Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол (версия 3)

(Первая версия в 12:55)

БАКУ /Trend/ - Военная авантюра Армении против Азербайджана за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна.

Об этом посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде сказал в видеообращении на мероприятии "Евразия: энергетика и культура" в рамках текущего выпуска "Победители и побежденные в новых балансах в Средиземном море" на XVII конференции, посвященной взглядам на мировую экономику и геополитику, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии.

Конференция традиционно организуется известным итальянским "мозговым центром" "Nodo di Gordio" и исследовательским центром "Vox Populi".

Азербайджанский дипломат рассказал о самых запоминающихся моментах этого года в азербайджано-итальянских отношениях, о присоединении Азербайджана к международным инициативам в борьбе с COVİD-19, военной агрессии Армении против Азербайджана, последних ее военных провокациях и их угрозе энергетической безопасности Европы.

В своем выступлении посол особо остановился на последних военных провокациях Армении против Азербайджана, подчеркнув, что 30 лет Армения удерживает под оккупацией 20% азербайджанских территорий, в том числе, Нагорно-карабахский региона Азербайджана и семь прилегающих районов, в результате чего более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Ахмедзаде отметил, что последняя военная авантюра Армении против Азербайджана является продолжением захватнической политики, и происходит вследствие безнаказанности Армении за совершаемые ею преступления.

Информируя о коварных намерениях и целях, стоящих за этой авантюрой Армении, дипломат подчеркнул, что делается с тем, чтобы отвлечь внимание от тяжелой внутренней ситуации в стране, оккупацией новых территорий Азербайджана, привлечением к вопросу третьих сторон, сделать мишенью стратегическую энергетическую и транспортную инфраструктуру: «Товузский район, на который нацелилась Армения, является стратегическим регионом, где находится инфраструктура, поставляющая на запад и мировые рынки энергоресурсы Азербайджана и Каспийского моря, а также железная дорога и автомобильные дороги, соединяющие Запад и Восток, также оттуда проходит Южный газовый коридор,финальную часть которого составляет Трансадриатический газопровод, поставляющий газ в Европу, в частности, в Италию».

В заключение дипломат особо подчеркнул, что эта военная авантюра руководства Армении - результат того, что международная общественность не делает различий между страной-агрессором Арменией и подвергшимся оккупации Азербайджаном. До тех пор, пока международное сообщество не будет оказывать сильного давление на Армению, чтобы она прекратила свою захватническую политику, эта страна будет продолжать преступные деяния, потому что безнаказанность порождают новые преступления.

Отметим, что в этой конференции, ежегодно проводимой в июле в течение трех дней в регионе Trentino Alto Adice, участвуют известные специалисты Италии и других стран в сферах международной экономики и геополитики, общественно-политические деятели, парламентарии, дипломаты, журналисты, руководители крупных компаний. В этом году в связи с ограничениями из-за пандемии часть докладчиков участвовала в ней в видеоформате.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )