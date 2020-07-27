Глава МИД Азербайджана встретился с послом Палестины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Палестины в Азерайджане Насира Абдулькерима Абдуррахмана в качестве дуайена дипломатического корпуса в стране.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД, министр Джейхун Байрамов рассказал о дружественных отношениях и сотрудничестве как в двустороннем, так и многостороннем формате между Азербайджаном и Палестиной, выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет развиваться и в дальнейшем. Было отмечено, что двусторонние визиты, а также взаимоподдержка сторон на международной арене вносят значительный вклад в развитие этих отношений.

Посол Насир Абдулькерим Абдуррахман выразил признательность за радушный прием, и поздравив Джейхуна Байрамова в связи с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана, пожелал ему удачи в деятельности, направленной на обеспечение национальных интересов Азербайджана на международной арене.

Затронув двусторонние отношения, посол отметил братские узы между двумя народами, и сказал, что связи между двумя странами основываются на исторические корни. Посол подчеркнул, что Палестина решительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает с позиции поддержки выполнения резолюций, принятых Совбезом ООН. Посол также выразил благодарность Азербайджану за поддержку.

Посол выразил соболезнования семьям азербайджанских военнослужащих, погибших в результате военной провокации подразделений вооруженных сил Армении, совершенной начиная с 12 июля на азербайджано-армянской границе.

В свою очередь министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об очередной запланированной военной провокации ВС Армении на азербайджано-армянской границе, и текущей ситуации в регионе. Было подчеркнуто, что этой провокацией Армения не достигла ни единой из поставленных целей, напротив, вновь продемонстрировала свою агрессивную сущность и столкнулась с решительной позицией международного сообщества. Джейхун Байрамов отметив, что в корне напряженности в регионе стоит именно агрессивная политика Армении, подчеркнул необходимость устранения последствий армяно-азербайджанского конфликта и то, что проводимые переговоры по урегулированию, должны служить именно этой цели. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан требует переговоров по существу, ориентированных на конкретный результат, и не участвуют в них только ради ведения переговоров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)