Ассоциация азербайджанцев мира распространила заявление в связи с нападением армян на азербайджанцев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ассоциация азербайджанцев мира распространила заявление в связи с нападением активистов армянской диаспоры на азербайджанцев в Брюсселе и Лос-Анджелесе, сообщает в субботу Trend.

«Ассоциация азербайджанцев мира решительно осуждает грубое и незаконное вмешательство активистов армянской диаспоры в мирную акцию, проведенную 22 июля 2020 года в знак протеста на удары, нанесенные армянскими вооруженными силами из тяжелых артиллерийских орудий по гражданским населенным пунктам в продолжение политики военной агрессии и в нарушение достигнутого режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе», - говорится в заявлении.

В заявлении Ассоциация требует от Бельгии, США и сотрудников правоохранительных органов Бельгийского королевства серьезно наказать тех, кто совершил эти незаконные действия.

В заявлении подчеркивается, что в результате данных действий пострадали сотрудники азербайджанской дипмиссии, а также административное здание дипмиссии, выбиты стекла, автомобиль представителя азербайджанской общины пришел в непригодное состояние, была предпринята попытка нападения на территорию, где проживают члены семьи дипломатов: «На проживающих в Лос-Анджелесе азербайджанцев, которых было мало, и которые собрались мирно протестовать, напали армяне, намного превосходившие их по численности. Подвергшиеся насилию и пострадавшие наши соотечественники были госпитализированы и до сих пор продолжают лечение».

В документе говорится, что безопасность участвующих в мирной акции азербайджанцев и здания посольства не была обеспечена: «Призываем полицию Бельгии и США надлежащим образом исполнять свои обязанности, так как, к сожалению, полиция Лос-Анджелеса и Бельгии не обеспечили безопасность азербайджанцев. В данной связи призываем правоохранительные органы этих стран срочно принять меры правового реагирования в связи со случившимся. В связи с возможными противоправными действиями ответственность ляжет на власть Армении, посольство Армении и лидеров армянской диаспоры. Ассоциация азербайджанцев мира призывает обеспечить безопасность наших дипломатов и соотечественников».

(Текст: Кямаля Сеидова.)