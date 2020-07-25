Французские парламентарии призвали положить конец оккупационной политике Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутаты и сенаторы, являющиеся членами группы дружбы Франция-Азербайджан, направили обращение президенту страны Эммануэлю Макрону в связи с провокациями, совершенными Арменией на границе с Азербайджаном, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В обращении, подписанном депутатами Гаем Брикуто, Жан-Пьером Доор, Жеромом Ламбертом, Жан-Люком Рейтзером, сенаторами Аленом Хупертом, Андре Рейчардтом, подчеркивается, что Армения уже около 30 лет держит под оккупацией Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана.

Отмечено, что в последние дни вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня на государственной границе в направлении Товузского района Азербайджана. В результате армянской провокации погибли 12 военнослужащих азербайджанской армии и один мирный житель.