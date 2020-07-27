Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол (версия 2)

Политика 27 июля 2020 13:28 (UTC+04:00)
Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол (версия 2)

(Первая версия в 12:55)

БАКУ /Trend/ - Военная авантюра Армении против Азербайджана за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна.

Об этом посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде сказал в видеообращении на мероприятии «Евразия: энергетика и культура» в рамках текущего выпуска «Победители и побежденные в новых балансах в Средиземном море» на XVII конференции, посвященной взглядам на мировую экономику и геополитику, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии.

Конференция традиционно организуется известным итальянским «мозговым центром" "Nodo di Gordio" и исследовательским центром "Vox Populi".

Азербайджанский дипломат рассказал о самых запоминающихся моментах этого года в азербайджано-итальянских отношениях, о присоединении Азербайджана к международным инициативам в борьбе с COVİD-19, военной агрессии Армении против Азербайджана, последних ее военных провокациях и их угрозе энергетической безопасности Европы.

В своем выступлении посол особо остановился на последних военных провокациях Армении против Азербайджана, подчеркнув, что 30 лет Армения удерживает под оккупацией 20% азербайджанских территорий, в том числе, Нагорно-карабахский региона Азербайджана и семь прилегающих районов, в результате чего более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Ахмедзаде отметил, что последняя военная авантюра Армении против Азербайджана является продолжением захватнической политики, и происходит вследствие безнаказанности Армении за совершаемые ею преступления.

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