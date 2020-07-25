Президенту пишут: Мы приветствуем всю работу, проводимую во имя яркого будущего Азербайджана, защиты здоровья граждан

Политика 25 июля 2020 15:07 (UTC+04:00)
Президенту пишут: Мы приветствуем всю работу, проводимую во имя яркого будущего Азербайджана, защиты здоровья граждан

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

Фидан Аббаслы, проживающая в Сабаильском районе города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, идеи национальной государственности, патриотизма общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня составляют основу нашего развития. Благодаря Вам эти идеи, которые он нам завещал, стали еще сильнее и превратились в фактор, объединяющий наш народ. Бои на азербайджано-армянской границе 12 июля еще раз продемонстрировали мощь нашей армии, укрепление которой стало возможным благодаря Вашим заслугам. У нас сильная армия, которая защищает нашу Родину, народ. Мы также всегда готовы защитить нашу территориальную целостность. Молодежь всегда верит в Вас".

Вынужденный переселенец из Шуши Галиб Кязимов: "Господин Верховный главнокомандующий, очередная вражеская провокация на фронте была решительно предотвращена нашей мощной армией. Для меня как молодого человека большую гордость вызвали Ваша самоотверженность, неустанные усилия и грандиозные выступления в эти трудные для нашего государства и народа дни. Воспитание патриотического поколения - важная и трудная задача. Вы достойно справились с этой задачей и воспитали азербайджанскую молодежь, которая может внести свой вклад в судьбоносные проблемы страны. В эти дни на молодежь возложена большая ответственность. Господин Президент, мы благодарим за доверие и веру в нас. Заверяем Вас, что тесно объединимся вокруг Вас, сохраним традиции и национальную культуру, создаваемую нашим народом на протяжении веков, и передадим их будущим поколениям".

В письме жителя села Будуг Губинского района Ягуба Гасанова говорится: "Уважаемый господин Президент, наше село, расположенное у подножия горы Бабадаг, находится в 60 километрах от Губы. Его 15 километров являются гористой территорией. Раньше передвижение в районный центр порой прекращалось на несколько недель. Недавно в наше село была проложена новая дорога. Жители нашего села уже могут удобно добираться до районного центра, вовремя доставлять сельскохозяйственную продукцию.

Великий лидер Гейдар Алиев определил дорогу не только как фактор культуры и экономики, но и как источник жизни, в целом. Мы также знаем, что благодаря этой дороге наше село будет развиваться, улучшится благосостояние жителей. Мы благодарны Вам, господин Президент".

Из Варшаву пишут руководитель Ассоциации азербайджанцев Польши Халил Гасанов, руководитель Совета азербайджанцев Польши Фарид Джафарли и Гусейн Асадли, Ази Рагимли, Теймур Мамедов: "Уважаемый господин Президент, начиная с 12 июля армянские вооруженные силы, оставаясь верными своему агрессорской сути, коварно атаковали наши позиции на направлении Товуза азербайджано-армянской государственной границы. Продолжающиеся под Вашим руководством, в качестве Верховного главнокомандующего, контрнаступления Вооруженных сил Азербайджана против агрессивных атак противника приведут к нас к славной победе.

Будучи представителями азербайджанской молодежи, проживающей в Польше, мы готовы бороться за освобождение Карабаха и предотвращение атак противника и ждем Вашего приказа".

Житель села Чуллу Агдамского района Явер Джафаров: "Уважаемый господин Президент, выступления великого лидера Гейдара Алиева сыграли неоценимую роль в патриотическом воспитании нашего народа, привили нашим гражданам любовь к Родине. Наблюдая за Вашими выступлениями, мы видим лидера с неиссякаемой любовью к Родине. Поэтому десятки тысяч людей за короткий срок поддержали призыв патриотического Лидера. Мы всегда гордились, что у нас такой Президент, как Вы. Я тоже присоединился к Вашему призыву и добровольно записался в армию. Я всегда готов встать на защиту Родины. Жители Агдамского района ждут Вашего приказа об освобождении Карабаха от коварных армян. Да хранит Вас Аллах".

