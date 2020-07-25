Президент Ильхам Алиев: Если потери будут устранены, то у нас достаточно водных источников и водных ресурсов

БАКУ/Trend/ - Если потери будут устранены, то у нас достаточно водных источников и водных ресурсов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«В связи с потерями. Необходимо принять комплексные меры для резкого снижения потерь. Конечно, основной источник потерь – земляные каналы, но не только. Потери допускаются и на других стадиях. В некоторых случаях эти потери искусственно раздуваются. Бывает и так, что потерь нет, но объем воды списывается на потери. Как мне сообщили, и здесь достаточно широко распространены негативные явления. Поэтому, во-первых, мы должны сократить потери, потому что 40-50 процентов потерь – это невыносимый уровень. Еще раз хочу сказать: если потери будут устранены, то у нас достаточно водных источников и водных ресурсов», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, крупные средства вкладываются в проекты питьевой воды, мелиорации.

«Сегодня есть современные технологии. Кроме того, имеются новые технологии по продлению срока эксплуатации труб, их надо использовать. Однако эти потери словно кому-то выгодны, так как там, где есть потери, нет учета. На потери можно списать все, что угодно. Поэтому в отдельной программе должно быть специальное направление, необходимо составить график – какими темпами пойдет снижение потерь, в каком году до какого уровня упадет, а если не упадет, то руководители отвечающих за это структур должны быть наказаны. А то из года в год я слышу: потери, потери. Ну хорошо, есть потери, но есть и путь их предотвращения. Неужели за эти годы нельзя было найти этот путь?! Значит, кто-то заинтересован в этих потерях. Пусть каждый сделает вывод», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев отметил, что прозвучали предложения о сборе вод горных рек.

«Поддерживаю это. Уже проведен широкий анализ ресурсов, имеющихся в наших горных реках. Поэтому обязательно должны быть рассмотрены вопросы строительства водоемов, небольших водохранилищ и подключения горных рек к нашим основным водным линиям. Считаю, что мы можем проделать эту работу в короткий срок. Опять же нужен действенный механизм контроля», - сказал глава государства.