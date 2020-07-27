Посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана (версия 2)

Политика 27 июля 2020 17:31 (UTC+04:00)
Посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана (версия 2)

(Первая версия в 16:22)

БАКУ /Trend/ - Сегодня посол Иорданского Хашимитского королевства был вызван в МИД Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Араз Азимов провел встречу с послом Иордании в Азербайджане Сами Абдуллахом Гошехом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи обсуждался вопрос продажи Иорданией оружия Армении.

Замминистра довел до сведения посла, что в то время, как не устранены последствия оккупационной политики этой страны-захватчика, пятая часть азербайджанских территорий все еще оккупирована, сотни тысяч азербайджанцев живут в положении вынужденных переселенцев, последняя военная провокация Армении на международной границе двух государств в очередной раз недвусмысленно показала, что эта страна не отказалась от захватнических намерений, новости, распространенные о продаже Иорданией вооружений Армении вызвали беспокойство среди широкой общественности.

Посол Иордании отметил, что понимает обеспокоенность азербайджанской стороны, пообещав приложить все усилия для ее устранения, учитывая стратегический характер связей его страны с Азербайджаном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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