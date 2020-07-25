Президент Ильхам Алиев: Есть большая потребность в орошении посевных площадей на основе современных технологий

Политика 25 июля 2020 00:48 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Есть большая потребность в орошении посевных площадей на основе современных технологий

БАКУ/Trend/ - Есть большая потребность в орошении посевных площадей на основе современных технологий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«Мне известно, что к этой работе привлечен и «Азеркосмос». Непременно регулярно должны проводиться наблюдения, в то же время существующие проблемы должны выявляться уже посредством спутника. Эта работа также должна проводиться регулярно», - сказал глава государства.

Как отметил президент, есть большая потребность в орошении посевных площадей на основе современных технологий.

«Особенно если учесть, что сейчас мы должны экономить воду. Поэтому мы должны привлечь к этой работе иностранных специалистов. Пусть комиссия займется данным вопросом. В то же время мы должны стимулировать и предпринимателей. То есть, следует предпринять стимулирующие шаги для предпринимателей, чтобы активнее привлекать их к современным технологиям. Возможно, посредством льготных кредитов или привилегий, чтобы не только государство брало это на себя. Мы и без того решим необходимые инфраструктурные вопросы. Но пусть это создаст мотивацию и для самих предпринимателей чтобы они использовали современные технологии. Здесь, конечно, надо проводить просветительскую работу, презентации, чтобы предприниматели понимали: если они будут использовать данные технологии, то какие льготы предоставит государство, а значит насколько увеличится урожайность», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Как сказал глава государства, вопрос оценки подземных и наземных водных ресурсов решен.

«Недостающие средства в скором времени должны быть выделены. Кроме того, необходимо в обязательном порядке привлечь иностранных специалистов к инспектированию гидротехнических сооружений. Начался процесс применения графиков для орошения посевных площадей. Считаю, что это должен быть всеобъемлющий процесс. Повсюду в стране следует применять графики, и должен быть строгий контроль. При решении данного вопроса, он, конечно, должен согласовываться с информационной системой «Электронное сельское хозяйство», к этому необходимо привлечь и фермеров, потому что распределение воды должно быть справедливым. Письма, поступающие с мест, показывают, что в определенных случаях принцип справедливости нарушается. У кто-то есть возможности, влияние, у кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды. Поэтому графики должны быть справедливыми, к этой работе следует привлечь широкую общественность. Конечно, необходим механизм контроля. Центральные и местные исполнительные органы должны вместе заниматься этой работой», - отметил президент.

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