воды, подаваемой на Абшеронский полуостров, полностью соответствуют параметрам как с точки зрения замутненности, так и бактериологического загрязнения. Естественно, есть локальные загрязнения. Поэтому мы создали как центральные лаборатории, так и работают 9 наших региональных лабораторий.

Господин Президент, скажу несколько слов насчёт потерь. В районах, в которых проекты полностью завершены, потери сведены к 14-22 процентам. Естественно, здесь многое зависит от управления. Однако там, где проекты не завершены, потери местами выше 50 процентов. Поэтому хочу повторить, что мы можем достичь этого обновлением инфраструктуры.

Президент Ильхам Алиев: Когда вы завершите работу в связи с установкой счётчиков?

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, установка счётчиков выполнена на 89 процентов, у нас 227 тыс. абонентов без счётчиков, а 128 тыс. - счётчики с истекшим сроком эксплуатации.

Президент Ильхам Алиев: Но это по стране, в районах на низком уровне.

Горхмаз Гусейнов: На Абшеронском полуострове 89,5 процента, в регионах немного ниже, примерно 114 тыс. Однако есть еще одна причина низкого уровня в регионах, господин Президент. Из-за того, что в Балакене, Газахе, Евлахе, Нефтчале проекты ещё не выполнены, нет смысла устанавливать там счётчики. Поэтому мы осуществляем эти проекты комплексно.

Президент Ильхам Алиев: Ясно. Что можете сказать о положении в Нефтчалинском районе?

Горхмаз Гусейнов: В настоящее время положение в Нефтчале напряжённое, господин Президент. В связи с произошедшим там известным событием город Нефтчала и 38 сел района лишились питьевой воды. При поддержке МЧС, исполнительной власти района и нашей поддержке туда доставляется вода на машинах и установками модульного типа. Установлены баки, подавая воду во дворы и в эти баки, мы...

Президент Ильхам Алиев: Когда вопрос будет решен кардинально?

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, в прошлом году Вы выделили средства в размере 5 млн на решение вопроса, в этом году в инвестиционной программе выделено 5 миллионов. Мы начали строительство проекта, уже начали строительство 44-километровой магистральной линии на территорию Сальяна от Ширвано-Муганской магистральной линии, являющейся более надёжным источником, закладка фундамента которой и открытие в нескольких районах прошло с Вашим участием.

Завершение планируется в ноябре этого года, а также по инвестиционной программе в будущем по этой линии мы...

Президент Ильхам Алиев: То есть когда будет решен этот вопрос в Нефтчале и сёлах, когда? Граждане хотят услышать это.

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, в ноябре мы соединим к существующей сети питьевую воду в самом городе и поселках, питающихся от городской сети. Однако мы подготовим предложение по выделению дополнительных средств для проведения линий в эти села.

Президент Ильхам Алиев: А как до ноября будет решен вопрос?

Горхмаз Гусейнов: Только машинами, в нынешней ситуации мы частично подаём воду для использования в технических целях.

Президент Ильхам Алиев: Зейнал Нагдалиев, проинформируйте, он говорит, машинами доставляем воду, этого достаточно для города? У вас есть информация об этом?

Зейнал Нагдалиев: Господин Президент, в целом, информация такая, что есть недостаток в воде.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что есть недостаток в воде. Горхмаз Гусейнов сказал, что доставляем на машинах, обеспечиваем водой. Я спрашиваю, это действительно так или нет?

Зейнал Нагдалиев: Вода подаётся, однако позвольте, господин Президент, я разберусь и доложу Вам.

Президент Ильхам Алиев: Разберись. Шахин Мустафаев, вы рассмотрели этот вопрос в комиссии?

Шахин Мустафаев: Да, господин Президент, мы рассмотрели этот вопрос. В городе Нефтчала положение очень тяжёлое, напряжённое, вода доставляется машинами. Как было доложено, это завершится в ноябре. Горхмаз Гусейнов должен доложить, там есть также инвестиционные проблемы. На последней комиссии мы проинформировали Министерство экономики, было поручено, чтобы и они рассмотрели, провели исследования по недостающим средствам, чтобы этот вопрос был решен ко времени доклада Вам.

В то же время, господин Президент, хотели бы подойти к этому вопросу несколько глобально. Ведь ряд наших населенных пунктов берет воду прямо из Куры, как брала Нефтчала. В будущем, как Вы отметили, нельзя знать, каким будет объем воды. В зимние месяцы мы будем вынуждены собирать запасы в Мингячевирском водохранилище. В таком случае, может быть, что в будущем у нас будет недостаток воды в пунктах, берущих воду непосредственно из реки Кура. Поэтому, мы думаем, что нужно работать и над решением этого вопроса. Должны быть рассмотрены альтернативные возможности, чтобы мы могли обеспечить продолжительное и устойчивое снабжение питьевой водой населенные пункты, берущие воду непосредственно из Куры.

