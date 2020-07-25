Президент Ильхам Алиев раскритиковал Кямаледдина Гейдарова: Вы должны были поднять вопрос. Средства не были предоставлены, и вы не подняли вопрос

БАКУ/Trend/ - Вы должны были поднять вопрос. Средства не были предоставлены, и вы не подняли вопрос.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев министру по чрезвычайным ситуациям Кямаледдину Гейдарову на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

Кямаледдин Гейдаров: В целях оценки технической безопасности гидроузлов государственного значения Шамкир, Еникенд, Мингячевир, Варвара и Джейранбатан необходимо выделить средства на реализацию контракта, заключенного с японской компанией Kahisha в 2017 году.

Президент Ильхам Алиев: Тогда почему это соглашение не реализовано? Оно было заключено в 2017 году, прошло три года, почему оно не было реализовано?

Кямаледдин Гейдаров: Значит, средств в размере 9 миллионов долларов не хватило. И поэтому реализация этого проекта была приостановлена.

Президент Ильхам Алиев: Тогда этот вопрос должен был давно найти свое решение. Если контракт подписан. Пожалуйста, министр финансов, разъясни.

Министр финансов Самир Шарифов: Уважаемый господин Президент. Хотел бы доложить по вопросу, что в связи с выделением этих средств было специальное постановление Кабинета Министров. Согласно этому постановлению, часть этих средств, в размере 2 миллионов долларов, должна была быть решена Министерством по чрезвычайным ситуациям. А остальная часть - Акционерным обществом «Азерэнержи». Однако по неизвестным причинам эти вопросы не были решены. Обе структуры имели средства, и в связи с техническим исследованием, проведенным компанией Deltares в 2014 году, откровенно говоря, не могу найти здесь каких-либо оснований, почему этих средств не было. Но если Вы позволите, мы можем предоставить по этому поводу соответствующую справку.

Президент Ильхам Алиев: Вы изучите вопрос. Потому что, как я понимаю, эти средства были, но Министерство по чрезвычайным ситуациям и «Азерэнержи» не воспользовались ими. Так ли это?

Самир Шарифов: Да. Тогда эти средства требовали из государственного бюджета. Господин Президент, но обе структуры знают, что это не предусматривалось в бюджете. В связи с этим планировалось предоставить его часть в «Азерэнержи», а 2 миллиона были выделены Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Президент Ильхам Алиев: Это небольшие средства. С этим сейчас нельзя запаздывать. Прошло сколько лет, если бы это было сделано в свое время, и эта оценка была бы проведена, и все ремонтно-восстановительные работы были бы выполнены.

Кямаледдин Гейдаров: Уважаемый господин Президент, как сказал Самир муаллим, 2 миллиона были выделены с нашей стороны, и если помню, 3 миллиона – со стороны «Азерэнержи», остальную часть должен был обеспечить бюджет. Позже проект был приостановлен из-за нехватки средств.

Президент Ильхам Алиев: Вы должны были поднять вопрос. Средства не были предоставлены, и вы не подняли вопрос. Я слышу об этом сегодня. Сейчас поручаю премьер-министру в ближайшее время решить эту проблему и выделить средства из инвестиционной программы этого года для скорейшего решения данного вопроса. Вы также свяжитесь со своими партнерами, их нужно пригласить сейчас, чтобы они пришли и провели это оценивание. Потому что вы знаете, если эта бюрократия будет так продолжаться, это не приведет ни к каким результатам. Поскольку контракт был подписан, средства не были выделены. Почему не выделены? Кто-то или не захотел, или же захотел, но кто-то не дал, или же потом сократили. Нужно положить конец таким вещам.