Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Перу Мартину Вискарре Корнехо поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и народ Перу с национальным праздником страны – Днем независимости.
Для дальнейшего развития азербайджано-перуанских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах имеются возможности.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу – постоянного процветания", - говорится в поздравительном письме.
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