Президент Ильхам Алиев: В каждом уголке Азербайджана строятся новые дома, это не означает, что их нужно оставить без воды

БАКУ/Trend/ - В каждом уголке Азербайджана строятся новые дома, это не означает, что их нужно оставить без воды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«Как незавершенные проекты, так и проекты, считающиеся завершенными. Теперь получается, что другие дома не были учтены. Либо источник воды был выбран неправильно, либо его нет, либо были построены новые дома. Конечно будут строиться новые дома. В каждом уголке Азербайджана строятся новые дома, это не означает, что их нужно оставить без воды. Значит надо было заранее учесть это. Поэтому вы проанализируйте эти вопросы. Также рассмотрите вопрос выделения дополнительных средств на проекты, финансируемые иностранными финансовыми структурами, пусть на местах проведут точные расчеты. Я также поручаю Администрации Президента, проанализируйте эти цифры: в каких городах, где завершены проекты питьевой воды, в какие дома не подается вода. Потому что когда я бываю на открытиях, мне докладывают: господин Президент, этот город на 100 процентов обеспечен водой, вода подается 24 часа бесперебойно. Мне предоставляют такую информацию. А сейчас оказывается, что в некоторых домах в городах, где я принимал участие в открытиях, нет воды. Так нельзя, это должно быть учтено. Мне сообщали, во время презентаций показывали, что учтен рост населения до 2030, даже до 2035 года. Оказывается, не учитывался. Это надо очень серьезно изучить, мне должна быть предоставлена информация из нескольких источников - как комиссией, так и местными исполнительными органами и «Азерсу»», - сказал Президент Ильхам Алиев.