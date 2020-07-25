Президент Ильхам Алиев дал поручение в связи с водной проблемой в Нефтчалинском районе: Постарайтесь, чтобы этот вопрос обязательно нашел решение

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал поручение в связи с нехваткой воды в Нефтчалинском районе на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

Как сообщает Trend, Председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал о водной проблеме в Нефтчалинском районе.

Президент Ильхам Алиев: Ясно. Что можете сказать о положении в Нефтчалинском районе?

Горхмаз Гусейнов: В настоящее время положение в Нефтчале напряжённое, господин Президент. В связи с произошедшим там известным событием город Нефтчала и 38 сел района лишились питьевой воды. При поддержке МЧС, исполнительной власти района и нашей поддержке туда доставляется вода на машинах и установками модульного типа. Установлены баки, подавая воду во дворы и в эти баки, мы...

Президент Ильхам Алиев: Когда вопрос будет решен кардинально?

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, в прошлом году Вы выделили средства в размере 5 млн на решение вопроса, в этом году в инвестиционной программе выделено 5 миллионов. Мы начали строительство проекта, уже начали строительство 44-километровой магистральной линии на территорию Сальяна от Ширвано-Муганской магистральной линии, являющейся более надёжным источником, закладка фундамента которой и открытие в нескольких районах прошло с Вашим участием.

Завершение планируется в ноябре этого года, а также по инвестиционной программе в будущем по этой линии мы...

Президент Ильхам Алиев: То есть когда будет решен этот вопрос в Нефтчале и сёлах, когда? Граждане хотят услышать это.

Горхмаз Гусейнов: Господин Президент, в ноябре мы соединим к существующей сети питьевую воду в самом городе и поселках, питающихся от городской сети. Однако мы подготовим предложение по выделению дополнительных средств для проведения линий в эти села.

Президент Ильхам Алиев: А как до ноября будет решен вопрос?

Горхмаз Гусейнов: Только машинами, в нынешней ситуации мы частично подаём воду для использования в технических целях.

Президент Ильхам Алиев: Зейнал Нагдалиев, проинформируйте, он говорит, машинами доставляем воду, этого достаточно для города? У вас есть информация об этом?

Зейнал Нагдалиев: Господин Президент, в целом, информация такая, что есть недостаток в воде.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что есть недостаток в воде. Горхмаз Гусейнов сказал, что доставляем на машинах, обеспечиваем водой. Я спрашиваю, это действительно так или нет?

Зейнал Нагдалиев: Вода подаётся, однако позвольте, господин Президент, я разберусь и доложу Вам.

Президент Ильхам Алиев: Разберись. Шахин Мустафаев, вы рассмотрели этот вопрос в комиссии?

Шахин Мустафаев: Да, господин Президент, мы рассмотрели этот вопрос. В городе Нефтчала положение очень тяжёлое, напряжённое, вода доставляется машинами. Как было доложено, это завершится в ноябре. Горхмаз Гусейнов должен доложить, там есть также инвестиционные проблемы. На последней комиссии мы проинформировали Министерство экономики, было поручено, чтобы и они рассмотрели, провели исследования по недостающим средствам, чтобы этот вопрос был решен ко времени доклада Вам.

В то же время, господин Президент, хотели бы подойти к этому вопросу несколько глобально. Ведь ряд наших населенных пунктов берет воду прямо из Куры, как брала Нефтчала. В будущем, как Вы отметили, нельзя знать, каким будет объем воды. В зимние месяцы мы будем вынуждены собирать запасы в Мингячевирском водохранилище. В таком случае, может быть, что в будущем у нас будет недостаток воды в пунктах, берущих воду непосредственно из реки Кура. Поэтому, мы думаем, что нужно работать и над решением этого вопроса. Должны быть рассмотрены альтернативные возможности, чтобы мы могли обеспечить продолжительное и устойчивое снабжение питьевой водой населенные пункты, берущие воду непосредственно из Куры.

Президент Ильхам Алиев: Постарайтесь, чтобы этот вопрос обязательно нашел решение. До тех пор пока вода перевозится машинами, предоставьте мне точную информацию, устраивает это граждан или нет? Если не устраивает, тогда надо изыскать дополнительные возможности, чтобы машинами гражданам доставлялась вода в том объеме, который позволяет их обеспечить.