Рафиз Исмаиллы из Бейляганского района пишет: "Уважаемый господин Президент, как активные молодые члены партии "Ени Азербайджан" и Ваши рядовые солдаты, мы всегда поддерживаем Вашу дальновидную политику в борьбе за развитие государственности, счастье наших граждан, территориальную целостность нашей страны. Мы гордимся Вашими решительными выступлениями, достойным ответом врагу. В результате Вашей целенаправленной политики проявленное нашей армией мужество вызвало у нас гордость. Мы приветствуем всю Вашу работу для защиты светлого будущего Азербайджана, здоровье наших граждан, заявляем, что мы с Вами рядом на этом самоотверженном пути".

Севда Рзалы из города Баку: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, в последние дни в результате обстрела из крупнокалиберного оружия наших позиций и населенных пунктов в Товузском районе армянскими вооруженными силами, у нас есть шехиды и раненые. Однако в результате сокрушительных ударов азербайджанской армии противник получил достойный ответ, кровь наших шехидов была отомщена. Верим, что под Вашим руководством мы предотвратим провокации вражеской страны, обеспечим нашу территориальную целостность. Возвращение наших оккупированных земель является священной целью каждого из нас. Мы всегда с Вами в этой работе, мы готовы пожертвовать своей жизнью и кровью. Враг не может устоять перед нашим единством, солидарностью. Да здравствует Азербайджан".

В письме Егяны Аскерли, проживающей в Бинагадинском районе города Баку говорится: "Уважаемый господин Президент, 12 июля грубое нарушение армянскими вооруженными силами режима прекращения огня, используя артиллерийские устройства, нападение на позиции вооруженных сил Азербайджана на направлении Товузского района государственной границы, привели к подлинному единству Верховного главнокомандующего и народа, передовой линии и тыла. Забыв о трудностях, вызванных тяжелой пандемией, граждане Азербайджана выразили свою поддержку Верховному главнокомандующему, нашим Вооруженным силам. Азербайджанский народ решительно поддерживает Вашу политику, направленную на обеспечение территориальной целостности нашей страны, предотвращение всевозможных армянских интриг и провокаций, и тесно сплотившись вокруг Вас, готов в любой момент отрезать кровавые армянские руки от нашей Родины. Никакая внутренняя или внешняя сила не может поставить под сомнение решимость, силу и солидарность Президента и народа".

Агасиф Алекберов из Лачинского района: "Уважаемый господин Президент, одной из важных причин, которая защищает нашу страну от многочисленных угроз, позволяет ей добиться устойчивого и большого успеха, является именно связь между лидером и народом. Ваши поручения по предотвращению распространения эпидемии в нашей стране исполняются должным образом, гражданам уделяется внимание и забота. Уважаемый господин Президент, верю, что благодаря Вашим мудрым решениям мы избавимся от этой проблемы с минимальным ущербом. Мы всегда с Вами. Вместе мы сильнее".

Сафар Байрамов из села Заргова Губинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, за годы независимости стремительно развиваются все регионы нашей республики, в том числе и наш район. В частности, в последние годы за счет выделенных Вами средств осуществляются широкомасштабные созидательные работы. В районном центре отремонтировано много зданий, сдан в эксплуатацию новый центр "ASAN xidmət". В настоящее время в районном центре строится новое жилое здание для малообеспеченных людей. За последние два года в Губинском районе сданы в эксплуатацию около 20 новых зданий школ, состоялось открытие нового здания больницы. Дорогой Президент, наши села также не остаются в стороне от Вашего внимания. Недавно дороги села Заргова, где я живу, были заасфальтированы, отремонтировано здание школы. Мы - аксакалы выражаем Вам признательность за осуществляемые в нашем района, а также в нашем селе созидательные работы. Я пишу Вам это письмо в то время, когда на Товузском направлении идут бои. Верим, что под Вашим руководством в скором времени наши оккупированные земли будут освобождены, наш народ отметит праздник победы в Шуше, являющейся древним центром культуры".

