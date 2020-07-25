Президент Ильхам Алиев сделал замечание председателю «Азерсу»: Они не выделили, а вы сидите: не выделили, а я сижу, ничего не делаю

БАКУ/Trend/ - Они не выделили, а вы сидите: не выделили, а я сижу, ничего не делаю.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев председателю Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмазу Гусейнову на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

Председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов: Не только в городе Хачмаз, но и во многих других городах – Шамахе, Гахе, Габале и других районах, где проектные работы проводились на средства международных финансовых структур, проекты разрабатывались на основе данных на 2009-2012 годы. При подготовке этих проектов была учтена существующая территория города. Но позже, - как Вы знаете, города на Абшеронском полуострове, в регионах нашей страны стремительно растут, - в результате этого роста только в Шамахе тысячу домов сегодня остались в стороне от проекта. То есть, во время реализации проекта этих домов не было. 1450 домов в Хачмазе, 682 дома в Гахе, 500 домов в Габале и т.д. Такие случаи есть во многих районах, и в этой связи мы готовим новые проекты, чтобы в дальнейшем в рамках инвестиционной программы проблемы этих сел были решены.

Президент Ильхам Алиев: Но ведь каждый раз, когда я бываю на открытии, вы сообщаете мне, что эти проекты разработаны с учетом роста населения до 2030 года. А теперь ты говоришь, что население увеличилось, там построено 1000 домов, поэтому воды не хватает. Как же могло быть, что вы запланировали до 2030 года, сейчас построено 600 домов и не хватает воды?

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, прошу прощения, отчет по воде подготовлен с учетом потребностей, роста населения до 2030 года. Но поскольку средства, выделяемые на инфраструктуру, предусмотрены для существующей территории, то необходимо вновь профинансировать, построить, особенно в районах, где финансирование было предоставлено международными финансовыми структурами. Потому что международные финансовые структуры не выделили дополнительных средств на эти проекты.

Президент Ильхам Алиев: Они не выделили, обратились бы к правительству, мы бы выделили средства из государственной инвестиционной программы. Они не выделили, а вы сидите: не выделили, а я сижу, ничего не делаю. Разве никто не знает, что строятся новые дома, население Азербайджана растет и будет расти? Каждый раз мне говорили, что все предусмотрено до 2030 года – и источник, и инфраструктура. А теперь говоришь, там построены 600 домов, здесь построены 1000 домов, поэтому не хватает воды.