Президент Ильхам Алиев: Постарайтесь, чтобы этот вопрос обязательно нашел решение. До тех пор пока вода перевозится машинами, предоставьте мне точную информацию, устраивает это граждан или нет? Если не устраивает, тогда надо изыскать дополнительные возможности, чтобы машинами гражданам доставлялась вода в том объеме, который позволяет их обеспечить.

Вызывает беспокойство еще один вопрос. Это – состояние очистных установок модульного типа в селах, расположенных вдоль рек. Потому что с мест мне сообщают, что порой эти установки не работают. Данные установки в свое время были сооружены по линии Министерства экологии и природных ресурсов. Если не ошибаюсь, сооружено где-то около 400 или более таких установок. Но впоследствии, по некоторым данным, в результате ошибок, допущенных в период эксплуатации, а также бесконтрольности эти установки либо вышли из строя, либо утратили свое качество. Словом, по данному вопросу необходимо провести очень серьезный анализ и доложить мне. Министр экологии и природных ресурсов, что можете сказать по этому вопросу?

Министр Мухтар Бабаев: Уважаемый господин Президент. По Вашему поручению с 2009 года было сооружено 465 очистных установок модульного типа. Эти установки на протяжении долгого времени подавали питьевую воду в села, расположенные вдоль Куры. До 2018 года эти установки эксплуатировались Министерством экологии и природных ресурсов, и они находились под контролем. С 2018 года они эксплуатировались "Азерсу". По Вашему поручению был проведен совместный мониторинг, в частности, в связи с проблемами с водой в Нефтчале. К мониторингам, проводимым Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством здравоохранения и "Азерсу", были привлечены специалисты отдела по вопросам государственного контроля Администрации Президента. Господин Президент, можно сказать, большинство установок модульного типа находится в рабочем состоянии и действует. Однако некоторые из них были построены до 2009, 2010, 2011, 2012 годов, они сильно устарели. Либо их надо заменить новыми, либо более целесообразным представляется обеспечение водой в этих местах в централизованном порядке.

По Вашему поручению сегодня регулярно проводится мониторинг. Проверяется как качество, так и заготовка воды на всех модульных станциях вдоль Куры. В большинстве районов эта работа в настоящее время проводится Открытым акционерным обществом "Азерсу". Эти проблемы существуют в нескольких местах, особенно в Нефтчалинском районе. Но по Вашему поручению подача питьевой воды там будет обеспечиваться в централизованном порядке, и эти проблемы будут частично решены. В селах, непосредственно питающихся из Куры, имеется еще несколько проблем, связанных с питьевой водой. Падение уровня воды в Куре и отходящих от нее каналах волей-неволей сказалось и на нормальной устойчивой деятельности установок модульного типа. Одно из негативных воздействий заключается в этом. Однако верю, что Открытое акционерное общество "Азерсу" также подготовило долгосрочную программу по обеспечению водой этих установок и сел вдоль Куры. По мере истечения срока эксплуатации данных установок они либо будут заменены новыми, либо планируется подача воды там в централизованном порядке. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Пусть комиссия обязательно изучит и этот вопрос. То есть, он должен быть включен и в Распоряжение, которое я подпишу в связи с данным вопросом. В чем будут заключаться поощрение этого и последующие шаги? Потому что это был очень важный инфраструктурный проект, и мы обязательно должны сохранить эти установки в рабочем состоянии. Но вы тоже правы. В связи с падением уровня воды в реке Кура здесь тоже возникли некоторые проблемы. Поэтому необходимо провести обстоятельный анализ, Администрация Президента должна получать информацию с мест и предоставлять ее мне.

Председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство", доложите о бурении артезианских скважин, сколько пробурено и какая работа будет проделана до конца года?

Ахмед Ахмедзаде: Уважаемый господин Президент, в этом году Вы несколько увеличили лимит бурения артезианских скважин и выделили дополнительные средства. Если каждый год мы бурили 300 скважин, то в этом году будет пробурено 400. Для Геранбойского района предусмотрены отдельно 43 скважины – итого 443 скважины. С их бурением были связаны возникшие только что вопросы, для этого в соответствии с предоставленными Министерством экологии и природных ресурсов показателями, замерами вместе с местными органами исполнительной власти были определены места скважин. Были подготовлены тендерные документы, и работы начались. Почти в 200 скважинах работы уже завершились. Остается подключить их к источнику электроэнергии. Мы просили "Азеришыг" подключить, чтобы мы могли ввести их в строй. До конца года мы пробурим и сдадим все 443 скважины. То есть, эти скважины очень важны. Господин Президент, но в республике идет процесс снижения уровня подземных вод. Раньше скважина давала 40 литров воды в секунду, а сейчас – 25 литров. Объем воды в старых скважинах сократился, одновременно увеличились расходы на энергию. В этом году из-за засухи мы круглосуточно обеспечиваем население водой там, где известны источники воды, есть артезианские скважины и насосные станции. Наши артезианские скважины обеспечивают и питьевой, и оросительной водой. Там, где имеются возможности, подается вода для ухода за скотом. Жители сел очень довольны работой, проводимой Вами в области водного хозяйства.