Житель Геранбойского района Муслим Мустафаев: "Многоуважаемый господин Президент, я пишу Вам из прифронтовой зоны - Геранбойского района. Как известно, на днях подлые враги совершили очередную провокацию в направлении Товузского района. Конечно же, наша доблестная армия нанесла сокрушительные удары по врагу. Уверенность нашей армии - это результат Вашей решительной политики. Мы - народ всегда ждем Вашего боевого приказа. Заверяю Вас, что мы - геранбойцы с нетерпением ждем победы и готовы приложить для этого все усилия. Мы - люди, живущие недалеко от линии фронта, уверены, что наши оккупированные земли скоро будут освобождены. Эта славная победа будет золотыми буквами вписана в анналы нашей истории".

В письме Рамала Багирова из города Сумгайыт говорится: "Уважаемый господин Президент, широко распространившийся во всем мире коронавирус оказал серьезное воздействие на все государства мира. Однако в результате Вашей успешной, продуманной политики борьба с коронавирусом была взят под полный контроль в нашей стране. Все предпринимаемые шаги, превентивные меры, осуществляемые Вами с особым вниманием, конечно, защитят наш народ от этой беды. Несмотря на то, что рабочие места были закрыты, государство оказало поддержку как работающим, так и безработным. В последние дни враг, совершивший наступление на наши земли, получает достойный отпор, что радует меня, как гражданина. Наша доблестная армия, как и всегда, дала достойный отпор очередной провокации врага и отомстила за наших шехидов. Я всегда опираюсь на Вашу волю, политику и всегда готов к Вашему боевому приказу".

Джамиль Гурбанов из города Баку пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, благодаря Вашей продуманной и целенаправленной политике по предотвращению в нашей стране пандемии COVID-19, ставшей всемирной катастрофой созданы условия для преодоления нашим народом этого тяжелого бедствия с минимальными потерями. Уважаемый Президент, Ваша мудрая политика, осуществляемая в период пандемии, вызывает широкий резонанс на международной арене, в мировом сообществе. В то время, когда весь мир борется с этим страшным бедствием, как пандемия COVID-19, вооруженные подразделения Армении с 12 июля совершили очередную провокацию, попытку захватить наши позиции на Товузском направлении, что показывает, что проклятый враг верен своей грязной сущности. Азербайджанская армия, как и во время Апрельских боев, и на этот раз доказала всему миру, что в любой момент готова выполнить свою самую славную миссию - священную задачу по освобождению от оккупации наших земель, доказала, что она намного сильнее врага. Я выражаю признательность Вам, медицинским работникам, которые ведут борьбу с пандемией, а также славной азербайджанской армии, стоящей лицом к лицу с врагом".

В письме жителя села Кюрсенги Сальянского района Беюкаги Мамедова говорится: "Уважаемый Президент, осуществляемые в последние годы под Вашим руководством многочисленные проекты по реконструкции инфраструктуры по подаче питьевой и оросительной воды, создают благоприятную почву для оживления жизни в селах и поселках, страдающих от нехватки воды, а также защиты здоровья граждан. Мы благодарим Вас за устранение за короткое время проблем с нехваткой воды, возникших в последнее время в селе Кюрсенги, где мы живем, за обеспечение сельчан водой. Уверены, что работа по постоянному обеспечению жителей регионов качественной водой даст свои результаты".

Роял Гаджиев из города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, как представитель азербайджанской молодежи, я всегда рядом с Вами, поддерживаю Вашу политику. Мы - молодежь готовы отдать жизнь для защиты нашей Родины, государства, главы государства от внутренних и внешних врагов. Как Вам известно, в последнее время в результате артобстрела проклятого врага погибли солдаты и офицеры национальной армии, была совершена попытка захвата наших позиций врагом. Однако национальная армия дала достойный отпор врагу. Хочу заявить Вам, что мы - молодежь всегда будем рядом с Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой и всегда готовы и ждем Ваше приказа "В атаку!".

Илаха Гурбанова из Самухского района пишет: "Уважаемый господин Президент, каждый из нас с волнением следит за происходящими в эти дни в нашей стране событиями. Однако мы уверены, что наша доблестная армия решительно предотвратит провокации армян. Я верю в Вас и в нашу славную армию. Иншаллах, под Вашим руководством в скором времени мы освободим наш оккупированный врагом Карабах. Этот день недалек. Наш славный флаг будет развеваться в Карабахе".

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