Две крупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев в Лос-Анджелесе (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 11:43)

БАКУ /Trend/ - Центр Симона Визенталя и Лос-Анджелесское представительство Американского еврейского комитета, являющиеся самыми влиятельными еврейскими организациями США и мира, осудили дикость армянских дашнаков, проявленную в отношении членов азербайджанской общины перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе 21 июля, сообщает в субботу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана.

В распространенных обращениях они осудили насилие армянских радикальных групп в отношении членов азербайджанской общины, подчеркнули их неприемлемость.

Они также призвали Лос-Анджелесское управление полиции объективно расследовать эти преступления, совершенные на почве ненависти.

Отметим, что сразу после совершения насилия армянских дашнаков против наших граждан, Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе информировало об этом преступлении влиятельные еврейские организации в США, с которыми долгое время поддерживаются дружественные отношения, отметив важность решительного осуждения совершения этих зверств на почве этнической ненависти в таком городе как Лос-Анджелес, где проживают различные нации. Поэтому еврейские организации выступили с этими обращениями, продемонстрировав солидарность с Азербайджаном.

(Текст: Кямаля Сеидова.)