Господин Президент, в настоящее время много говорится о питьевой воде. Как специалист, человек, долгое время проработавший в этой сфере, хочу сказать, что в водоснабжении города Баку не учтены определенные вопросы, связанные с планированием и проведением работы в целом. В Баку поступает вода, все говорят, что это – питьевая. Мы подаем и питьевую воду. Но как питьевая вода подается менее 50 процентов. Остальное как техническая вода подается на предприятия, в другие сферы, а также для орошения озеленений. В советское время в Баку поступали два вида воды – техническая и питьевая. Шолларская вода была питьевой, а вода из Джейранбатана – технической. Необходимо рассмотреть вопрос, связанный с использованием подаваемой в Баку технической воды как для орошения, так и для промышленных предприятий. В настоящее время недалеко от Сумгайыта создан крупный промышленный комплекс. Все это работает на воде, промышленность не может функционировать без воды. Этот вопрос необходимо рассмотреть.

Президент Ильхам Алиев: Комиссия рассмотрит, и этот вопрос рассмотрит. Комиссия для того и создана, чтобы рассмотреть этот и все остальные вопросы.

По итогам совещания должно быть подготовлено Распоряжение Президента. В нем должны быть отражены все поручения, в то же время уже должна быть готова к подписанию программа. Считаю, что во всей этой работе, наряду с соответствующими структурами, должны участвовать и представители общественности. Комиссии необходимо привлечь к своей работе и представителей общественности. В первую очередь, активную роль в этих делах должны сыграть ученые. Ученые обязательно должны участвовать в оценке водных ресурсов, оценке вероятности их увеличения, во всей остальной работе. Обязательно привлеките к этой работе специалистов в области экологии. Мы должны пользоваться водой так, чтобы это не оказывало негативного влияния на экологический баланс. Потому что из истории нам известно, что в некоторых странах реализовывались крупные водные проекты, однако источники и водные ресурсы анализировались неверно. Поэтому это хорошо влияло на орошение, но обострило экологическую обстановку. Так что обязательно надо привлечь специалистов по экологии. Привлеките неправительственные организации. Активность в этой работе должны проявить и представители гражданского общества. Они привлекут внимание к вопросам, которые вы, возможно, не заметите. Привлеките представителей медиа. Считаю, что необходимо провести широкую пресс-конференцию. Вообще все государственные структуры должны находиться в очень тесном контакте с прессой, регулярно сообщать о проделанной работе.

Это наше совещание является своего рода отчетом перед гражданами. Одновременно граждане должны знать, что мы планируем сделать. Мы ожидаем предложений и от них, потому что если мы будем проводить данные совещания в закрытой форме, то никто не будет знать, и с мест не будут поступать предложения. Поэтому и данное совещание будет открытым для общественности. Считаю, что предложения с мест, конечно, помогут нашей работе.

Естественно, вся эта работа требует больших средств. Поэтому правительству и соответствующим структурам – Министерству финансов, Министерству экономики, другим структурам следует очень внимательно рассмотреть смету расходов. Категорически нельзя допускать, чтобы расходы искусственно раздувались. Все планируемые проекты должны быть реализованы на основе открытого тендера, потому что порой у нас преобладают корпоративные интересы. Бывает, что одна или несколько компаний оказываются победителями всех тендеров. Конечно, есть проекты, которые могут реализовать лишь компании, имеющие опыт и участвовавшие в крупных проектах. Это естественно. Но в этой сфере будут небольшие, средние проекты, контракты, не требующие очень высокого профессионализма и квалификации. Поэтому местным предпринимателям также следует быть готовыми. Мы продолжим реализацию действительно крупных инфраструктурных проектов. Поэтому необходимо обеспечить общественный контроль, должен осуществляться серьезный государственный контроль за сметами, сметами расходов.

Конечно, для эффективного продолжения всей этой работы необходимо разработать единый механизм управления. Даю и это поручение. Подготовьте и это, чтобы и дальше работа проводилась только в координации - комиссия, соответствующие структуры. Сегодня у нас четыре структуры, функционирующие в водном хозяйстве, - "Азерсу", Акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство", Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экологии и природных ресурсов. Поэтому эти структуры, а также широкая общественность, ученые, экологи, Администрация Президента, Кабинет Министров должны осуществлять общее руководство, контроль, чтобы вся эта работа проводилась планомерно, чтобы мы в ближайшем будущем решили проблемы, связанные с нашей водной безопасностью. Так же, как были решены вопросы энергетической безопасности, транспортной безопасности. В настоящее время мы приближаемся к решению вопроса продовольственной безопасности. Вопросы водной безопасности также должны найти решение. Спасибо.