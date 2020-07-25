Глава МИД Азербайджана провел видеоконференцию с главами диппредставительств Азербайджана за рубежом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с главами диппредставительств и консульств Азербайджана в США и ряде стран Европы в связи с тем, что в последние дни радикальные армяне стали совершать крайне агрессивные и провокационные действия против членов местных азербайджанских общин, а также диппредставительств Азербайджана в ряде зарубежных стран, сообщает в субботу Trend.

Во встрече принимали участие помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Участники видеоконференции обменялись мнениями по ситуации, сложившейся за последнюю неделю в ряде европейских столиц, а также в США, в связи с совершением радикальными армянскими группировками актов вандализма, преступлений на почве ненависти против мирных азербайджанских демонстрантов, а также дипломатических представительств Азербайджана и сотрудников дипломатической службы.

Министр проинформировал о работе, проводимой с соответствующими структурами определенных стран по пресечению преступных действий с элементами террора армянских дашнаков, усилению безопасности диппредставительств Азербайджана и наших соотечественников за рубежом.

Министр подчеркнул важность привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших провокации.

Помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что ситуация в связи с произошедшими событиями находится под непосредственным контролем Президента Азербайджана и Первого вице-президента страны.

Была отмечена важность оказания внимания нашим гражданам и соотечественникам, пострадавшим в результате вандализма армянских радикальных сил, а также то, чтобы лица, ответственные за преступления на почве расизма и ненависти ответили перед законом.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подчеркнул, что активисты азербайджанской диаспоры выступают в зарубежных странах в знак протеста военных провокаций Армении только в рамках закона и в рамках мирных акциях.

Затем руководители диппредставительств и консульств Азербайджана в США и ряде европейских стран проинформировали о состоянии соотечественников, получивших телесные повреждения и травмы в результате актов насилия радикальных армян в странах, где они аккредитованы, обменялись мнениями по усилению мер безопасности диппредставительств, наших граждан и соотечественников, привлечению к ответственности виновных лиц, принятию соответствующих шагов в правовой плоскости и др.

Байрамов добавил, что находится держится под контролем, и подобные видеоконференции будут организовываться и дальше для постоянного обмена информацией.

Руководителям диппредставительств и консульств поручено постоянно информировать о предпринятых мерах и результатах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)