Глава МИД Азербайджана провел видеоконференцию с главами диппредставительств Азербайджана за рубежом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с главами диппредставительств и консульств Азербайджана в США и ряде стран Европы в связи с тем, что в последние дни радикальные армяне стали совершать крайне агрессивные и провокационные действия против членов местных азербайджанских общин, а также диппредставительств Азербайджана в ряде зарубежных стран.

Во встрече принимали участие помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.