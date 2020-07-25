В Кишиневе прошла акция поддержки азербайджанского государства и армии (версия 2)

(Первая версия в 10:17)

БАКУ /Trend/ - В столице Молдовы Кишиневе прошло мирное шествие в знак протеста против военных провокаций армянских вооруженных сил и поддержки азербайджанского государства и армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Санкционированное шествие при организации Конгресса азербайджанцев Молдовы началось перед посольством Азербайджана в Молдове.

Встретившиеся с послом Азербайджана в Молдове Гудси Османовым, наши соотечественники выразили поддержку Азербайджанскому государству.

Дипломат призвал участников акции провести мирную акцию, не реагировать на провокации и действовать в рамках закона.

Затем, до 50 представителей азербайджанской общины прошли шествием до посольства Армении. В обращении, озвученном участниками акции, были осуждены военные провокации, совершенные Арменией, и захватническая политика Армении. Участники акции потребовали от правительства Молдовы, мирового сообщества и международных организаций принятие решительных шагов по освобождению оккупированных азербайджанских земель, прекращению захватнической политики Армении и жесткому наказанию ее, обеспечению территориальной целостности Азербайджана, возвращению одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в родные дома.

Местные силы полиции пресекли вмешательство армянских провокаторов в ход акции.

(Текст: Кямаля Сеидова.)