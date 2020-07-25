Президент Ильхам Алиев: Если работа была бы построена правильно, вовремя выявлены эти вопросы мы, конечно, вышли бы из этого положения с меньшими потерями

БАКУ/Trend/ - Если работа была бы построена правильно, вовремя выявлены эти вопросы мы, конечно, вышли бы из этого положения с меньшими потерями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«Многие годы за этой сферой не было государственного контроля, в том числе со стороны Администрации Президента. После того, как я дал указание отделу государственного контроля, они начали работать, подготовили расширенную справку. Керем Гасанов сейчас не рассказал обо всех вопросах, потому что нет возможности по времени. Однако в этой справке все показано. Была сформирована комиссия, начала работать, три месяца проводился анализ, можно сказать, были выявлены все недостатки. Хорошо, никто не видел этих недостатков? Почему соответствующие структуры не занимались этим вопросом? Считали, там проложил трубу, здесь забетонировал канал. И на этом работа заканчивается? На этом работа не заканчивается. Надо так построить работу, чтобы были довольны фермеры, граждане. Может быть нехватка воды, есть естественные причины. Понятно, что в прошлом году, в этом году была невиданная в истории засуха. Однако если работа была бы построена правильно, вовремя выявлены эти вопросы мы, конечно, вышли бы из этого положения с меньшими потерями. Поэтому после сегодняшнего совещания, конечно, будет подготовлен широкий план мероприятий. Прозвучавшие сегодня предложения, и в то же время, предложения в результате анализов, проведенных соответствующими структурами, предложения с мест обязательно должны быть учтены. Ведь принимая первую Государственную программу по социально-экономическому развитию регионов, и последующие программы мы включили в них многочисленные вопросы на основе информации с мест. Что беспокоит людей? В каком районе какие проблемы? Мы составили эти программы на основе этих заявлений и предложений. Это должно быть в таком же порядке и в этот раз. Потому что в этой программе должны быть отражены все существующие проблемы», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается баланса водного хозяйства, хорошо, что этот вопрос был решен за короткий срок, отметил глава государства.

«Естественно, что после этого водный баланс должен подготавливаться регулярно. Это будет главной "дорожной картой" для нас. Без составления водного баланса мы не сможем планировать свою работу», - сказал Президент Ильхам Алиев.